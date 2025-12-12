Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tipe Kepribadian Bisa Memengaruhi Besarnya Pendapatan: Pemikir Ekstrovert Paling Potensial

Survei Truity terhadap lebih dari 72 ribu responden menunjukkan bahwa tipe kepribadian MBTI berpengaruh pada potensi penghasilan.

Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Endra Kurniawan
Tipe Kepribadian Bisa Memengaruhi Besarnya Pendapatan: Pemikir Ekstrovert Paling Potensial
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
FOTO ILUSTRASI PEKERJAAN - Pencari kerja memadati gelaran Job Fair 2024, di Graha Manggala Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024). Survei Truity terhadap lebih dari 72 ribu responden menunjukkan bahwa tipe kepribadian MBTI berpengaruh pada potensi penghasilan. 

Ringkasan Berita:
  • Survei Truity terhadap lebih dari 72 ribu responden menunjukkan bahwa tipe kepribadian MBTI berpengaruh pada potensi penghasilan
  • Ekstrovert, sensor, pemikir, dan penilai (ESTJ) cenderung memiliki pendapatan lebih tinggi, dengan pemikir ekstrovert mendominasi kelompok berpenghasilan di atas $150.000 per tahun. 
  • Meski begitu, faktor lain seperti pendidikan, pengalaman, dan industri tetap penting


TRIBUNNEWS.COM - Pendidikan, keterampilan, dan pengalaman merupakan faktor utama yang menentukan besarnya penghasilan seseorang.

Namun, ada satu faktor lain yang juga berpengaruh, yakni kepribadian.

Truity, sebuah platform asal Amerika Serikat yang menyediakan tes kepribadian dan asesmen karier, mensurvei 72.331 orang untuk melihat bagaimana tipe kepribadian berkaitan dengan potensi penghasilan.

Tipe kepribadian yang digunakan dalam survei ini didasarkan pada Myers–Briggs Type Indicator (MBTI), yang menguraikan empat dimensi kepribadian dengan sifat-sifat berlawanan:

  • Extraversion atau Ekstroversi (E) vs. Introversion atau Introversi (I):

Ekstrovert memperoleh energi dari interaksi sosial, sedangkan introvert lebih bertenaga setelah menghabiskan waktu sendirian.

  • Sensing atau Penginderaan (S) vs. Intuition atau Intuisi (N):

Tipe sensing menyukai informasi konkret dan faktual, sementara tipe intuitif menafsirkan informasi melalui pola yang lebih luas.

  • Thinking atau Berpikir (T) vs. Feeling atau Perasaan (F):
Pemikir membuat keputusan berdasarkan logika, sedangkan perasa mempertimbangkan empati dan kebutuhan orang lain.

  • Judging atau Menilai (J) vs. Perceiving atau Persepsi/Memahami (P):

Tipe penilai cenderung terstruktur, sedangkan tipe persepsi lebih fleksibel dan spontan.

Sebagai contoh, seseorang dengan kecenderungan ekstrovert, sensing, thinking, dan judging akan dikategorikan sebagai tipe ESTJ.

Hasil

Para peneliti mengukur empat preferensi kepribadian tersebut, ditambah 23 aspek kepribadian unik, tingkat pendapatan, serta data terkait karier dari lebih dari 72.000 responden.

Hasilnya menunjukkan bahwa ekstrovert, sensor, pemikir, dan penilai (ESTJ) cenderung memiliki kesuksesan finansial lebih tinggi.

Jika ditelaah lebih spesifik, beberapa sifat tertentu sangat berkorelasi dengan pendapatan yang lebih besar:

Baca juga: 16 Pekerjaan Bergaji Tinggi Berdasarkan Tipe Kepribadian

Pendapatan Rata-Rata Berdasarkan Tipe Kepribadian MBTI

Ekstrovert
Pendapatan rata-rata tahunan: $9.347
Sifat yang paling berkorelasi: ekspresif, energik, menonjol

Penginderaan
Pendapatan rata-rata tahunan: $1.910
Sifat yang berkorelasi: konseptual

Tags:
Tes Kepribadian
ekstrovert
Amerika Serikat
penghasilan
Tribunnews
