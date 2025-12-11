Mobil MBG Tabrak Siswa SD, Kapolda Metro Jaya: Korban Satu Guru dan 19 Siswa Dirawat di Rumah Sakit 

Ringkasan Berita: Mobil mini bus pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) tabrak siswa di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mendatangi tempat kejadian kecelakaan mobil mini bus pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya saat ini korban yang tercatat berjumlah 20 orang yang sudah dilarikan ke rumah sakit (RS).

"Kita sampaikan korban ada 1 orang guru dan 19 siswa yang sudah dibawa ke rumah sakit, yaitu RS Koja dan RSUD Cilincing," ucap Irjen Asep.

Di RS Koja korban berjumlah 5 orang antara lain 1 guru dan 4 siswa, sedangkan 15 siswa lainnya di RSUD Cilincing.

Kapolda menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian mobil masuk dan menabrak para siswa di halaman sekolah.

Pihaknya akan mendalami motif sopir pengangkut MBG menabrak para korban.

"Apakah kaitan dengan kecelakaan atau faktor kesengajaan jadi dari Diteeskrimum PMJ dan Ditlantas PMJ kita kolaborasikan menangani kasus ini," tegas Irjen Asep.

Selain itu Polda Metro Jaya juga sudah menyiapkan posko di RS Koja dan RS Cilincing untuk membantu keluarga korban mencari putra putri dan melihat perkembangan kesehatannya.

Hal lainnya ialah membentuk tim trauma healing untuk korban anak-anak sekolah.

"Di sini sdah komunikasi dengan wakil kepala sekolah kalau hari ini siswa diliburkan dikembalikan ke rumah masing-masing mungkin besok atau lusa kami menunggu perkembangan bapak kepala sekolah kita akan turunkan SDM Polda Metro beserta Polres bua siswa siswi," tukasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memastikan tidak ada korban atas peristiwa tersebut.

"Tidak ada yang meninggal, rincian nanti menyusul," tegasnya.

Kombes Budi juga memastikan pengemudi mobil Grand Max tersebut sudah diamankan oleh kepolisian.

"Untuk sopir sudah diamankan," tuturnya.

Menurutnya fokus saat ini penanganan medis terhadap siswa yang terdampak kecelakaan.

Dari video yang viral di media sosial, mobil tersebut menghantam sejumlah siswa yang tengah mengikuti kegiatan belajar di halaman sekolah.

Beberapa murid tampak terjepit hingga masuk ke kolong kendaraan.

Guru dan siswa lain berupaya menolong korban, terlihat satu siswa tergeletak usai tertabrak mobil.

Insiden tragis terjadi di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis pagi (11 Desember 2025), ketika sebuah mobil operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) menerobos lapangan sekolah dan menabrak sejumlah siswa.

Beberapa korban dilarikan ke rumah sakit, sementara sopir mobil telah diamankan polisi.

Kronologi Kejadian