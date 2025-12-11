Kecelakaan Mobil MBG di SD Kalibaru: Sopir Dipaksa Turun dan Nyaris Diamuk, Kini Ditangkap Polisi

Ringkasan Berita: Insiden kecelakaan mobil Daihatsu Grand Max pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025), menimbulkan kepanikan besar.

Mobil yang hilang kendali menabrak siswa dan guru di lapangan sekolah, menyebabkan 19 korban luka yang kini dirawat di RS Koja dan RSUD Cilincing.

Sopir sempat dipaksa turun warga dan nyaris diamuk massa sebelum akhirnya diamankan polisi.

TRIBUNNEWS.COM - Suasana mencekam mewarnai insiden kecelakaan di SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025) pukul 06.30 WIB.

Sopir mobil Daihatsu Grand Max pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak sejumlah siswa dipaksa turun warga dan nyaris diamuk massa, sebelum akhirnya berhasil diamankan polisi di lokasi kejadian.

Peristiwa kecelakaan tersebut viral di media sosial (medsos).

Setelah insiden nahas itu, sopir mobil terlihat nyaris diamuk warga dan dipaksa turun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan kejadian tersebut.

Saat ini pengemudi mobil Grand Max itu sudah diamankan oleh kepolisian.

Rekomendasi Untuk Anda

"Untuk sopir sudah diamankan," kata dia pada Kamis (11/12/2025).

Menurutnya prioritas utama memastikan kondisi korban dan mendapatkan penanganan medis.

"Saat ini Kapolres Jakarta Utara lagi di TKP, mendata korban, prioritas utama membawa korban ke rumah sakit," ucap Kombes Budi kepada wartawan.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Erick Frendriz mengatakan, sopir tersebut sedang dimintai keterangan di Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara.

"Untuk sopir dari kendaraan sudah diamankan di Polsek dan sedang dalam rangka pemeriksaan," ucap Erick di lokasi.

Baca juga: Mobil Pengangkut MBG Tabrak Siswa SD Kalibaru, Polisi Sebut Tak Ada Korban Jiwa

Kecelakaan Viral di Media Sosial

Insiden yang menimbulkan kepanikan besar itu terjadi begitu cepat, membuat para guru dan murid tidak sempat menghindar.

Kendaraan tiba-tiba menerobos pagar sekolah dan menerjang murid yang sedang berkumpul di lapangan sekolah.

Dalam rekaman video yang diterima menyebutkan, mobil tiba-tiba masuk ke lapangan sekolah.

Kendaraan itu menabrak anak-anak dan guru yang sedang melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di lapangan sekolah.

Laju mobil itu terhenti ketika menabrak pagar besi pembatas sekolah.

Akibatnya, beberapa siswa terlihat ikut terseret di bawah mobil, sementara sebagian tergeletak di lapangan.

Para guru, orangtua murid, dan petugas sekolah langsung berusaha mengevakuasi siswa yang menjadi korban.