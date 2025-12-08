Doa Ketika Takut dan Gelisah, Jadi Penjaga Hati dari Segala Keburukan
Ketika merasa takut, seorang muslim dianjurkan untuk membaca doa yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis agar selalu mendapat perlindungan Allah Swt.
Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Nanda Lusiana Saputri
Ringkasan Berita:
- Seorang muslim dapat membaca doa yang dikutip dari Al-Qur'an dan hadis ketika merasa takut.
- Doa Nabi Yunus ketika menghadapi kesulitan merupakan salah satu doa yang dapat dibaca saat ketakutan.
- Rasulullah Saw juga mengajarkan doa ketika berada dalam kesulitan.
TRIBUNNEWS.COM - Doa ketika merasa takut dapat dibaca untuk menghilangkan perasaan takut, gelisah dan cemas.
Perasaan takut itu dapat muncul karena kegelisahan dan kekhawatiran akan hal buruk, misalnya takut mendapat gangguan setan, takut terkena penyakit, dan lainnya.
Dalam Al-Qur'an dan hadis terdapat doa yang dapat menenangkan hati yang ketakutan.
Doa Nabi Yunus merupakan salah satu doa populer yang bersumber dari Al-Qur'an.
"Lā ilāha illā anta subḥānaka innī kuntu minazẓālimīn (Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim)." (QS. Al-Anbiya: 87)
Nabi Yunus memanjatkan doa tersebut ketika merasa ketakutan akan murka Allah Swt dan hal buruk yang dapat menimpanya.
Selain itu, dalam Qur'an Kemenag disebutkan potongan Surat Ali Imran Ayat 173 yang dapat dibaca ketika merasa takut.
Di bawah ini kumpulan doa ketika takut yang dihimpun dari Qur'an Kemenag, BAZNAS Jabar, dan BAZNAS.
Doa Ketika Takut
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
Hasbunallah wa nikmal wakil
Artinya: “Cukuplah Allah (menjadi penolong kami), dan Dialah sebaik-baik tempat bergantung.” (QS. Ali ‘Imran: 173)
Baca juga: Doa Ketika Disakiti Orang Lain agar Hati Tak Ingin Balas Dendam
Atau membaca,
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
A‘ūdzu bikalimātillāhit-tāmmāti min sharri mā khalaq
Artinya: “Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.” (HR. Muslim)
Doa Saat Gelisah
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ
Allahumma inni a’udzu bika minal-hammi wal-hazan, wal-‘ajzi wal-kasal, wal-bukhli wal-jubn, wa dhala’id-dayni wa ghalabatir-rijal.
Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa gelisah dan sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat kikir dan penakut, serta dari lilitan utang dan tekanan manusia.” (HR. Abu Dawud).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.