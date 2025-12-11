Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Identitas dan Pengakuan Sopir Mobil MBG yang Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru

Mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan gizi (SPPG) menabrak para siswa SDN 01 Kalibaru dan menyebabkan puluhan orang terluka.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Febri Prasetyo
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Identitas dan Pengakuan Sopir Mobil MBG yang Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru
(Ho/Campus League)
MOBIL MBG TABRAK SISWA - Warga dan guru berupaya mengevakuasi siswa SDN Kalibaru yang terjebak usai mobil MBG menyeruduk halaman sekolah. 

Ringkasan Berita:
  • Sopir mobil MBG yang menabrak puluhan siswa di Kalibaru bernama Adi Irawan.
  • Adi Irawan bukan sopir asli, melainkan sopir pengganti.
  • Tidak ada korban jiwa dalam insiden tabrakan itu.

TRIBUNNEWS.COM - Mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan gizi (SPPG) menabrak para siswa SDN 01 Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis, (11/12/2025).

Mobil Daihatsu Grand Max itu dikemudikan oleh Adi Irawan (34), warga Jalan Isoam RT 02/01, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri mengatakan mobil MBG itu milik SPPG Cilincing Kalibaru I yang beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII RT 10/03 Kelurahan Kalibaru. 

Dikutip dari Warta Kota Live, SPPG tersebut dikelola Yayasan Darul Esti Sumidah dan Kepala SPPG-nya bernama Sahrul Gunawan Siregar.

Sementara itu, Kepala SPPG Jakarta Utara Sahrul Gunawan Siregar berkata Adi Irawan bukan sopir asli. Dia adalah sopir pengganti yang saat itu diminta membawa kendaraan.

"Sopir kendaraan bukan sopir sebenarnya, tapi sopir pengganti, SPPG tersebut di bawah Yayasan Darul Esti," ujar Sahrul dalam laporannya, Kamis.

Rekomendasi Untuk Anda

Sopir pengganti adalah orang yang ditunjuk atau diminta untuk menggantikan sopir utama dalam mengemudikan kendaraan.

Sopir pengganti bukan pengemudi tetap atau resmi yang biasanya bertugas, melainkan hanya sementara. Dia digunakan karena sopir asli berhalangan, sakit, atau ada kebutuhan mendesak.

TABRAK SISWA - Terungkap detik-detik mobil MBG menabrak sejumlah siswa yang sedang duduk berbaris di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis (11/12/2025).
TABRAK SISWA - Terungkap detik-detik mobil MBG menabrak sejumlah siswa yang sedang duduk berbaris di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis (11/12/2025). (Tribunnews.com)

Bobi mengatakan polisi telah meminta keterangan dari sopir tentang kecelakaan ini.

Kata Bobi, sopir mengaku mulanya akan mengantarkan paket MBG ke sekolah.

Menurut pengakuan sopir, jalanan di sekolah itu menanjak, sementara rem mobil itu kurang pakem.

Baca juga: Awal Mula Mobil MBG Tabrak Guru-Siswa di SD Kalibaru: Sopir Telat Antar Makanan, Salah Injak Gas

"Dia mau naik ke atas itu, mau ngerem katanya remnya gak pakem kan karena takut mau nabrak, dia injek yang dalem. Nah kirain itu (yang diinjak rem) ternyata gas," kata Bobi kepada wartawan.

Hampir diamuk massa

Setelah menabrak siswa, Adi Irawan dipaksa turun oleh warga dan hampir diamuk massa. Dia akhirnya berhasil diamankan polisi di lokasi kejadian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto membenarkan kejadian tersebut.

"Untuk sopir sudah diamankan," kata dia, Kamis.

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Seleb

Ridwan Kamil Digugat Cerai, Lisa Mariana Kirim Pesan Khusus ke Atalia, Berharap agar Dibalas

Halaman 1/2
12
Tags:
SDN 01 Kalibaru
Cilincing
Jakarta Utara
Meaningful
Mobil MBG Tabrak Siswa SD
MBG
SPPG
Adi Irawan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Pengakuan Sopir Mobil MBG yang Seruduk Puluhan Murid SD di Jakarta Utara

Pengakuan Sopir Mobil MBG yang Seruduk Puluhan Murid SD di Jakarta Utara

Soal Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Rano Karno: Tak Ada Korban Jiwa

Soal Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing, Rano Karno: Tak Ada Korban Jiwa

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas