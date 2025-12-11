Era AI Banyak Pekerjaan Hilang, Ini Keterampilan Baru Paling Butuh Talenta Perempuan

Ringkasan Berita: Banyak aktivitas rutin sebelumnya dikerjakan manusia kini dapat dilakukan mesin tanpa henti, seiring perkembangan teknologi AI

Pergeseran ini tidak bisa dihindari karena teknologi mampu melakukan pengecekan dan analisis dengan tingkat konsistensi yang lebih tinggi

Mesin bekerja tujuh hari penuh tanpa jeda, sehingga perusahaan menempatkan tenaga manusia pada fungsi yang lebih strategis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkembangan kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial (AI) membuat sejumlah posisi entry level mulai terisi.

Banyak aktivitas rutin yang sebelumnya dikerjakan manusia kini dapat dilakukan mesin tanpa henti selama 24 jam.

Kondisi ini menuntut para pencari kerja, termasuk talenta perempuan, menguasai keterampilan baru agar tetap relevan di dunia industri.

Corporate Social Responsibility Leader International Business Machines (IBM) Indonesia, Rina Suryani, menjelaskan bahwa perubahan ekosistem kerja membuat banyak perusahaan mengalihkan pekerjaan repetitif kepada sistem otomatis.

Baca juga: Wamen Dikti Stella: Penyebaran Hoaks dengan Teknologi AI Naik Dua Kali Lipat

Menurut Rina, pergeseran ini tidak bisa dihindari karena teknologi mampu melakukan pengecekan dan analisis dengan tingkat konsistensi yang lebih tinggi.

Rekomendasi Untuk Anda

“Yang repetitif itu sebenarnya pattern yang sudah bisa dilihat, dan mungkin kita untuk mengadopsinya ke sana, yang mempelajarinyalah,” jelasnya pada acara Demo Day Perempuan Inovasi 2025 “Menjadi Changemaker di Era AI: Kekuatan Perempuan dalam Transformasi Profesi” di Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Ia mencontohkan bagaimana sejumlah pabrik kini memanfaatkan sistem AI untuk pemeriksaan kualitas produk.

Mesin bekerja tujuh hari penuh tanpa jeda, sehingga perusahaan menempatkan tenaga manusia pada fungsi yang lebih strategis seperti pengawasan proses dan pengoperasian sistem.

Skill Baru yang Dicari: Adaptasi Teknologi dan Literasi AI

Rina menegaskan bahwa perusahaan kini mencari talenta yang tidak hanya mampu menjalankan pekerjaan teknis, tetapi juga memahami bagaimana teknologi bekerja.

Kemampuan mengoperasikan sistem otomatis, membaca pola data, serta memanfaatkan AI untuk efisiensi dianggap sebagai keterampilan penting.

Untuk mendukung percepatan literasi digital, IBM bekerja sama dengan Mbak Koding selama setahun terakhir menghadirkan kurikulum AI yang bisa dipelajari secara gratis.

Program ini meliputi materi dasar AI, penggunaan lab latihan, hingga pemahaman cara mengadopsi teknologi dalam pekerjaan sehari-hari.

Rina menyebut inisiatif seperti IBM SkillsBuild dapat menjadi jembatan bagi perempuan untuk masuk ke dunia teknologi tanpa hambatan biaya maupun latar belakang pendidikan tertentu.

Tantangan Utama Perempuan: Kurang Percaya Diri, Bukan Kurang Mampu

Selain soal keterampilan, Rina menyoroti bahwa tantangan terbesar perempuan justru berasal dari faktor psikologis.