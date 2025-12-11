Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

20 Siswa SD Ditabrak Mobil MBG di Jakarta Utara, Gubernur Pramono: Saya Berdoa Semoga Tidak Parah

Berikut pernyataan Gubernur Jakarta, Pramono Anung soal insiden mobil MBG tabrak siswa SD di Jakarta Utara.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Bobby Wiratama
zoom-in 20 Siswa SD Ditabrak Mobil MBG di Jakarta Utara, Gubernur Pramono: Saya Berdoa Semoga Tidak Parah
Kanal YouTube KompasTV
MOBIL TABRAK SISWA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung saat memberikan penjelasan soal mobil MBG tabrak siswa SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025) pagi. 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 20 siswa SD dan 1 guru ditabrak mobil Makan Bergizi Gratis (MBG).

Insiden tersebut terjadi di halaman SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025) pagi.

Akibat kejadian ini, 5 korban menjalani rawat jalan di RSUD Cilincing.

Sementara ada 5 lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Koja.

Untuk korban lainnya sudah diperbolehkan pulang.

Rekomendasi Untuk Anda

Gubernur Jakarta, Pramono Anung sudah melihat langsung kondisi para korban.

Baca juga: Soal Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Rano Karno: Tak Ada Korban Jiwa

Ia berharap tidak ada korban yang terluka parah akibat ditabrak mobil MBG.

"Saya tadi sudah melihat lima  yang di RS Koja ini. Mudah-mudahan tidak ada hal yang apa lebih parah daripada ini. saya berdoa betul," katanya saat memberikan keterangan pers.

Lebih lanjut, Pramono sudah memerintahkan kedua rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para korban.

"Kalau perlu tindakan beda dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya," tambahnya.

Detik-detik kejadian

Pramono menjelaskan, mobil MBG yang terlibat kecelakaan merupakan kendaraan yang sehari-hari mengantarkan MBG di SDN 01 Kalibaru.

Namun pada hari kejadian nahas, sopir diganti orang baru.

"Mobil MBG yang memang sebenarnya setiap hari mengantar makanan di
tempat itu, sopirnya ganti," beber dia.

Mobil MBG kemudian tiba-tiba melaju dengan cepat menabrak gerbang sekolah.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Nasional

Jadi Saksi, Jurnalis Ini Akui Liput Langsung Saat Hakim Perintahkan KPK Hadirkan Bobby Nasution

Halaman 1/2
12
Tags:
Mobil MBG Tabrak Siswa
Pramono Anung
makan bergizi gratis
Makan Bergizi Gratis (MBG)
SDN 01 Kalibaru
Badan Gizi Nasional (BGN)
Cilincing
Jakarta Utara
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas