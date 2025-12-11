Kronologi Mobil MBG Tabrak Siswa SD Kalibaru: Hantam Pagar, Melaju Kencang ke Halaman Sekolah

Ringkasan Berita: Kecelakaan tragis di SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025) pagi, melibatkan mobil blindvan pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang hilang kendali dan menabrak siswa serta guru di halaman sekolah.

Sebanyak 20 orang menjadi korban, terdiri dari 19 siswa dan satu guru, dengan beberapa mengalami luka serius.

Suasana mencekam sempat terjadi ketika sopir dipaksa turun warga dan nyaris diamuk massa sebelum akhirnya diamankan polisi.

TRIBUNNEWS.COM - Kecelakaan tragis terjadi di SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025) pagi.

Satu unit mobil blindvan pengangkut makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 01 Kalibaru Jakarta Utara menabrak sejumlah pelajar yang sedang mengikuti kegiatan literasi di halaman sekolah.

Tercatat sebanyak 20 orang menjadi korban dalam insiden itu. Mereka terdiri dari 19 siswa dan satu korban di antaranya merupakan guru.

Kronologi Mobil MBG Tabrak Siswa SD Kalibaru

Seorang saksi mata, Ahmad Rifai (30) menceritakan suasana mencekam di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis (11/12/2025) pagi.

Kata dia, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 06.30 WIB.

Saat itu, mobil MBG hendak masuk ke sekolah.

Rifai menyebut mobil melaju kencang di tanjakan pintu masuk sekolah dan menabrak gerbang sekolah lebih dulu hingga terjatuh.

"Itu tiba-tiba dia kencang menabrak gerbang sekolah sampai jatuh gerbangnya," ucap Rifai di lokasi.

Setelah menabrak gerbang, mobil lanjut melaju kencang masuk ke halaman sekolah.

Di sana, puluhan anak-anak sekolah dasar tengah menjalani kegiatan literasi di halaman, sehingga banyak yang menjadi korban.

"Itu yang saya tolong itu ada sekitar empat anak, ada yang kondisinya parah juga, berdarah-darah," ucap Rifai.

Terkini, berdasarkan pantauan hingga pukul 09.30 WIB, pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara masih melakukan olah TKP di lokasi.

Garis kepolisian juga sudah terpasang di halaman sekolah, sementara para siswa yang menjadi korban sudah dilarikan ke rumah sakit.

Terlihat mobil itu berwarna putih bertuliskan Badan Gizi Nasional dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Setelah peristiwa itu, mobil terlihat di bagian depan atau kap mobil dalam kondis penyok dan terbuka.

Sopir Mobil MBG Nyaris Diamuk Massa

Suasana mencekam mewarnai insiden kecelakaan di SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025) pukul 06.30 WIB.

Sopir mobil Daihatsu Grand Max pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak sejumlah siswa dipaksa turun warga dan nyaris diamuk massa, sebelum akhirnya berhasil diamankan polisi di lokasi kejadian.

Peristiwa kecelakaan tersebut viral di media sosial (medsos).

Setelah insiden nahas itu, sopir mobil terlihat nyaris diamuk warga dan dipaksa turun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan kejadian tersebut.

Saat ini pengemudi mobil Grand Max itu sudah diamankan oleh kepolisian.

"Untuk sopir sudah diamankan," kata dia pada Kamis (11/12/2025).

Menurutnya prioritas utama memastikan kondisi korban dan mendapatkan penanganan medis.

"Saat ini Kapolres Jakarta Utara lagi di TKP, mendata korban, prioritas utama membawa korban ke rumah sakit," ucap Kombes Budi kepada wartawan.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Erick Frendriz mengatakan, sopir tersebut sedang dimintai keterangan di Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara.

"Untuk sopir dari kendaraan sudah diamankan di Polsek dan sedang dalam rangka pemeriksaan," ucap Erick di lokasi.

MOBIL MBG - Satu unit mobil MBG hilang kendali dan menabrak siswa di lapangan upacara SDN Kalibaru 01, (istimewa)

Kecelakaan Viral di Media Sosial

Insiden yang menimbulkan kepanikan besar itu terjadi begitu cepat, membuat para guru dan murid tidak sempat menghindar.

Kendaraan tiba-tiba menerobos pagar sekolah dan menerjang murid yang sedang berkumpul di lapangan sekolah.

Dalam rekaman video yang diterima menyebutkan, mobil tiba-tiba masuk ke lapangan sekolah.

Kendaraan itu menabrak anak-anak dan guru yang sedang melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di lapangan sekolah.

Laju mobil itu terhenti ketika menabrak pagar besi pembatas sekolah.

Akibatnya, beberapa siswa terlihat ikut terseret di bawah mobil, sementara sebagian tergeletak di lapangan.

Para guru, orangtua murid, dan petugas sekolah langsung berusaha mengevakuasi siswa yang menjadi korban.