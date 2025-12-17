Ramalan Zodiak Kamis, 18 Desember 2025: Cancer Dapat Menabung, Aquarius Merasa Rileks
Berikut ramalan zodiak dari 12 bintang untuk Kamis, 18 Desember 2025, dari zodiak Aries hingga Pisces.
Penulis: Nuryanti
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Simak ramalan zodiak 12 bintang untuk Kamis, 18 Desember 2025.
Berdasarkan ramalan zodiak, Cancer dapat menabung dan menggunakannya dengan benar.
Lalu, Sagitarius menghadapi situasi yang sangat rumit.
Kemudian, Aquarius merasa rileks dan menikmati hidup.
Dilansir laman Astrosage, inilah ramalan zodiak untuk Kamis (18/12/2025):
1. Aries
Kemarahan Anda bisa membesar-besarkan masalah kecil, yang hanya akan membuat anggota keluarga Anda kesal.
Beruntunglah mereka yang bijaksana dan cerdas yang mampu mengendalikan amarah.
Jika Anda sudah menikah, perhatikan anak-anak Anda dengan saksama hari ini, karena ada kemungkinan kesehatan mereka memburuk.
2. Taurus
Tingkat energi Anda akan tinggi.
Bersama pasangan, Anda dapat mendiskusikan keuangan dan merencanakan kekayaan Anda untuk masa depan.
Sebaiknya hindari keterlibatan Anda dalam urusan orang lain hari ini.
Rencanakan sesuatu yang istimewa untuk malam ini dan cobalah membuatnya seromantis mungkin.
3. Gemini
