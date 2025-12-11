Identitas dan Pengakuan Sopir Mobil MBG yang Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru

Ringkasan Berita: Sopir mobil MBG yang menabrak puluhan siswa di Kalibaru bernama Adi Irawan.

Adi Irawan bukan sopir asli, melainkan sopir pengganti.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden tabrakan itu.

TRIBUNNEWS.COM - Mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan gizi (SPPG) menabrak para siswa SDN 01 Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis, (11/12/2025).

Mobil Daihatsu Grand Max itu dikemudikan oleh Adi Irawan (34), warga Jalan Isoam RT 02/01, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri mengatakan mobil MBG itu milik SPPG Cilincing Kalibaru I yang beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII RT 10/03 Kelurahan Kalibaru.

Dikutip dari Warta Kota Live, SPPG tersebut dikelola Yayasan Darul Esti Sumidah dan Kepala SPPG-nya bernama Sahrul Gunawan Siregar.

Sementara itu, Kepala SPPG Jakarta Utara Sahrul Gunawan Siregar berkata Adi Irawan bukan sopir asli. Dia adalah sopir pengganti yang saat itu diminta membawa kendaraan.

"Sopir kendaraan bukan sopir sebenarnya, tapi sopir pengganti, SPPG tersebut di bawah Yayasan Darul Esti," ujar Sahrul dalam laporannya, Kamis.

Sopir pengganti adalah orang yang ditunjuk atau diminta untuk menggantikan sopir utama dalam mengemudikan kendaraan.

Sopir pengganti bukan pengemudi tetap atau resmi yang biasanya bertugas, melainkan hanya sementara. Dia digunakan karena sopir asli berhalangan, sakit, atau ada kebutuhan mendesak.

TABRAK SISWA - Terungkap detik-detik mobil MBG menabrak sejumlah siswa yang sedang duduk berbaris di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis (11/12/2025). (Tribunnews.com)

Bobi mengatakan polisi telah meminta keterangan dari sopir tentang kecelakaan ini.

Kata Bobi, sopir mengaku mulanya akan mengantarkan paket MBG ke sekolah.

Menurut pengakuan sopir, jalanan di sekolah itu menanjak, sementara rem mobil itu kurang pakem.

"Dia mau naik ke atas itu, mau ngerem katanya remnya gak pakem kan karena takut mau nabrak, dia injek yang dalem. Nah kirain itu (yang diinjak rem) ternyata gas," kata Bobi kepada wartawan.

Hampir diamuk massa

Setelah menabrak siswa, Adi Irawan dipaksa turun oleh warga dan hampir diamuk massa. Dia akhirnya berhasil diamankan polisi di lokasi kejadian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto membenarkan kejadian tersebut.

"Untuk sopir sudah diamankan," kata dia, Kamis.