Putri Ariani dan Ribuan Kaum Difabel Ramaikan Festival InklusiLand 2025, Rumah Baru Kesetaraan

Ribuan difabel meramaikan festival inklusi InklusiLand: Everyone Shines, Everyone Matter termasuk penyanyi tunantera Putri Ariani.

Penulis: Rina A.P.R
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Putri Ariani dan Ribuan Kaum Difabel Ramaikan Festival InklusiLand 2025, Rumah Baru Kesetaraan
HO/IST
FESTIVAL INNKLUSI - Seorang peserta hadir dan berkumpul bersama di “InklusiLand: Everyone Shines, Everyone Matter" di Hall 10 ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu (7/12/2025). 

 

Ringkasan Berita:
  • Ribuan difabel hadiri festival inklusi terbesar di Indonesia.
  • Festival InklusiLand: Everyone Shines, Everyone Matter ini sebagai bukti kesetaraan itu nyata. 
  • Ada sosok Putri Ariani, penyanyi tunanetra yang menduni hadir. 

 

 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG —  Tak kurang dari 3500 peserta yang terdiri dari penyandang disabilitas pendamping, atlet dan masyarakat pemerhati sosial, serta puluhan komunitas yang bergerak di isu inklusi berkumpul bersama di “InklusiLand: Everyone Shines, Everyone Matter.

Para difabel (istilah yang digunakan di Indonesia untuk merujuk pada different ability atau orang dengan disabilitas.)  merayakan Hari Disabilitas Internasional (HDI) melalui festival inklusi terbesar di Indonesia yang digagas Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB).

Baca juga: Pekerja Disabilitas Terima Dukungan Kesehatan sebagai Upaya Inklusi Tenaga Kerja

Perayaan dimulai dengan Lestari 1K Fun Walk, senam sehat dan paparazzi runway, memberikan pengalaman afirmatif layaknya “superstar treatment” bagi seluruh peserta.


Festival yang diselenggarakan di Hall 10 ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu (7/12/2025) ini merupakan sebuah ruang publik yang hidup, penuh cahaya, dan membuka panggung bagi para penyandang disabilitas untuk tampil, tumbuh, serta diakui setara sebagai bagian utuh anak bangsa.

Terinspirasi oleh gagasan keadilan ruang publik dari Prof. Reda Manthovani, sahabat difabel sekaligus tokoh pegiat lingkungan nasional, serta diperkuat oleh komitmen YIPB untuk menghadirkan ruang yang setara bagi semua, InklusiLand hadir sebagai festival inklusi pertama berskala nasional.

Festival inklusi ini merangkai inovasi sosial, keberlanjutan lingkungan, edukasi keluarga, olahraga adaptif, hingga pemberdayaan wirausaha difabel dalam satu pengalaman yang utuh.

Cahaya Manthovani, Ketua Pelaksa Harian Yayasan Inklusi Pelita Bangsa sekaligus inisiator Inklusiland mengatakan festival ini lahir bukan sebagai sebuah seremonial semata melainkan menjadi gerakan sosial yang dirancang sistematis, monumental, dan berkelanjutan. 

Baca juga: Kegembiraan Putri Ariani Terlibat Konser Soundtrack K-Drama 

“Inklusi bukan konsep melainkan sikap hadir untuk semua. Kami ingin inklusi tidak berhenti pada panggung, tetapi mengalir menjadi budaya sehingga tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi ruang hidup yang dapat diakses oleh semua,” tuturnya dalam perayaan InklusiLand 2025, Minggu (7/12/2025).

Festival ini  dirancang sebagai perayaan publik perdana, sekaligus simbol kelahiran “rumah baru” bagi masyarakat penyandang disabilitas, tempat mereka dapat berkarya, dirayakan, dihargai, dan berpartisipasi penuh dalam ekosistem sosial yang inklusif.

Cahaya Manthovani mengatakan inklusi tumbuh ketika masyarakat membangun ruang bersama dan saling menguatkan. 

Semangat tersebut kemudian diwujudkan pengalaman multidimensi yang mengintegrasikan inklusivitas sosial dengan keberlanjutan lingkungan. 

“Festival ini dirancang untuk mendukung setidaknya 6 Sustainable Development Goals (SDG’s), melalui rangkaian kegiatan yang menggabungkan inovasi, seni, olahraga adaptif, edukasi keluarga, dan wirausaha inklusif,” jelasnya.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
inklusi
Hari Disabilitas Internasional 2025
difabel
Putri Ariani
