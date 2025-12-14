Niat Sholat Istikharah, Ikhtiar Minta Petunjuk Allah saat Bingung Memilih

Ringkasan Berita: Sholat istikharah adalah sholat sunah untuk meminta petunjuk Allah Swt ketika dihadapkan dengan pilihan.

Sholat istikharah bertujuan untuk meyakinkan diri memilih pilihan yang terbaik dengan izin Allah Swt.

Sebelum sholat istikharah, sebaiknya membaca niat sholat istikharah.

TRIBUNNEWS.COM - Niat sholat istikharah dibaca sebelum takbiratul ihram.

Tujuan sholat istikharah adalah memohon petunjuk kepada Allah Swt ketika bingung memilih di antara pilihan yang belum dapat ditentukan baik buruknya.

Rasulullah Saw mengajarkan sholat istikharah sebagai sholat untuk meminta petunjuk saat menghadapi keraguan, seperti dijelaskan Kementerian Agama Kalimantan Selatan.

Dari Jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: “Rasulullah Saw mengajarkan kepada kami salat istikharah dalam semua urusan, sebagaimana beliau mengajarkan kami satu surat dari Al-Qur’an. Beliau bersabda: ‘Jika salah seorang di antara kalian hendak melakukan suatu urusan, maka hendaklah ia salat dua rakaat selain salat wajib, kemudian berdoa: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kekuatan dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon kepada-Mu dari karunia-Mu yang agung…’” (HR. Bukhari)

Jika belum dapat menentukan pilihan yang tepat maka boleh mengulangi untuk sholat istikharah.

Sebelum melakukan sholat istikharah, sebaiknya membaca bacaan niat di bawah ini.

Niat Sholat Istikharah

أُصَلِّيْ سُنَّةَ الْاِسْتِخَارَةِ رَكْعَتَيْنِ لِلّٰهِ تَعَالَى

Ushallî sunnatal istikhârati rak’ataini lillâhi ta’âlâ

Artinya: “Aku berniat shalat sunnah istikharah dua rakaat karena Allah ta’ala.”

Dalam buku Risalah Tuntunan Shalat Lengkap oleh Drs. Moh. Rifa'i terbitan CV TOHA Putra Semarang, disebutkan doa setelah sholat istikharah.

Doa Setelah Sholat Istikharah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي

Allâhumma innî astakhîruka bi‘ilmika, wa astaqdiruka biqudratika, wa as’aluka min fadhlikal-‘azhîm. Fa innaka taqdiru wa lâ aqdiru, wa ta‘lamu wa lâ a‘lamu, wa anta ‘allâmul-ghuyûb. Allâhumma in kunta ta‘lamu anna hâdzal-amra khayrun lî fî dînî wa ma‘âsyî wa ‘âqibati amrî (aw qâla: fî ‘âjili amrî wa âjilihi), faqdurhu lî wa yassirhu lî, tsumma bârik lî fîhi. Wa in kunta ta‘lamu anna hâdzal-amra syarrun lî fî dînî wa ma‘âsyî wa ‘âqibati amrî (aw qâla: fî ‘âjili amrî wa âjilihi), fashrifhu ‘annî washrifnî ‘anhu, waqdur lî al-khayra haitsu kâna, tsumma ardhini.

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu, dan aku memohon kekuasaan-Mu (untuk mengatasi persoalanku) dengan kekuasaan-Mu. Aku juga memohon kepada-Mu sebagian dari karunia-Mu yang agung. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau Maha Mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Engkau Maha Mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku, dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku—baik segera maupun nanti—maka takdirkanlah untukku, mudahkanlah, dan berkahilah urusan ini bagiku. Namun jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku, dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku—baik segera maupun nanti—maka jauhkanlah urusan itu dariku dan jauhkanlah aku darinya. Dan takdirkanlah kebaikan untukku di mana pun ia berada, lalu jadikanlah aku ridha terhadap keputusan itu.”

Tata Cara Sholat Istikharah

Sholat Istikharah dilaksanakan setidaknya dua rakaat dengan gerakan seperti sholat pada umumnya.

Sholat sunah ini dikerjakan kapan saja, kecuali pada waktu terlarang untuk sholat yaitu saat terbitnya matahari, matahari tepat di atas kepala, dan saat matahari tenggelam.

1. Membaca niat sholat Istikharah, dapat dibaca dalam hati atau dibaca secara lisan.