Jadi Event Nasional, Perayaan Bagak Marnatal Meriahkan Natal di Siantar: Bawa Spirit Kemanusiaan

Jadi Event Nasional, Perayaan Bagak Marnatal akan Meriahkan Natal di Kota Siantar: Bawa Spirit Kemanusiaan

Nico Manafe/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS, JAKARTA – Perayaan Natal di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara beberapa tahun belakangan ini berbeda dari perayaan-perayaan sebelumnya.

Sejak empat tahun silam, ada perayaan Bagak Marnatal yang rencananya pada tahun ini dirayakan di Kota Siantar pada Sabtu (13/12/2025).

Bagak Marnatal ini merupakan acara yang diinisiasi oleh Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Bane Raja Manalu.

Baca juga: Bersihkan Gereja HKBP Sibolga Tapteng yang Terdampak Bencana, Ansor: Semoga Nyaman Merayakan Natal

Bagak Marnatal merupakan bahasa Batak.

Bagak memiliki arti meriah, ramai, penuh sukacita, kemudian Marnatal memiliki arti Bernatal atau merayakan Natal.

Rekomendasi Untuk Anda

Perayaan ini berhias gelaran seni musik kolosal dengan melibatkan musisi-musisi Siantar.

Jadi Event Nasional

Acara ini dilakukan secara rutin sejak tahun 2022 lalu.

Pada pelaksanaan ke-empat kalinya ini, Bagak Marnatal digelar lebih besar karena menjadi event nasional dan gratis untuk umum.

"Puji Tuhan, event keempat tahun 2025, sudah menjadi Event Nasional di Kementrian Pariwisata,” ungkap Bane, Jumat (12/12/2025).

Bane merupakan anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Utara III yang meliputi Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batu Bara, Kota Binjai, Kota Pematangsiantar, dan Kota Tanjungbalai.

Pada perayaan tahun ini, lanjut Bane, akan mengedepankan spirit kebersamaan untuk kemanusiaan, mengingat beberapa daerah di Sumatra mengalami musibah bencana.

“Bagak Marnatal bukan hanya berbagi sukacita Natal, tapi ada aksi solidaritas kemanusiaan, khususnya untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera,” kata Bane.

BAGAK MARNATAL - Suasana perayaan Natal Bagak Marnatal yang digelar di Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara pada tahun 2024 lalu. Acara ini dilakukan secara rutin sejak tahun 2022 lalu. Pada pelaksanaan ke-empat kalinya ini, Bagak Marnatal digelar lebih besar karena menjadi event nasional dan gratis untuk umum.

Rangkaian acara inti Bagak Marnatal akan dimulai dengan pagelaran musik di atas truk trailer yang mengelilingi Kota Siantar pada Sabtu, 13 Desember 2025, pukul 15.00.