Keponakan Prabowo Kunjungi Paviliun Indonesia di Comic Con, Si Juki & Tahilalats Jadi Magnet

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA — Suasana hari kedua Comic Con Singapore 2025 semakin semarak ketika Paviliun Indonesia mendapat kunjungan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati.

Kehadiran keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menjadi simbol dukungan nyata bagi para kreator komik dan pelaku industri kreatif Tanah Air yang tampil di ajang internasional bergengsi ini.

Saras meninjau langsung karya-karya yang dipamerkan di Paviliun Indonesia.

Tahun ini, paviliun menampilkan 20 Intellectual Property (IP) komik lintas genre, termasuk enam IP yang difasilitasi Kementerian Ekonomi Kreatif.

Bertempat di Marina Bay Sands Expo & Convention Centre pada 6–7 Desember 2025, paviliun seluas 72 meter persegi itu menjadi etalase utama promosi karya kreatif Indonesia.

Deretan IP populer seperti Si Juki, Tahilalats, dan Bandits of Batavia turut hadir, menarik perhatian pengunjung sekaligus menegaskan bahwa komik Indonesia kian kompetitif di pasar global.

“Saya bangga karena kualitas karya komikus dan ilustrator Indonesia tidak kalah dengan yang kita lihat di toko buku manapun di dunia. Melihat booth khusus komik-komik Indonesia di ajang internasional seperti ini menunjukkan bahwa kita punya talenta besar dan IP yang kuat untuk bersaing,” ujar Saras.

Baca juga: Indonesia Comic Con 2025: Duel Sengit Virtual Pet Digimon dan Digivice di Booth DIGI-IN

Rekomendasi Untuk Anda

Paviliun Indonesia juga menghadirkan talenta kreatif yang aktif di proyek internasional, seperti Brian Tanutama Zunaedy (Founder Komunitas Mangaka Indonesia) dan Faza Meonk (Creator Si Juki).

Pada September lalu, keduanya merilis kolaborasi resmi dengan karakter legendaris manga Jepang karya Osamu Tezuka, Black Jack, dalam judul Si Juki x Black Jack: Operasi di Kyokarta.

Kehadiran karya kolaboratif ini memperlihatkan semakin luasnya jangkauan kreator Indonesia di pasar global.

Dalam dialog bersama para kreator, Saras menekankan pentingnya dukungan lintas sektor untuk memperkuat ekosistem industri kreatif nasional.

“Potensi IP Indonesia itu baru mulai terkuak. Kita butuh lebih banyak seniman, ilustrator, dan kreator yang mendapat kesempatan menampilkan karya mereka. Dengan kolaborasi kuat antara sektor publik dan privat, termasuk dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif, saya yakin kreator Indonesia bisa semakin maju dan dikenal di kancah internasional,” tuturnya.

Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekraf, Agustini Rahayu, menambahkan bahwa penguatan identitas kreatif nasional menjadi agenda penting dalam mendorong ekosistem ekonomi kreatif.

“Ekonomi kreatif kini berada pada fase padat cipta, di mana kekayaan intelektual berbasis budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi sumber nilai tambah. Generasi muda menjadi motor inovasi yang mampu menghadirkan produk kreatif berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi digital secara optimal,” ujarnya.

Senada, Direktur Penerbitan dan Fotografi Kementerian Ekraf, Iman Santosa, menegaskan bahwa forum internasional seperti Comic Con menjadi wadah strategis memperkuat profesionalisme komik Indonesia.

“Kami optimistis komik Indonesia memiliki kekuatan narasi, karakter, dan estetika visual yang mampu bersaing di pasar internasional,” tegasnya.

Kunjungan ini ditutup dengan komitmen bersama memperkuat kolaborasi lintas institusi, mengakselerasi pengembangan talenta, dan memperluas promosi global agar karya kreatif Indonesia semakin hadir dan diakui di panggung dunia.