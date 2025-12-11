Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Era AI Banyak Pekerjaan Hilang, Ini Keterampilan Baru Paling Butuh Talenta Perempuan

Perusahaan kini mencari talenta yang tidak hanya mampu menjalankan pekerjaan teknis, tetapi juga memahami bagaimana teknologi bekerja. 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Willem Jonata
zoom-in Era AI Banyak Pekerjaan Hilang, Ini Keterampilan Baru Paling Butuh Talenta Perempuan
Tribunnews.com/HO
ARTIFICIAL INTELLIGENCE - Ilustrasi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam dunia kerja. 

Ringkasan Berita:
  • Banyak aktivitas rutin sebelumnya dikerjakan manusia kini dapat dilakukan mesin tanpa henti, seiring perkembangan teknologi AI
  • Pergeseran ini tidak bisa dihindari karena teknologi mampu melakukan pengecekan dan analisis dengan tingkat konsistensi yang lebih tinggi
  • Mesin bekerja tujuh hari penuh tanpa jeda, sehingga perusahaan menempatkan tenaga manusia pada fungsi yang lebih strategis

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perkembangan kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial (AI) membuat sejumlah posisi entry level mulai terisi. 

Banyak aktivitas rutin yang sebelumnya dikerjakan manusia kini dapat dilakukan mesin tanpa henti selama 24 jam.

Kondisi ini menuntut para pencari kerja, termasuk talenta perempuan, menguasai keterampilan baru agar tetap relevan di dunia industri.

Corporate Social Responsibility Leader International Business Machines (IBM) Indonesia, Rina Suryani, menjelaskan bahwa perubahan ekosistem kerja membuat banyak perusahaan mengalihkan pekerjaan repetitif kepada sistem otomatis.

Baca juga: Wamen Dikti Stella: Penyebaran Hoaks dengan Teknologi AI Naik Dua Kali Lipat

Menurut Rina, pergeseran ini tidak bisa dihindari karena teknologi mampu melakukan pengecekan dan analisis dengan tingkat konsistensi yang lebih tinggi. 

Rekomendasi Untuk Anda

“Yang repetitif itu sebenarnya pattern yang sudah bisa dilihat, dan mungkin kita untuk mengadopsinya ke sana, yang mempelajarinyalah,” jelasnya pada acara Demo Day Perempuan Inovasi 2025 “Menjadi Changemaker di Era AI: Kekuatan Perempuan dalam Transformasi Profesi” di Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Ia mencontohkan bagaimana sejumlah pabrik kini memanfaatkan sistem AI untuk pemeriksaan kualitas produk. 

Mesin bekerja tujuh hari penuh tanpa jeda, sehingga perusahaan menempatkan tenaga manusia pada fungsi yang lebih strategis seperti pengawasan proses dan pengoperasian sistem.

Skill Baru yang Dicari: Adaptasi Teknologi dan Literasi AI

Rina menegaskan bahwa perusahaan kini mencari talenta yang tidak hanya mampu menjalankan pekerjaan teknis, tetapi juga memahami bagaimana teknologi bekerja. 

Kemampuan mengoperasikan sistem otomatis, membaca pola data, serta memanfaatkan AI untuk efisiensi dianggap sebagai keterampilan penting.

Untuk mendukung percepatan literasi digital, IBM bekerja sama dengan Mbak Koding selama setahun terakhir menghadirkan kurikulum AI yang bisa dipelajari secara gratis. 

Program ini meliputi materi dasar AI, penggunaan lab latihan, hingga pemahaman cara mengadopsi teknologi dalam pekerjaan sehari-hari.

Rina menyebut inisiatif seperti IBM SkillsBuild dapat menjadi jembatan bagi perempuan untuk masuk ke dunia teknologi tanpa hambatan biaya maupun latar belakang pendidikan tertentu.

Tantangan Utama Perempuan: Kurang Percaya Diri, Bukan Kurang Mampu

Selain soal keterampilan, Rina menyoroti bahwa tantangan terbesar perempuan justru berasal dari faktor psikologis. 

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
kecerdasan buatan
kecerdasan artifisial
Rina Suryani
International Business Machines (IBM)
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Kunci Jawaban Koding dan Kecerdasan Artifisial Kelas 7 Halaman 85 86 : Uji Kompetensi

Kunci Jawaban Koding dan Kecerdasan Artifisial Kelas 7 Halaman 85 86 : Uji Kompetensi

Kunci Jawaban Koding dan Kecerdasan Artifisial Kelas 7 Halaman 74 : Aktivitas 6

Kunci Jawaban Koding dan Kecerdasan Artifisial Kelas 7 Halaman 74 : Aktivitas 6

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas