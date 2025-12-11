Kondisi sebelum Insiden Mobil Tabrak Siswa di SD Kalibaru Jakut, Siswa Sedang Duduk di Lapangan

Ringkasan Berita: SDN Cilincing 01 Pg merupakan sekolah negeri yang berada di Jalan Bhakti IX No.63, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Akibatnya, 21 orang terluka, 11 di antaranya dirawat intensif. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung lantas menemui korban kecelakaan.

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah mobil menabrak siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Pagi, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2026) pagi.

Mobil putih Blind Van itu, menerobos gerbang sekolah yang tertutup rapat.

Dengan laju kendaraan yang tak terkontrol, mobil menabrak puluhan murid dan guru di halaman sekolah. Akibatnya, 21 orang terlukan, 11 di antaranya dirawat.

Mengetahui kejadian tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung lantas menemui korban kecelakaan.

Pramono Anung menjelaskan, mobil itu, setiap hari memang biasa mengantar makanan ke sekolah.

Berdasarkan keterangan yang diterimanya, pengemudi mobil hari ini, bukan orang yang biasa bertugas.

Awalnya, para siswa sedang berbaris di lapangan sekolah untuk mengikuti kegiatan literasi.

Tak disangka, mobil putih yang sopirnya baru berganti itu masuk melalui gerbang sekolah hingga menabrak para siswa.

"Sopirnya ganti dan pintunya tertutup, lalu masuk dengan kecepatan tidak terkontrol dan menabrak murid dan guru," kata Pramono Anung setelah menjenguk para korban di RSUD Koja, Jakarta Utara.

Dikutip dari TribunJakarta, kondisi gerbang tertutup rapat dan para siswa tengah berbaris di halaman sekolah.

Namun, mobil melaju dengan kecepatan penuh hingga menabrak gerbang, serta siswa dan guru.

Sontak, kejadian tersebut, mengagetkan warga sekolah.

“Padahal pintunya tertutup, mobil itu masuk dengan kecepatan yang tidak terkontrol dan menabrak murid serta guru yang ada di sana,” jelasnya.

Kondisi Korban

Hingga sekarang, terdapat 21 korban dalam insiden di SD 01 Pagi.

Dari total tersebut, sebanyak 11 korban dirawat intensif di rumah rumah sakit berbeda, yaitu di RS Koja dan RSUD Cilincing.