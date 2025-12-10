Aura Kasih Tegaskan Tak Pernah Operasi Plastik, Sebut Hidungnya Asli: Masih Pencetable

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

Gosip ini muncul setelah muncul dugaan bahwa hidungnya mengalami perubahan bentuk.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Aura Kasih menepis isu operasi plastik setelah muncul dugaan bahwa hidungnya mengalami perubahan bentuk.

Aura Kasih dengan tegas memastikan bahwa ia tidak pernah melakukan prosedur bedah pada wajahnya, khususnya hidung.

“Enggak ada (operasi). Tuh, masih pencetable,” ujar Aura Kasih, di kawasan Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).

“Aku tuh habis stem cell. Jadi mungkin agak lebih naik, lebih plumpy. Kulitnya lebih ke nutrisi aja. Itu udah setahun yang lalu. Aku enggak operasi hidung, ya Allah," lanjutnya.

Menurut Aura, treatment yang ia jalani menggunakan darahnya sendiri sehingga aman dan tidak melibatkan bahan kimia tambahan.

“Stem cell itu cuma ngambil darah kita, terus diambil sel induknya, diproses, lalu disuntikin lagi. Jadi aman,” jelasnya.

Aura mengaku memilih stem cell karena ingin memperbaiki tampilan wajah tanpa tindakan bedah.

“Biar lebih muda. Karena aku enggak mau operasi. Kalau facelift kan potong kulit, aku enggak mau. Jadi alaminya stem cell aja biar lebih chubby,” katanya.

“Iya asli. Disyukuri. Intinya aku takut gagal aja. Soalnya hari apes enggak ada di kalender. Tiba-tiba mencong kan,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa dirinya hanya berani melakukan tindakan ringan seperti sedot lemak di area pipi atau dagu, namun saat ini pun ia sedang tidak menjalani perawatan apa pun.

Untuk perawatan harian, Aura justru kembali ke metode tradisional, yaitu dengan Jamu yang dikonshmsi setiap pagi.

“Aku mah minum jamu aja. Udah jarang perawatan dokter. Dulu sering infus, sekarang udah enggak. Balik ke rempah-rempah,” tuturnya.