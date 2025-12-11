Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Awal Mula Mobil MBG Tabrak Guru-Siswa di SD Kalibaru: Sopir Telat Antar Makanan, Salah Injak Gas

Mobil MBG terlambat ke SD Kalibaru, rem disebut tak pakem, gas terinjak, 21 korban luka.

Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Awal Mula Mobil MBG Tabrak Guru-Siswa di SD Kalibaru: Sopir Telat Antar Makanan, Salah Injak Gas
TRIBUNNEWS.COM
MOBIL MBG TABRAK SISWA SD - Rekaman CCTV detik-detik mobil pengangkutan Makanan Bergizi Gratis (MBG) menabrak sejumlah siswa SDN 1 Kalibaru, Jakarta Utara yang sedang berkegiatan di halaman sekolah, Kamis (11/12/2025) pagi. (Istimewa) 

Ringkasan Berita:
  • Insiden nahas di SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025), terjadi saat mobil Daihatsu Grand Max pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) datang terlambat dan hilang kendali. 
  • Sopir pengganti berdalih rem mobil kurang pakem, namun faktanya pedal gas yang terinjak hingga kendaraan melaju kencang, menabrak gerbang sekolah dan menyeruduk puluhan siswa yang tengah mengikuti kegiatan literasi. 
  • Akibatnya, 21 orang menjadi korban luka, terdiri dari 20 siswa dan satu guru. 

TRIBUNNEWS.COM -  Insiden kecelakaan terjadi di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025) pagi.

Mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) jenis Daihatsu Grand Max menabrak pagar dan menerobos masuk ke halaman sekolah. 

Pada saat kejadian, sejumlah anak-anak sekolah sedang mengikuti kegiatan literasi.

Tragedi itu membuat 21 orang menderita luka dengan rincian 20 anak-anak dan satu orang guru.

Diketahui, sopir itu bukan sopir asli. Pengemudi ternyata hanyalah sopir pengganti yang saat itu diminta membawa kendaraan, sebelum insiden mencekam terjadi dan menimbulkan korban luka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun sopir itu bernama Adi Irawan (34).

Ia merupakan warya Jalan Isoam RT 02/01, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Hal itu disampaikan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)  Jakarta Utara, Sahrul Gunawan Siregar.

"Sopir kendaraan bukan sopir sebenarnya tapi sopir pengganti, SPPG tersebut di bawah Yayasan Darul Esti," ujar Sahrul dalam laporannya pada Kamis (11/12/2025).

Sopir pengganti adalah orang yang ditunjuk atau diminta untuk menggantikan sopir utama dalam mengemudikan kendaraan.

Ia bukan pengemudi tetap atau resmi yang biasanya bertugas, melainkan hanya sementara. Misalnya karena sopir asli berhalangan, sakit, atau ada kebutuhan mendesak.

Sopir Datang Terlambat Antar Makanan

Mobil MBG yang menabrak gerbang dan melindas sejumlah siswa SDN Kalibaru 01 Pagi ternyata datang terlambat saat hendak mengantar makanan ke sekolah tersebut.

Keterlambatan itulah yang membuat sopir sempat kelewatan gerbang dan berputar balik sebelum akhirnya hilang kendali.

Kasatlantas Wilayah Jakarta Utara Kompol Ridha Aditya mengungkapkan, mobil MBG memang rutin mengantarkan makanan setiap pagi ke sekolah tersebut.

"Mobil memang biasa setiap pagi mengantarkan makanan ke sekolah ini, namun tadi agak telat. Kedatangan kendaraan MBG ini sedikit terlambat," ujar Ridha di lokasi, Kamis (11/12/2025).

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
MBG
makan bergizi gratis
Kalibaru
Polda Metro Jaya
kecelakaan
tabrakan
Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
