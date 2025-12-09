Doa ketika Ayam Berkokok Tengah Malam, Tanda Kehadiran Malaikat

Ringkasan Berita: Ayam berkokok pada tengah malam dapat menjadi pertanda kehadiran malaikat.

Rasulullah Saw menganjurkan untuk berdoa memohon karunia Allah Swt.

Selain itu, seorang muslim dianjurkan berdoa memohon perlindungan Allah Swt ketika mendengar keledai meringkik atau anjing menggonggong di tengah malam.

TRIBUNNEWS.COM - Apakah kamu pernah mendengar ayam berkokok pada malam hari?

Menurut pandangan Islam, ayam yang berkokok pada tengah malam menandakan kehadiran malaikat.

Rasulullah Saw bersabda: “Jika kalian mendengar ayam jantan berkokok, maka mintalah karunia kepada Allah karena ia melihat malaikat. Dan jika kalian mendengar keledai meringkik, maka berlindunglah kepada Allah dari setan karena ia melihat setan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut, seorang muslim dapat membaca doa memohon karunia kepada Allah Swt ketika mendengar ayam berkokok.

Dalam skripsi Anjuran Berdoa Saat Mendengar Ayam Berkokok (Kajian Ma’anil Hadith Sunan Al-Tirmidzi Nomor Indeks 3459) oleh Mas Hanik Nur Maimunah, mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya (2022), dijelaskan anjuran berdoa.

Penelitian tersebut menjelaskan pendapat Al-Thabarani bahwa dzikir dan sholawat dapat dibaca ketika mendengar ringkikan keledai atau gonggongan anjing pada malam hari.

Dalam Maslakul Akhyar, ulama Sayid Utsman bin Yahya menulis doa yang dianjurkan ketika mendengar ayam berkokok.

Doa Ketika Mendengar Ayam Berkokok saat Tengah Malam

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

Lā ilāha illallāh. Allahumma inni as’aluka min fadhlik

Artinya: "Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya Allah, aku memohon sebagian dari karunia-Mu."

Doa Ketika Mendengar Keledai Meringkik saat Tengah Malam

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

A‘ūdzu billāhi minas-syaithānir-rajīm.

Artinya: “Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.”

Sholawat Nabi

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

Allāhumma ṣalli ‘alā Muḥammadin wa ‘alā āli Muḥammad, kamā ṣallayta ‘alā Ibrāhīma wa ‘alā āli Ibrāhīm, innaka ḥamīdun majīd. Allāhumma bārik ‘alā Muḥammadin wa ‘alā āli Muḥammad, kamā bārakta ‘alā Ibrāhīma wa ‘alā āli Ibrāhīm, innaka ḥamīdun majīd.

Artinya: “Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berkahilah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.”

Makna Ayam Berkokok dalam Islam

Dalam Kitab Fathul Bari, ulama besar ahli ilmu hadis, Al-Hafidz Ibn Hajar menjelaskan bahwa ayam jantan dapat mengenali perubahan waktu.

Ayam jantan dapat berkokok pada sebelum dan sesudah waktu subuh.

Ia menjelaskan bahwa selain mengenali waktu, binatang tersebut juga berkokok ketika melihat malaikat.

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Jika kalian mendengar ayam jantan berkokok, maka mintalah karunia kepada Allah karena ia melihat malaikat. Dan jika kalian mendengar keledai meringkik, maka berlindunglah kepada Allah dari setan karena ia melihat setan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa binatang dapat melihat atau merasakan kehadiran makhluk ghaib yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia.

Dalam Syarah Sahih Muslim, Yahya ibn Syaraf menulis pendapat Al-Hilmiy bahwa sebab hadis tersebut yaitu ketika seorang laki-laki meremehkan ayam berkokok pada waktu subuh dan Rasulullah Saw mengingatkan bahwa itu adalah ajakan untuk beribadah sholat.

Ayam jantan memiliki jumlah sel kerucut yang banyak, oleh karena itu ayam mampu merespon cahaya dengan lebih baik.

Banyaknya jumlah sel kerucut pada retina ayam membuat peka terhadap cahaya.

Hal ini sejalan dengan pandangan agama Islam bahwa ayam mampu melihat malaikat yang tercipta dari cahaya, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia.

