10 Ide Kado Natal dan Tahun Baru, Tren Hadiah Akhir Tahun yang Penuh Warna

Ringkasan Berita: Natal sebentar lagi, saatnya siapkan kado menarik di hari istimewa.

Sejumlah produk bertema Natal dan Tahun Baru hadir dengan desain yang meriah.

Ini 10 rekomendasi kado yang tengah menarik perhatian.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Natal sebentar lagi. Sudahkah siapkan kado menarik di hari istimewa ini?

Menjelang libur panjang akhir tahun, berbagai pilihan hadiah kembali menjadi perhatian masyarakat yang ingin berbagi kehangatan dengan keluarga dan sahabat.

Sejumlah produk bertema Natal dan Tahun Baru hadir dengan desain yang meriah, fungsional, dan cocok untuk berbagai usia.

Berikut rangkuman 10 rekomendasi kado yang tengah menarik perhatian dan bisa menjadi inspirasi untuk momen bertukar hadiah.

Disney Stitch Christmas Tree Plush

Boneka plush berbentuk pohon Natal dengan karakter Stitch ini menawarkan sentuhan dekoratif yang manis.

Ukurannya yang sekitar 30 cm membuatnya mudah ditempatkan di berbagai sudut rumah.

Rolife

Classic Carousel Mainan rakitan berbentuk karusel klasik ini menjadi pilihan menarik bagi pecinta DIY.

Selain dapat dirakit sendiri, produk ini dilengkapi fitur musik sehingga cocok dijadikan pajangan.

Selimut Bantal Disney’s Mickey

Selimut multifungsi yang bisa menjadi bantal sekaligus hoodie ini hadir dengan karakter-karakter Disney.

Bahannya lembut dan cocok untuk digunakan saat bersantai.

Disney Chip and Dale Thermal Cup Tumbler bertema Chip and Dale ini memiliki desain playful dan mampu menjaga suhu minuman lebih lama. Kapasitasnya 457 ml, ideal untuk penggunaan harian.

Krim Tangan