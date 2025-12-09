Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Ramalan Zodiak

Ramalan Zodiak Rabu, 10 Desember 2025: Gemini Beristirahat Sejenak, Libra Sulit Kendalikan Emosi

Berikut ramalan zodiak dari 12 bintang untuk Rabu, 10 Desember 2025, dari zodiak Aries hingga Pisces.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Nuryanti
Editor: Febri Prasetyo
zoom-in Ramalan Zodiak Rabu, 10 Desember 2025: Gemini Beristirahat Sejenak, Libra Sulit Kendalikan Emosi
TribunWow.com/Octavia Monica
ILUSTRASI RAMALAN ZODIAK - Berikut ilustrasi untuk menampilkan ramalan zodiak dari 12 bintang. Simak ramalan zodiak dari 12 bintang untuk Rabu, 10 Desember 2025, dari zodiak Aries hingga Pisces. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak ramalan zodiak 12 bintang untuk Rabu, 10 Desember 2025.

Menurut ramalan zodiak, Gemini sebaiknya beristirahat sejenak dari rutinitas harian.

Lalu, Cancer dapat meminta nasihat dari para senior di keluarga.

Kemudian, Libra akan kesulitan mengendalikan emosi.

Ramalan Zodiak Rabu, 10 Desember 2025

Dilansir laman Astrosage, inilah ramalan zodiak untuk Rabu (10/12/2025):

1. Aries

Anda sebaiknya tidak menginvestasikan uang Anda hari ini tanpa berkonsultasi dengan siapa pun.

Rekomendasi Untuk Anda

Hari yang baik untuk menghidupkan kembali kontak dan hubungan lama.

Kemungkinan akan mengalami romansa yang berbeda.

Tekanan di tempat kerja dan di rumah mungkin membuat Anda mudah marah.

2. Taurus

Kesehatan dapat berkembang dengan berbagi kebahagiaan dengan orang lain.

Hari ini, Anda akan memahami pentingnya uang dan bagaimana pengeluaran yang tidak perlu dapat berdampak negatif pada masa depan Anda.

Beberapa dari Anda mungkin akan membeli perhiasan atau peralatan rumah tangga.

Baca juga: 5 Zodiak yang Paling Kreatif, Pisces Urutan Pertama, Leo Percaya Diri Tentukan Kreativitas

3. Gemini

Nasional

MAKI Berencana Lapor ke Dewas Usai KPK Diduga Tak Patuhi Perintah Hakim Hadirkan Bobby Nasution

Super Skor

Hasil Medali Perunggu Bola Putri SEA Games: Puasa Gelar Indonesia Berlanjut

Bisnis

Menaker Yassierli Sebut Buruh Gembira dengan Keputusan Formula Penetapan Upah Minimum 2026

Halaman 1/4
1234
Tags:
Ramalan Zodiak
zodiak
ramalan bintang
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas