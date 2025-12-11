Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Ramalan Zodiak

Ramalan Zodiak Jumat, 12 Desember 2025: Leo Merasa Terganggu, Mimpi Terindah Scorpio Terwujud

Simak ramalan zodiak dari 12 bintang untuk Jumat, 12 Desember 2025, dari zodiak Aries hingga Pisces.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Nuryanti
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Ramalan Zodiak Jumat, 12 Desember 2025: Leo Merasa Terganggu, Mimpi Terindah Scorpio Terwujud
TribunWow.com/Octavia Monica
ILUSTRASI RAMALAN ZODIAK - Berikut ilustrasi untuk menampilkan ramalan zodiak dari 12 bintang. Simak ramalan zodiak dari 12 bintang untuk Jumat, 12 Desember 2025, dari zodiak Aries hingga Pisces. 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah ramalan zodiak 12 bintang untuk Jumat, 12 Desember 2025.

Cancer dapat berbagi kebahagiaan dengan teman-teman.

Kemudian, Leo mungkin merasa terganggu karena perilaku anggota keluarga.

Selanjutnya, mimpi terindah Scorpio akan terwujud.

Ramalan Zodiak Jumat, 12 Desember 2025

Dilansir laman Astrosage, berikut ramalan zodiak untuk Jumat (12/12/2025):

1. Aries

Pikiran Anda akan terganggu oleh kejadian-kejadian baru-baru ini.

Rekomendasi Untuk Anda

Meditasi dan yoga akan terbukti bermanfaat untuk kemajuan spiritual maupun fisik.

Investasi properti akan menguntungkan.

Kabar tak terduga dari kerabat jauh akan mencerahkan hari Anda.

Bimbingan pribadi akan meningkatkan hubungan Anda.

2. Taurus

Vitalitas Anda yang rendah akan bertindak seperti racun kronis dalam sistem tubuh.

Lebih baik Anda menyibukkan diri dengan pekerjaan kreatif dan terus memotivasi diri untuk melawan penyakit ini.

Barang-barang Anda yang bergerak bisa saja dicuri hari ini.

Baca juga: 5 Zodiak yang Diprediksi Menikah pada Tahun 2025: Hubungan Asmara Aries Akan Serius

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Bisnis

Promo Indomaret, Alfamart, Superindo 18 Desember: Minyak Goreng Rp30.000/2L, Deterjen Cair Rp8.900

Super Skor

Hasil Medali Perunggu Bola Putri SEA Games: Puasa Gelar Indonesia Berlanjut

Halaman 1/4
1234
Tags:
zodiak
Leo
Ramalan Zodiak
Scorpio
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas