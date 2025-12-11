20 Siswa SD Ditabrak Mobil MBG di Jakarta Utara, Gubernur Pramono: Saya Berdoa Semoga Tidak Parah

Ringkasan Berita: Sebuah mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikemudikan sopir baru menabrak 20 siswa dan 1 guru di halaman SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara.

Sepuluh korban masih dirawat di RSUD Cilincing dan RS Koja sementara lainnya sudah diperbolehkan pulang.

Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau korban dan memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung serta pelayanan rumah sakit dimaksimalkan.

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 20 siswa SD dan 1 guru ditabrak mobil Makan Bergizi Gratis (MBG).

Insiden tersebut terjadi di halaman SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025) pagi.

Akibat kejadian ini, 5 korban menjalani rawat jalan di RSUD Cilincing.

Sementara ada 5 lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Koja.

Untuk korban lainnya sudah diperbolehkan pulang.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung sudah melihat langsung kondisi para korban.

Ia berharap tidak ada korban yang terluka parah akibat ditabrak mobil MBG.

"Saya tadi sudah melihat lima yang di RS Koja ini. Mudah-mudahan tidak ada hal yang apa lebih parah daripada ini. saya berdoa betul," katanya saat memberikan keterangan pers.

Lebih lanjut, Pramono sudah memerintahkan kedua rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para korban.

"Kalau perlu tindakan beda dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya," tambahnya.

Detik-detik kejadian

Pramono menjelaskan, mobil MBG yang terlibat kecelakaan merupakan kendaraan yang sehari-hari mengantarkan MBG di SDN 01 Kalibaru.

Namun pada hari kejadian nahas, sopir diganti orang baru.

"Mobil MBG yang memang sebenarnya setiap hari mengantar makanan di

tempat itu, sopirnya ganti," beber dia.

Mobil MBG kemudian tiba-tiba melaju dengan cepat menabrak gerbang sekolah.