Cerita Kesetiaan Mikha Tambayong, Bertahun-tahun Pakai Sepatu Buatan Sahabatnya

Mikha Tambayong ternyata sangat setia menjaga persahabatan. Urusan sepatu pun pada sahabatnya.

Penulis: Bayu I.P
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Cerita Kesetiaan Mikha Tambayong, Bertahun-tahun Pakai Sepatu Buatan Sahabatnya
Tribunnews.com/Bayu Indra Permana
PILIHAN FASHION MIKHA - Mikha Tambayong setia pada sepati buatan sahabatnya, Claudia Setyohadi selama bertahun-tahun. Mikha Tambayong dalam acara ulang tahun Clau Studios, di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

Ringkasan Berita:
  • Mikha Tambayong yang ternyata sangat setia menjaga persahabatan.
  • Mikha selalu dapat masukan untuk urusan fashion dari Claudia hingga akhirnya mempercayakan urusan fashion pada sahabatnya.
  • Bertahun-tahun, urusan sepatu pun diserahkan pada sahabatnya. 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada sebuah fakta menarik yang diungkap Mikha Tambayong yang ternyata sangat setia menjaga persahabatan.

Mikha mengungkapkan selama bertahun-tahun ini selalu menggunakan sepatu dari sahabatnya, Claudia Setyohadi.

Baca juga: Mikha Tambayong Tak Cemburu Deva Mahenra Lakoni Adegan Ranjang dengan Wanita Lain

Mereka sudah bersahabat bertahun-tahun, dan Mikha merasa bahwa Claudia sangat mengerti dirinya untuk urusan penampilan.

Sejak kuliah, Mikha selalu dapat masukan untuk urusan fashion dari Claudia hingga akhirnya mempercayakan urusan fashion pada sahabatnya terutama sepatu.

“Aku selalu support Claudia, karena kita juga bersahabat sudah bertahun-tahun. Aku kenal Claudia dari zaman kita masih kuliah sama-sama,” ujar Mikha Tambayong dalam acara ulang tahun Clau Studios, di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).

Ikatan panjang itu membuat Mikha tahu betul perjuangan Claudia membangun brand dari nol. 

Melihat sahabatnya kini, Mikha pun merasa bangga karena merasa seperti menyaksikan kemenangan keluarga sendiri. 

“Sekarang dia udah ada di posisi ini, aku happy sekali sih untuk dia dan sangat bangga untuk dia juga,” ungkapnya.

Bentuk dukungan Mikha bukan hanya hadir di acara, tapi juga terlihat sehari-hari ia merupakan pengguna setia sepatu Clau Studios. 

Mikha Tambayong memulai perjalanan kariernya di industri hiburan sebagai penyanyi dengan merilis album debut Bekas Pacar pada 2010, yang sekaligus melambungkan namanya lewat single berjudul sama. 

Ia kemudian semakin dikenal melalui sejumlah lagu tema populer seperti “Nada Cinta”, “Aishiteru”, serta “Mendung Kan Berganti”. 

Namanya semakin melambung sebagai penyanyi kian kuat berkat kolaborasi sukses bersama Rizky Febian dalam “Berpisah Itu Mudah” (2018), yang menjadi salah satu hit terbesar dalam kariernya. 

Mikha terus menunjukkan konsistensi musikal lewat deretan single yang lebih dewasa dan personal, termasuk “Tak Tergantikan”, “Pengertian”, hingga “Menepi Menetap”, serta karya terbarunya “It’s My Time” pada 2025.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Mikha Tambayong
fashion
sepatu
