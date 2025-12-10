Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Aura Kasih Tegaskan Tak Pernah Operasi Plastik, Sebut Hidungnya Asli: Masih Pencetable

Aura Kasih menepis isu operasi plastik setelah muncul dugaan bahwa hidungnya mengalami perubahan bentuk.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Fauzi N.A
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Aura Kasih Tegaskan Tak Pernah Operasi Plastik, Sebut Hidungnya Asli: Masih Pencetable
Tribunnews.com
HAK ASUH ANAK - Aura Kasih menyambangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengurus administrasi perwalian anaknya usai resmi bercerai dari Eryck Amaral sejak 2020 silam, Selasa (9/12/2025). Pengajuan ini untuk mempermudah masalah administrasi.  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

Ringkasan Berita:
  • Aura Kasih menepis isu operasi plastik.
  • Gosip ini muncul setelah muncul dugaan bahwa hidungnya mengalami perubahan bentuk.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Aura Kasih menepis isu operasi plastik setelah muncul dugaan bahwa hidungnya mengalami perubahan bentuk.

Aura Kasih dengan tegas memastikan bahwa ia tidak pernah melakukan prosedur bedah pada wajahnya, khususnya hidung.

Baca juga: Aura Kasih Tak Lagi Repot Beli Beras, Kini Bangun Bisnis Pertanian dan Peternakan Ayam 

“Enggak ada (operasi). Tuh, masih pencetable,” ujar Aura Kasih, di kawasan Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).

“Aku tuh habis stem cell. Jadi mungkin agak lebih naik, lebih plumpy. Kulitnya lebih ke nutrisi aja. Itu udah setahun yang lalu. Aku enggak operasi hidung, ya Allah," lanjutnya.

Menurut Aura, treatment yang ia jalani menggunakan darahnya sendiri sehingga aman dan tidak melibatkan bahan kimia tambahan.

Baca juga: Aura Kasih Ajukan Perwalian Hak Asuh Anak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan 

Rekomendasi Untuk Anda

“Stem cell itu cuma ngambil darah kita, terus diambil sel induknya, diproses, lalu disuntikin lagi. Jadi aman,” jelasnya.

Aura mengaku memilih stem cell karena ingin memperbaiki tampilan wajah tanpa tindakan bedah.

“Biar lebih muda. Karena aku enggak mau operasi. Kalau facelift kan potong kulit, aku enggak mau. Jadi alaminya stem cell aja biar lebih chubby,” katanya.

“Iya asli. Disyukuri. Intinya aku takut gagal aja. Soalnya hari apes enggak ada di kalender. Tiba-tiba mencong kan,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa dirinya hanya berani melakukan tindakan ringan seperti sedot lemak di area pipi atau dagu, namun saat ini pun ia sedang tidak menjalani perawatan apa pun.

Untuk perawatan harian, Aura justru kembali ke metode tradisional, yaitu dengan Jamu yang dikonshmsi setiap pagi.

“Aku mah minum jamu aja. Udah jarang perawatan dokter. Dulu sering infus, sekarang udah enggak. Balik ke rempah-rempah,” tuturnya. 

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Aura Kasih
operasi plastik
hidung Aura Kasih
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas