Kebakaran Gedung Kantor di Jakarta Pusat

Penyebab Kebakaran Gedung Terra Drone, 22 Korban Meninggal Akibat Hirup Gas Beracun

Kebakaran gedung Terra Drone di Kemayoran menewaskan 22 orang, bermula dari baterai litium terbakar saat jam makan siang, Selasa (9/12/2025).

Penulis: Faisal Mohay
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
Ringkasan Berita:
  • Sebanyak 22 orang tewas akibat kebakaran gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat.
  • Dari 76 karyawan yang terjebak di gedung enam lantai, 54 berhasil diselamatkan sementara korban meninggal akibat menghirup asap beracun dan gas karbon monoksida.
  • Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wishnu Wardana Siagian, ditetapkan sebagai tersangka.

 

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 22 korban meninggal akibat kebakaran gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat telah teridentifikasi.

Api muncul di lantai 1 pada Selasa (9/12/2025) saat jam makan siang.

Terdapat 76 karyawan terjebak di gedung 6 lantai dan 54 orang dapat diselamatkan.

Gedung tersebut digunakan sebagai pusat operasional perusahaan penyedia drone untuk industri.

Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan ada banyak baterai litium tersimpan di kantor.

"Stok baterai mungkin baru datang," katanya, dikutip dari WartaKotalive.com.

Baterai yang terbakar mengakibatkan kebakaran menjalar ke lantai atas.

Para karyawan berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR).

"Baterai terbakar ini menyebar karena di lantai satu ini adalah salah satu tempat gudangnya," tandasnya.

Kepala Biro Kedokteran dan Kesehatan (Karo Dokpol) RS Polri, Brigjen Nyoman Eddy Purnama, menerangkan para korban meninggal akibat menghirup asap beracun.

"Penyebab kematian berdasarkan dari pemeriksaan staf dan para personel spesialis forensik itu mengarah terhirupnya asap dan kemudian gas karbon monoksida," tuturnya.

Baca juga: Sosok Michael Wishnu Wardana, Bos Terra Drone Indonesia Jadi Tersangka Kebakaran, Lulusan ITB

Gas beracun tersebut dihasilkan dari material di dalam gedung yang terbakar sehingga jumlahnya mengalahkan oksigen.

"Ada pemeriksaan laboratorium sederhana melalui darahnya tadi juga terbukti bahwa itu tinggi kandungan karbon monoksida," imbuhnya.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP Roby Saputra, mengatakan Dirut PT Terra Drone Indonesia, Michael Wishnu Wardana Siagian telah ditetapkan sebagai tersangka.

Tags:
Terra Drone
kebakaran
Cempaka Putih
Jakarta Pusat
gas beracun
Kemayoran
Lithium
