Sosok Sopir Mobil MBG yang Seruduk Siswa SD Kalibaru, Ternyata Hanya Sopir Pengganti

Ringkasan Berita: Kecelakaan di SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara , Kamis (11/12/2025) pagi, menyingkap fakta mengejutkan: sopir mobil Daihatsu Grand Max pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah sopir asli

Mobil hilang kendali, menghantam pagar lalu masuk ke halaman sekolah hingga menabrak siswa yang sedang mengikuti kegiatan literasi.

Sebanyak 19 korban luka, termasuk murid dan guru, langsung dilarikan ke rumah sakit.

Suasana sempat mencekam ketika sopir dipaksa turun warga dan nyaris diamuk massa

TRIBUNNEWS.COM - Sosok sopir mobil Daihatsu Grand Max pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeruduk siswa SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025), akhirnya terungkap.

Sopir itu bukan sopir asli, pengemudi ternyata hanyalah sopir pengganti yang saat itu diminta membawa kendaraan, sebelum insiden mencekam terjadi dan menimbulkan 19 korban luka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun sopir itu bernama Adi Irawan (34).

Ia merupakan warya Jalan Isoam RT 02/01, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Hal itu disampaikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jakarta Utara, Sahrul Gunawan Siregar.

"Sopir kendaraan bukan sopir sebenarnya tapi sopir pengganti, SPPG tersebut di bawah Yayasan Darul Esti," ujar Sahrul dalam laporannya pada Kamis (11/12/2025).

Sopir pengganti adalah orang yang ditunjuk atau diminta untuk menggantikan sopir utama dalam mengemudikan kendaraan.

Rekomendasi Untuk Anda

Ia bukan pengemudi tetap atau resmi yang biasanya bertugas, melainkan hanya sementara. Misalnya karena sopir asli berhalangan, sakit, atau ada kebutuhan mendesak.

Baca juga: Kronologi Mobil MBG Tabrak Siswa SD Kalibaru: Hantam Pagar, Melaju Kencang ke Halaman Sekolah

Pramono Sebut Sopir Mobil MBG Baru Diganti

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membeberkan, mobil makan bergizi gratis (MBG) yang menabrak puluhan siswa dan guru di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara ternyata dikemudikan sopir baru.

Dari keterangan awal yang diterima Pramono, mobil itu setiap hari memang biasa mengantar makanan ke seluruh tersebut.

Namun, hari ini pengemudinya bukan orang yang biasa bertugas.

“Kejadian mobil MBG yang memang sebenarnya setiap hari mengantar makanan di tempat itu, karena sopirnya ganti,” ucapnya usai menjenguk para korban di RS Koja, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Sopir Nyaris Diamuk Massa

Suasana mencekam mewarnai insiden kecelakaan di SDN Kalibaru 01.

Sopir mobil Daihatsu Grand Max pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak sejumlah siswa dipaksa turun warga dan nyaris diamuk massa, sebelum akhirnya berhasil diamankan polisi di lokasi kejadian.

Peristiwa kecelakaan tersebut viral di media sosial (medsos).

Setelah insiden nahas itu, sopir mobil terlihat nyaris diamuk warga dan dipaksa turun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan kejadian tersebut.

Saat ini pengemudi mobil Grand Max itu sudah diamankan oleh kepolisian.

"Untuk sopir sudah diamankan," kata dia pada Kamis (11/12/2025).

Menurutnya prioritas utama memastikan kondisi korban dan mendapatkan penanganan medis.

"Saat ini Kapolres Jakarta Utara lagi di TKP, mendata korban, prioritas utama membawa korban ke rumah sakit," ucap Kombes Budi kepada wartawan.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Erick Frendriz mengatakan, sopir tersebut sedang dimintai keterangan di Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara.

"Untuk sopir dari kendaraan sudah diamankan di Polsek dan sedang dalam rangka pemeriksaan," ucap Erick di lokasi.

Baca juga: Penampakan Ratusan Murid SD di Lapangan Diseruduk Mobil MBG

Kronologi Mobil MBG Tabrak Siswa SD Kalibaru

Seorang saksi mata, Ahmad Rifai (30) menceritakan suasana mencekam di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis (11/12/2025) pagi.

Kata dia, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 06.30 WIB.

Saat itu, mobil MBG hendak masuk ke sekolah.

Rifai menyebut mobil melaju kencang di tanjakan pintu masuk sekolah dan menabrak gerbang sekolah lebih dulu hingga terjatuh.

"Itu tiba-tiba dia kencang menabrak gerbang sekolah sampai jatuh gerbangnya," ucap Rifai di lokasi.

Setelah menabrak gerbang, mobil lanjut melaju kencang masuk ke halaman sekolah.

Di sana, puluhan anak-anak sekolah dasar tengah menjalani kegiatan literasi di halaman, sehingga banyak yang menjadi korban.

"Itu yang saya tolong itu ada sekitar empat anak, ada yang kondisinya parah juga, berdarah-darah," ucap Rifai.

Terkini, berdasarkan pantauan hingga pukul 09.30 WIB, pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara masih melakukan olah TKP di lokasi.

Garis kepolisian juga sudah terpasang di halaman sekolah, sementara para siswa yang menjadi korban sudah dilarikan ke rumah sakit.

Terlihat mobil itu berwarna putih bertuliskan Badan Gizi Nasional dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Setelah peristiwa itu, mobil terlihat di bagian depan atau kap mobil dalam kondisi penyok dan terbuka.