Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Mobil MBG Tabrak Siswa SD, Kapolda Metro Jaya: Korban Satu Guru dan 19 Siswa Dirawat di Rumah Sakit 

Kapolda menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian mobil masuk dan menabrak para siswa di halaman sekolah.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Muhammad Zulfikar
MOBIL MBG TABRAK SISWA - Warga dan guru berupaya mengevakuasi siswa SDN Kalibaru yang terjebak usai mobil MBG menyeruduk halaman sekolah. 
Ringkasan Berita:
  • Mobil mini bus pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) tabrak siswa di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025)
  • Saat ini korban yang tercatat berjumlah 20 orang yang sudah dilarikan ke rumah sakit (RS)
  • Di RS Koja korban berjumlah 5 orang antara lain 1 guru dan 4 siswa, sedangkan 15 siswa lainnya di RSUD Cilincing

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mendatangi tempat kejadian kecelakaan mobil mini bus pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya saat ini korban yang tercatat berjumlah 20 orang yang sudah dilarikan ke rumah sakit (RS).

Baca juga: Sosok Sopir Mobil MBG yang Seruduk Siswa SD Kalibaru, Ternyata Hanya Sopir Pengganti

"Kita sampaikan korban ada 1 orang guru dan 19 siswa yang sudah dibawa ke rumah sakit, yaitu RS Koja dan RSUD Cilincing," ucap Irjen Asep.

Di RS Koja korban berjumlah 5 orang antara lain 1 guru dan 4 siswa, sedangkan 15 siswa lainnya di RSUD Cilincing.

Baca juga: Mobil Pengangkut MBG Tabrak Siswa SD Kalibaru, Polisi Sebut Tak Ada Korban Jiwa

Kapolda menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian mobil masuk dan menabrak para siswa di halaman sekolah.

Pihaknya akan mendalami motif sopir pengangkut MBG menabrak para korban.

"Apakah kaitan dengan kecelakaan atau faktor kesengajaan jadi dari Diteeskrimum PMJ dan Ditlantas PMJ kita kolaborasikan menangani kasus ini," tegas Irjen Asep.

Selain itu Polda Metro Jaya juga sudah menyiapkan posko di RS Koja dan RS Cilincing untuk membantu keluarga korban mencari putra putri dan melihat perkembangan kesehatannya.

Hal lainnya ialah membentuk tim trauma healing untuk korban anak-anak sekolah.

"Di sini sdah komunikasi dengan wakil kepala sekolah kalau hari ini siswa diliburkan dikembalikan ke rumah masing-masing mungkin besok atau lusa kami menunggu perkembangan bapak kepala sekolah kita akan turunkan SDM Polda Metro beserta Polres bua siswa siswi," tukasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memastikan tidak ada korban atas peristiwa tersebut.

"Tidak ada yang meninggal, rincian nanti menyusul," tegasnya.

Kombes Budi juga memastikan pengemudi mobil Grand Max tersebut sudah diamankan oleh kepolisian.

"Untuk sopir sudah diamankan," tuturnya.

Baca juga: Kronologi Mobil MBG Tabrak Siswa SD Kalibaru: Hantam Pagar, Melaju Kencang ke Halaman Sekolah

Menurutnya fokus saat ini penanganan medis terhadap siswa yang terdampak kecelakaan.

Dari video yang viral di media sosial, mobil tersebut menghantam sejumlah siswa yang tengah mengikuti kegiatan belajar di halaman sekolah.

Beberapa murid tampak terjepit hingga masuk ke kolong kendaraan. 

Guru dan siswa lain berupaya menolong korban, terlihat satu siswa tergeletak usai tertabrak mobil.

Insiden tragis terjadi di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis pagi (11 Desember 2025), ketika sebuah mobil operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) menerobos lapangan sekolah dan menabrak sejumlah siswa.

Beberapa korban dilarikan ke rumah sakit, sementara sopir mobil telah diamankan polisi.

Kronologi Kejadian

  • Mobil MBG masuk lapangan sekolah sekitar pukul 06.30 WIB, saat siswa sedang berbaris di lapangan untuk kegiatan pagi.
  • Gerbang sekolah dalam kondisi tertutup, namun mobil tetap menerobos masuk dan melaju ke tengah lapangan.
  • Sejumlah siswa dan guru tertabrak, bahkan ada yang terseret di bawah kendaraan.
  • Suasana panik dan chaos, terlihat dari video viral yang merekam teriakan murid dan orang di lokasi.

 

Sumber: Tribunnews.com
Mobil MBG Tabrak Siswa SD
MBG
Irjen Asep Edi Suheri
siswa
