Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Erwin Aksa Soroti 3 Hal Usai Mobil MBG Tabrak Siswa di Kalibaru: Keselamatan Murid Prioritas

Erwin Aksa soroti insiden mobil MBG di SD Kalibaru, minta perbaikan sistem demi keselamatan murid.

Editor: Glery Lazuardi
Erwin Aksa Soroti 3 Hal Usai Mobil MBG Tabrak Siswa di Kalibaru: Keselamatan Murid Prioritas
Tribunnews.com
TABRAK SISWA - Terungkap detik-detik mobil MBG menabrak sejumlah siswa yang sedang duduk berbaris di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis (11/12/2025). Anggota DPR RI Erwin Aksa menegaskan keselamatan murid harus jadi prioritas usai tragedi mobil MBG di SD Kalibaru. 

Ringkasan Berita:
  • Insiden mobil MBG yang menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, menimbulkan keprihatinan mendalam. 
  • Anggota DPR RI Erwin Aksa menekankan bahwa peristiwa ini tidak boleh dianggap sebagai kecelakaan biasa. 
  • Ia menyoroti tiga hal penting: kelayakan pengemudi harus diperiksa ketat, kendaraan operasional wajib diawasi dengan izin resmi, serta SOP keselamatan anak di sekolah perlu diperbarui bersama Pemda, sekolah, dan kepolisian. 

TRIBUNNEWS.COM - Anggota DPR RI, Erwin Aksa, menyoroti tiga hal dalam insiden mobil Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak guru dan siswa di SD Negeri 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025) pagi. 

Peristiwa yang mengakibatkan 21 orang luka, terdiri dari 20 siswa dan satu guru, menurutnya tidak boleh dianggap sebagai kecelakaan biasa.

“Ada tanggung jawab yang harus diperbaiki, dan ada sistem yang harus dibenahi,” ujar Erwin dalam keterangannya.

Ia menekankan tiga poin yang harus segera ditindaklanjuti.

  • Pertama, pengemudi mobil SPPG harus melalui pemeriksaan kelayakan yang ketat, mulai dari SIM yang sesuai, kondisi kesehatan, hingga pelatihan ulang dan evaluasi berkala.
  • Kedua, kendaraan operasional SPPG tidak boleh digunakan sembarangan, melainkan harus ada izin tertulis, pencatatan penggunaan, dan pengawasan langsung dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN).
  • Ketiga, SOP keselamatan anak-anak di sekolah harus diperbarui dengan melibatkan Pemda, sekolah, dan kepolisian agar mobilitas siswa benar-benar aman.

“Saya sangat prihatin atas insiden mobil SPPG yang menabrak murid dan guru di SD Negeri 01 Kalibaru. Bagi para orang tua dan keluarga, ini tentu menjadi hari yang sangat berat. Kekhawatiran terhadap kondisi anak dan guru mereka sangat bisa dipahami, dan saya ikut merasakan kegelisahan itu,” ucapnya.

Erwin menegaskan keselamatan murid adalah prioritas bersama.

Ia berkomitmen membantu memastikan para korban mendapatkan pendampingan hingga pulih kembali, sekaligus mendorong kebijakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Baca juga: Identitas dan Pengakuan Sopir Mobil MBG yang Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru

Kronologi Insiden Mobil MBG di SD Kalibaru

Pagi Hari, Kamis (11/12/2025), Mobil Daihatsu Grand Max pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) dijadwalkan rutin mengantar makanan ke SDN Kalibaru 01.

Sopir pengganti bernama Andi Irawan tiba lebih lambat dari biasanya. Mobil sempat melewati gerbang sekolah dan berputar balik.

Saat hendak masuk ke area sekolah, mobil berada di tanjakan. Sopir mengaku rem mobil kurang pakem.

Sopir bermaksud menginjak rem, namun justru menekan pedal gas. Mobil melaju kencang ke arah gerbang sekolah.

Gerbang yang masih tertutup roboh ditabrak mobil. Kendaraan terus melaju ke halaman sekolah.

Puluhan siswa sedang mengikuti kegiatan literasi di halaman. Mobil menyeruduk mereka hingga menimbulkan kepanikan. Sebanyak 21 orang menjadi korban: 20 siswa dan 1 guru.

Sebagian besar mengalami luka dan langsung dievakuasi. 5 korban dibawa ke RS Koja, 15 korban lainnya ke RSUD Cilincing.

10 korban kemudian diperbolehkan pulang setelah perawatan.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Erwin Aksa
MBG
makan bergizi gratis
Kalibaru
Jakarta Utara
