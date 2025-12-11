Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Kondisi sebelum Insiden Mobil Tabrak Siswa di SD Kalibaru Jakut, Siswa Sedang Duduk di Lapangan

Kronologi sebuah mobil menabrak siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Pagi, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2026) pagi.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Kondisi sebelum Insiden Mobil Tabrak Siswa di SD Kalibaru Jakut, Siswa Sedang Duduk di Lapangan
Istimewa/TRIBUNNEWS.COM
MOBIL MBG TABRAK SISWA SD - Rekaman CCTV detik-detik mobil pengangkutan Makanan Bergizi Gratis (MBG) menabrak sejumlah siswa SDN 1 Kalibaru, Jakarta Utara yang sedang berkegiatan di halaman sekolah, Kamis (11/12/2025) pagi. Mobil putih Blind Van itu, menerobos gerbang sekolah yang tertutup rapat. 

Ringkasan Berita:
SDN Cilincing 01 Pg merupakan sekolah negeri yang berada di Jalan Bhakti IX No.63, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
Akibatnya, 21 orang terluka, 11 di antaranya dirawat intensif.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung lantas menemui korban kecelakaan.

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah mobil menabrak siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Pagi, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2026) pagi.

Mobil putih Blind Van itu, menerobos gerbang sekolah yang tertutup rapat.

Dengan laju kendaraan yang tak terkontrol, mobil menabrak puluhan murid dan guru di halaman sekolah. Akibatnya, 21 orang terlukan, 11 di antaranya dirawat.

Mengetahui kejadian tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung lantas menemui korban kecelakaan.

Pramono Anung menjelaskan, mobil itu, setiap hari memang biasa mengantar makanan ke sekolah. 

Berdasarkan keterangan yang diterimanya, pengemudi mobil hari ini, bukan orang yang biasa bertugas. 

Rekomendasi Untuk Anda

Awalnya, para siswa sedang berbaris di lapangan sekolah untuk mengikuti kegiatan literasi.

Tak disangka, mobil putih yang sopirnya baru berganti itu masuk melalui gerbang sekolah hingga menabrak para siswa. 

"Sopirnya ganti dan pintunya tertutup, lalu masuk dengan kecepatan tidak terkontrol dan menabrak murid dan guru," kata Pramono Anung setelah menjenguk para korban di RSUD Koja, Jakarta Utara.

Dikutip dari TribunJakarta, kondisi gerbang tertutup rapat dan para siswa tengah berbaris di halaman sekolah.

Baca juga: Soal Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Rano Karno: Tak Ada Korban Jiwa

Namun, mobil melaju dengan kecepatan penuh hingga menabrak gerbang, serta siswa dan guru. 

Sontak, kejadian tersebut, mengagetkan warga sekolah.

“Padahal pintunya tertutup, mobil itu masuk dengan kecepatan yang tidak terkontrol dan menabrak murid serta guru yang ada di sana,” jelasnya.

Kondisi Korban 

Hingga sekarang, terdapat 21 korban dalam insiden di SD 01 Pagi. 

Dari total tersebut, sebanyak 11 korban dirawat intensif di rumah rumah sakit berbeda, yaitu di RS Koja dan RSUD Cilincing.

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Halaman 1/2
12
Tags:
Viral Mobil Tabrak Siswa SD
SDN 01 Kalibaru
Jakarta Utara
Pramono Anung
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

BGN Tanggung Biaya Korban Insiden Mobil MBG di SDN Kalibaru 01 Jakut, Janji Perbaiki SOP

BGN Tanggung Biaya Korban Insiden Mobil MBG di SDN Kalibaru 01 Jakut, Janji Perbaiki SOP

Mobil MBG Tabrak Siswa SD, Kapolda Metro Jaya: Korban Satu Guru dan 19 Siswa Dirawat di Rumah Sakit 

Mobil MBG Tabrak Siswa SD, Kapolda Metro Jaya: Korban Satu Guru dan 19 Siswa Dirawat di Rumah Sakit 

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas