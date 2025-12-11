Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Lifestyle
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Keponakan Prabowo Kunjungi Paviliun Indonesia di Comic Con, Si Juki & Tahilalats Jadi Magnet

Suasana hari kedua Comic Con Singapore 2025 semakin semarak ketika Paviliun Indonesia mendapat kunjungan Rahayu Saraswati

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Dodi Esvandi
zoom-in Keponakan Prabowo Kunjungi Paviliun Indonesia di Comic Con, Si Juki & Tahilalats Jadi Magnet
HO/IST
Suasana hari kedua Comic Con Singapore 2025 semakin semarak ketika Paviliun Indonesia mendapat kunjungan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati. 

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA — Suasana hari kedua Comic Con Singapore 2025 semakin semarak ketika Paviliun Indonesia mendapat kunjungan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati

Kehadiran keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menjadi simbol dukungan nyata bagi para kreator komik dan pelaku industri kreatif Tanah Air yang tampil di ajang internasional bergengsi ini.

Saras meninjau langsung karya-karya yang dipamerkan di Paviliun Indonesia. 

Tahun ini, paviliun menampilkan 20 Intellectual Property (IP) komik lintas genre, termasuk enam IP yang difasilitasi Kementerian Ekonomi Kreatif. 

Bertempat di Marina Bay Sands Expo & Convention Centre pada 6–7 Desember 2025, paviliun seluas 72 meter persegi itu menjadi etalase utama promosi karya kreatif Indonesia.

Deretan IP populer seperti Si Juki, Tahilalats, dan Bandits of Batavia turut hadir, menarik perhatian pengunjung sekaligus menegaskan bahwa komik Indonesia kian kompetitif di pasar global.

“Saya bangga karena kualitas karya komikus dan ilustrator Indonesia tidak kalah dengan yang kita lihat di toko buku manapun di dunia. Melihat booth khusus komik-komik Indonesia di ajang internasional seperti ini menunjukkan bahwa kita punya talenta besar dan IP yang kuat untuk bersaing,” ujar Saras.

Baca juga: Indonesia Comic Con 2025: Duel Sengit Virtual Pet Digimon dan Digivice di Booth DIGI-IN

Rekomendasi Untuk Anda

Paviliun Indonesia juga menghadirkan talenta kreatif yang aktif di proyek internasional, seperti Brian Tanutama Zunaedy (Founder Komunitas Mangaka Indonesia) dan Faza Meonk (Creator Si Juki). 

Pada September lalu, keduanya merilis kolaborasi resmi dengan karakter legendaris manga Jepang karya Osamu Tezuka, Black Jack, dalam judul Si Juki x Black Jack: Operasi di Kyokarta. 

Kehadiran karya kolaboratif ini memperlihatkan semakin luasnya jangkauan kreator Indonesia di pasar global.

Dalam dialog bersama para kreator, Saras menekankan pentingnya dukungan lintas sektor untuk memperkuat ekosistem industri kreatif nasional. 

“Potensi IP Indonesia itu baru mulai terkuak. Kita butuh lebih banyak seniman, ilustrator, dan kreator yang mendapat kesempatan menampilkan karya mereka. Dengan kolaborasi kuat antara sektor publik dan privat, termasuk dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif, saya yakin kreator Indonesia bisa semakin maju dan dikenal di kancah internasional,” tuturnya.

Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekraf, Agustini Rahayu, menambahkan bahwa penguatan identitas kreatif nasional menjadi agenda penting dalam mendorong ekosistem ekonomi kreatif. 

“Ekonomi kreatif kini berada pada fase padat cipta, di mana kekayaan intelektual berbasis budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi sumber nilai tambah. Generasi muda menjadi motor inovasi yang mampu menghadirkan produk kreatif berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi digital secara optimal,” ujarnya.

Senada, Direktur Penerbitan dan Fotografi Kementerian Ekraf, Iman Santosa, menegaskan bahwa forum internasional seperti Comic Con menjadi wadah strategis memperkuat profesionalisme komik Indonesia. 

“Kami optimistis komik Indonesia memiliki kekuatan narasi, karakter, dan estetika visual yang mampu bersaing di pasar internasional,” tegasnya.

Kunjungan ini ditutup dengan komitmen bersama memperkuat kolaborasi lintas institusi, mengakselerasi pengembangan talenta, dan memperluas promosi global agar karya kreatif Indonesia semakin hadir dan diakui di panggung dunia.

 

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Super Skor

Sumardji Beberkan Hal-Hal Tak Masuk Akal di Timnas U-22 Indonesia Saat Berlaga di SEA Games 2025

Bisnis

Menaker Yassierli Sebut Buruh Gembira dengan Keputusan Formula Penetapan Upah Minimum 2026

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Rahayu Saraswati
DPR RI
Kementerian Ekraf
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Baleg DPR Harap RUU Masyarakat Hukum Adat Beri Manfaat Komprehensif Bagi Semua Pihak

Baleg DPR Harap RUU Masyarakat Hukum Adat Beri Manfaat Komprehensif Bagi Semua Pihak

Banyak Masalah dalam Pengelolaan Hutan, DPR Ajak Masyarakat Beri Masukan Revisi UU Kehutanan

Banyak Masalah dalam Pengelolaan Hutan, DPR Ajak Masyarakat Beri Masukan Revisi UU Kehutanan

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas