Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Gubernur Jakarta Tanggung Sepenuhnya Biaya Perawatan Siswa dan Guru yang Tertabrak Mobil MBG

Pramono juga menginstruksikan jika ada korban yang mengharuskan dilakukan tindakan bedah, harus diberikan dukungan secara penuh.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Gubernur Jakarta Tanggung Sepenuhnya Biaya Perawatan Siswa dan Guru yang Tertabrak Mobil MBG
MOBIL TABRAK SISWA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung saat memberikan penjelasan soal mobil MBG tabrak siswa SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025) pagi. Pramono Anung menyatakan biaya perawatan medis bagi siswa dan guru yang tertabrak mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov. 

Ringkasan Berita:
  • Biaya perawatan medis bagi siswa dan guru yang tertabrak mobil MBG akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov Jakarta
  • Instruksi ini sudah disampaikan langsung Pramono kepada dua Direktur RSUD di Koja dan Cilincing
  • Pramono juga menginstruksikan jika ada korban yang mengharuskan dilakukan tindakan bedah, harus diberikan dukungan secara penuh

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan biaya perawatan medis bagi siswa dan guru yang tertabrak mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov.

Instruksi ini sudah disampaikan langsung Pramono kepada dua Direktur RSUD di Koja dan Cilincing yang menjadi lokasi perawatan 19 siswa dan 1 guru.

Baca juga: Erwin Aksa Soroti 3 Hal Usai Mobil MBG Tabrak Siswa di Kalibaru: Keselamatan Murid Prioritas

"Tadi saya sudah menyampaikan kepada dua Direktur RSUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung Pemerintah DKI Jakarta,” kata Pramono di RSUD Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Pramono juga menginstruksikan jika ada korban yang mengharuskan dilakukan tindakan bedah, harus diberikan dukungan secara penuh.

Baca juga: Awal Mula Mobil MBG Tabrak Guru-Siswa di SD Kalibaru: Sopir Telat Antar Makanan, Salah Injak Gas

“Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya,” katanya.

Kejadian mobil MBG menabrak siswa dan guru yang tengah berkumpul di lapangan sekolah SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara ini merupakan kejadian yang tidak terduga. 

Pramono mengungkap bahwa mobil MBG ini setiap pagi sudah biasa bertugas mengantar paket makanan bagi siswa ke sekolah-sekolah, termasuk ke SDN Kalibaru 01.

Namun ia mendapati informasi pagi ini sopirnya berganti.

“Mobil MBG yang memang sebenarnya setiap hari juga mengantar makanan di tempat itu. Karena sopirnya ganti, padahal pintunya tertutup, masuk dengan kecepatan yang tidak terkontrol, menabrak murid dan guru, dan juga yang ada di sana,” kata dia.

Baca juga: 20 Siswa SD Ditabrak Mobil MBG di Jakarta Utara, Gubernur Pramono: Saya Berdoa Semoga Tidak Parah

Sopir Salah Injak Pedal

Polisi mengungkap hasil pendalaman terhadap sopir mobil inisial AI yang membawa Makanan Bergizi Gratis (MBG) berujung tabrak sejumlah guru-siswa SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri mengatakan bahwa sopir mulanya hendak mengantarkan MBG ke sekolah tersebut.

Posisi jalanan di SDN Kalibaru pengakuan sopir menanjak.

Sedangkan kondisi rem mobil operasional disebut oleh sopir kurang pakem.

"Dia mau naik ke atas itu, mau ngerem katanya remnya gak pakem kan, karena takut mau nabrak, dia injek yang dalem, nah kirain itu (yang diinjek rem, red), ternyata gas," tutur AKP Bobi kepada wartawan.

Menurutnya, meski sudah mengambil keterangan dari sopir, polisi masih akan mendalami dari olah TKP.

Selain itu terungkap, bahwa sopir yang membawa mobil pembawa MBG ialah sopir pengganti.

AKP Bobi menerangkan saat mengantarkan MBG, sopir AI didampingi kenek inisial MRR.

"Benar sopir ini pengganti iya, sopir utamanya sakit, sudah dua kali dia, ini yang kedua," tukasnya.

 

 

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Tags:
Mobil MBG Tabrak Siswa
Mobil MBG
Pramono Anung
biaya perawatan
MBG
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
