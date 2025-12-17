Efektif Atasi Penurunan Attention Span, Ini 6 Kebiasaan untuk Fokus Lebih Lama

TRIBUNNEWS.COM - Pernah merasa sulit untuk fokus dalam waktu lama? Tidak jarang seseorang merasa perhatian mereka terpecah-pecah, terutama di dunia yang serba cepat ini. Penurunan attention span atau rentang perhatian yang semakin pendek adalah masalah yang semakin umum di tengah gangguan digital yang terus-menerus hadir.

Ada beberapa cara untuk menjaga attention span. Nah, berikut ini enam kebiasaan yang bisa membantu meningkatkan fokus dan menjaga perhatian tetap tajam.

1. Baca Buku atau Artikel Setiap Hari

Membaca adalah cara yang efektif untuk melatih otak dan meningkatkan rentang perhatian. Dengan membaca, otak terstimulasi untuk fokus pada teks, yang dapat memperbaiki kemampuan konsentrasi dan daya ingat.

Cobalah untuk menyisihkan waktu setiap hari untuk membaca buku, artikel atau jurnal tentang topik yang menarik. Kebiasaan ini akan melatih otak untuk tetap terfokus dalam jangka waktu lebih lama, sekaligus memperluas wawasan.

2. Terapkan Teknik Pomodoro

Teknik Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang melibatkan kerja intensif dalam periode singkat, biasanya 25 menit, yang diikuti dengan istirahat singkat. Setelah empat sesi kerja, istirahat panjang disarankan. Dengan cara ini, otak tidak merasa terbebani dan tetap bisa fokus selama periode yang lebih panjang.

Teknik ini membantu mencegah rasa lelah yang sering muncul ketika mencoba bekerja dalam jangka waktu lama tanpa henti. Menggunakan Pomodoro memungkinkan Anda untuk memecah pekerjaan besar menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola, menjaga rentang perhatian tetap terjaga.

3. Atur Lingkungan Kerja yang Minim Gangguan

Lingkungan yang bising atau penuh gangguan dapat sangat mengurangi kemampuan untuk fokus. Salah satu langkah pertama untuk meningkatkan rentang perhatian adalah dengan mengatur tempat kerja yang lebih nyaman dan bebas gangguan. Matikan notifikasi ponsel, tutup tab atau aplikasi yang tidak relevan, dan buat ruang kerja yang rapi.

Studi menunjukkan bahwa ruang kerja yang terorganisir membantu otak untuk tetap fokus pada tugas yang ada. Jika memungkinkan, pilihlah tempat yang tenang untuk bekerja atau gunakan headphone peredam bising jika berada di tempat umum. Sebuah lingkungan kerja yang tenang dan terfokus dapat memaksimalkan kemampuan untuk bekerja dengan konsentrasi tinggi.

4. Cukupi Waktu Tidur yang Berkualitas

Kurang tidur tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga kinerja mental dan kemampuan untuk fokus. Ketika tubuh kekurangan istirahat yang cukup, kemampuan otak untuk memproses informasi dan tetap terfokus menjadi terganggu. Tidur yang cukup adalah kunci utama untuk menjaga rentang perhatian.

Pastikan untuk mendapatkan 7-9 jam tidur berkualitas setiap malam. Tidur yang cukup akan memberikan energi yang dibutuhkan otak untuk berfungsi dengan optimal, meningkatkan daya ingat, dan memperpanjang kemampuan untuk tetap fokus. Untuk memastikan kualitas tidur, hindari penggunaan ponsel atau perangkat elektronik setidaknya satu jam sebelum tidur.

5. Latih Otak dengan Aktivitas Mental

Sama seperti tubuh, otak juga membutuhkan latihan untuk tetap tajam. Aktivitas yang merangsang otak, seperti membaca, belajar hal baru, atau bermain teka-teki, dapat membantu meningkatkan perhatian. Dengan terus melatih otak, Anda meningkatkan kemampuannya untuk tetap fokus dalam jangka panjang.

Cobalah untuk melibatkan diri dalam kegiatan mental yang menantang setiap hari, seperti bermain catur, memecahkan teka-teki silang, atau membaca buku tentang topik yang tidak terlalu familiar. Latihan mental ini bisa membantu otak beradaptasi dengan cepat, meningkatkan daya fokus, dan mengurangi gangguan.

6. Berikan Waktu untuk Beristirahat dan Relaksasi

Meskipun terlihat kontradiktif, memberi otak waktu untuk beristirahat justru bisa meningkatkan fokus dalam jangka panjang. Terlalu banyak bekerja tanpa istirahat dapat menyebabkan kelelahan mental, yang akhirnya menurunkan kemampuan untuk fokus. Pastikan untuk mengambil waktu untuk istirahat secara teratur.

Cobalah untuk berjalan sebentar, meditasi, atau melakukan latihan pernapasan yang menenangkan. Aktivitas ringan ini dapat memberikan otak kesempatan untuk menyegarkan diri, sehingga ketika kembali bekerja, Anda akan lebih siap untuk tetap fokus lebih lama. Mengatur waktu untuk beristirahat dengan bijak juga dapat mengurangi risiko burnout dan menjaga tingkat konsentrasi tetap optimal.

Meningkatkan fokus dan rentang perhatian memang memerlukan usaha dan kebiasaan yang konsisten.