Cuaca Ekstrem

5 Tips Anti-Stress saat Mobil atau Sepeda Motor Terendam Banjir, Cabut Sambungan Aki Jadi Kunci

Berikut tips anti stress dari para mekanik dan pakar otomotif agar anda tidak stress saat kendaraan terendam banjir

Penulis: Bobby W
Penulis: Bobby W
Editor: Garudea Prabawati
5 Tips Anti-Stress saat Mobil atau Sepeda Motor Terendam Banjir, Cabut Sambungan Aki Jadi Kunci
WARTA KOTA/WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
BANJIR JAKARTA - Sejumlah kendaraan terjebak banjir di Jalan Buncit Raya, Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2/2021). Hujan lebat yang mengguyur Jakarta sejak dini hari, membuat sejumlah jalanan di Ibukota terendam banjir. Salah satunya di Jalan Buncit Raya, akses jalan tersebut lumpuh. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM - Puncak musim hujan di Indonesia yang telah tiba pun membuat banyak orang khawatir terhadap potensi terjadinya banjir.

Kekhawatiran ini terutama dirasakan bagi mereka para pemilik kendaraan bermotor.

Hal ini terjadi mengingat dalam sejumlah pemberitaan terkait banjir, pemandangan mobil atau sepeda motor yang ikut terendam banjir atau mogok di jalan yang tergenang air merupakan hal yang sudah lumrah terjadi.

Bagi korbannya, kerugiannya tidak main-main: biaya perbaikan yang bisa mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah tergantung tingkat kerusakan kendaraan yang terendam air.

Namun, ada beberapa langkah sederhana bisa meminimalkan kerusakan jika mobil terpaksa terendam banjir.

Berikut tips dari para mekanik dan pakar otomotif yang sudah berpengalaman menangani puluhan mobil korban banjir.

1. Segera Cabut Aki atau Terminal Baterai Kendaraan

Motor terendam banjir di Kampung Cileutik, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, pada Selasa (5/11/2024) malam.
Motor terendam banjir di Kampung Cileutik, Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, pada Selasa (5/11/2024) malam. (ist)
Mencabut sambungan aki pada kendaraan saat banjir adalah langkah paling penting dan paling mudah yang bisa anda lakukan di tempat kejadian.

Hal ini diutarakan oleh Mohd Syafiq Sahar, seorang pemilik bengkel di Batu Caves, Selangor Malaysia.

“Cepat-cepat cabut terminal aki, terutama kutub negatif dulu,” ungkap sosok yang rutin menangani mobil korban banjir.

Alasannya pun sederhana.

Mencabut aki pada saat banjir adalah langkah untuk mencegah korsleting pada sistem kelistrikan mobil, seperti ECU (Electronic Control Unit), TCU (Transmission Control Unit), dan modul-modul elektronik lainnya.

Baca juga: Ketika Anjing dan Gajah Selamatkan Manusia Korban Banjir di Sumatera, Padahal Habitat Mereka Dirusak

“Memutus aki tidak 100 persen menjamin semua komponen listrik selamat, tapi sangat mengurangi risiko kerusakan akibat arus pendek. Yang terpenting: jangan sekali-kali coba starter atau bahkan putar kunci kontak ke posisi ON. Bisa langsung korslet besar dan biaya perbaikan jadi membengkak,” tegasnya.

2. Jangan Pernah Hidupkan Mesin setelah Kendaraan Terendam

Langkah kedua adalah jangan pernah sekalipun menghidupkan mesin kendaraan yang telah terendam banjir.

Halaman 1/3
123
Tags:
Mobil Terendam Banjir
motor terendam banjir
Banjir di Sumatra
