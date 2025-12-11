Ramalan Zodiak Jumat, 12 Desember 2025: Leo Merasa Terganggu, Mimpi Terindah Scorpio Terwujud

TRIBUNNEWS.COM - Inilah ramalan zodiak 12 bintang untuk Jumat, 12 Desember 2025.

Cancer dapat berbagi kebahagiaan dengan teman-teman.

Kemudian, Leo mungkin merasa terganggu karena perilaku anggota keluarga.

Selanjutnya, mimpi terindah Scorpio akan terwujud.

Ramalan Zodiak Jumat, 12 Desember 2025

Dilansir laman Astrosage, berikut ramalan zodiak untuk Jumat (12/12/2025):

1. Aries

Pikiran Anda akan terganggu oleh kejadian-kejadian baru-baru ini.

Meditasi dan yoga akan terbukti bermanfaat untuk kemajuan spiritual maupun fisik.

Investasi properti akan menguntungkan.

Kabar tak terduga dari kerabat jauh akan mencerahkan hari Anda.

Bimbingan pribadi akan meningkatkan hubungan Anda.

2. Taurus

Vitalitas Anda yang rendah akan bertindak seperti racun kronis dalam sistem tubuh.

Lebih baik Anda menyibukkan diri dengan pekerjaan kreatif dan terus memotivasi diri untuk melawan penyakit ini.

Barang-barang Anda yang bergerak bisa saja dicuri hari ini.

