Pekerja Disabilitas Terima Dukungan Kesehatan sebagai Upaya Inklusi Tenaga Kerja

Ringkasan Berita: Shelter Indonesia membagikan Voucher Peduli Kesehatan kepada pekerja disabilitas di Surabaya bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan dan inklusi kerja.

Tiga pekerja difabel —Bagus, Dhebrian, dan Ajeng—menerima bantuan tersebut, masing-masing menyampaikan apresiasi serta menceritakan semangat mereka bekerja meski memiliki keterbatasan fisik.

Perusahaan menegaskan komitmennya menciptakan lingkungan kerja inklusif.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kesadaran terhadap inklusi pekerja disabilitas terus meningkat seiring hadirnya lebih banyak kebijakan dan program yang membuka akses kerja layak bagi difabel.

Meski pekerjaan yang inklusif terbukti meningkatkan pendapatan, kesehatan, dan partisipasi sosial, hambatan seperti stigma, aksesibilitas fasilitas yang belum memadai, dan kesempatan pelatihan yang tidak merata masih menjadi tantangan di berbagai sektor.

Momentum seperti Hari Disabilitas Internasional pun menjadi pengingat bahwa inklusi bukan hanya komitmen moral, tetapi juga hak asasi yang harus diwujudkan.

Di sisi lain, praktik ketenagakerjaan yang inklusif tidak hanya berdampak positif bagi para pekerja disabilitas, tetapi juga memperkaya lingkungan kerja secara keseluruhan.

Oleh karena itu, keberagaman perspektif, peningkatan empati antar karyawan, dan budaya kerja yang lebih adaptif menjadi manfaat yang banyak diamati.

Kondisi ini sekaligus mendorong kolaborasi lintas sektor agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang.

Rekomendasi Untuk Anda

Di Surabaya, langkah konkret diwujudkan melalui program pemberian Voucher Peduli Kesehatan bagi pekerja disabilitas yang bekerja di berbagai unit operasional Shelter Indonesia, sebuah perusahaan outsourcing yang bergerak di bidang sumber daya manusia.

Program ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember sebagai bagian dari komitmen perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang berkeadilan.

Voucher diberikan untuk mendukung kebutuhan kesehatan para pekerja difabel di area layanannya.

Salah satu penerima voucher tersebut adalah Bagus Haryanto, penyandang tuna daksa yang bekerja sebagai kurir di J&T Express.

Bagus mengungkapkan bahwa kesempatan bekerja telah memulihkan kembali optimisme dan rasa percaya dirinya.

“Hidup adalah bergerak. Saya tidak mau menyerah karena keadaan, dan setiap keringat yang tumpah adalah bukti bahwa kami para pekerja disabilitas punya martabat," ujarnya.

"Dulu saya merasa tangan saya yang tidak utuh adalah akhir dari segalanya, tapi hari ini saya bisa membuktikan bahwa tangan saya mungkin terbatas, tapi semangat saya tidak pernah pudar. Shelter Indonesia tidak hanya memberikan pekerjaan, tetapi juga martabat dan kesempatan untuk bangkit," ujar Bagus.

Selain Bagus, dua pekerja lainnya yang bekerja sebagai labour di PT Albea Rigid Packaging bernama Dhebrian dan Ajeng turut menerima Voucher Peduli Kesehatan senilai Rp500.000 tersebut.

Dhebrian, penyandang tuna rungu dan wicara yang bekerja sebagai cleaning service, menuturkan motivasinya bekerja.