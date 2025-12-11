Polisi Dalami Penyebab Mobil Tabrak Siswa di Cilincing Jakut, Termasuk soal Kecepatan Mobil

Ringkasan Berita: Mobil warna putih menabrak siswa dan guru SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2026) pagi.

Mobil pengantar makanan itu, melaju ke halaman sekolah hingga menerobos pagar sekolah sebelum akhirnya menabrak murid dan guru.

Kini, polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan mobil tabrak di SD Kalibiru, termasuk soal kecepatan kendaraan.

TRIBUNNEWS.COM - Polisi kini tengah mendalami penyebab insiden mobil tabrak siswa dan guru SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2026) pagi.

Mobil warna putih tersebut, biasa digunakan untuk mengantar makanan setiap pagi ke SDN Kalibaru 01.

Hari ini, mobil itu, rupanya datang terlambat saat hendak mengantar makanan ke sekolah tersebut.

Menurut Kasatlantas Wilayah Jakarta Utara, Kompol Ridha Aditya, keterlambatan tersebut, yang membuat sopir sempat kelewatan gerbang dan berputar balik sebelum hilang kendali.

"Mobil memang biasa setiap pagi mengantarkan makanan ke sekolah ini, namun tadi agak telat. Kedatangan kendaraan MBG ini sedikit terlambat," kata Ridha di lokasi, Kamis, dilansir TribunJakarta.com.

"Kemudian kelewatan dari TKP, sempat berputar balik di depan sekolah," lanjutnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Nahas, setelah putar balik, mobil masuk ke area sekolah dan menghantam gerbang yang masih tertutup.

Mobil tak terkendali hingga melaju ke arah siswa dan menabraknya. Saat itu, puluhan siswa sedang mengikuti kegiatan literasi pagi.

Baca juga: Awal Mula Mobil MBG Tabrak Guru-Siswa di SD Kalibaru: Sopir Telat Antar Makanan, Salah Injak Gas

Ridha menjelaskan, mobil yang terus melaju ke halaman sekolah, langsung menabrak murid dan guru.

"Seperti yang terlihat di CCTV, kendaraan ini menabrak pagar sekolah sehingga siswa yang ada di dalam sekolah juga tertabrak oleh kendaraan," jelas Ridha.

Penyebab Masih Diselidiki

Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan mobil tabrak di SD Kalibiru, termasuk soal dugaan rem blong dan kecepatan kendaraan.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dibantu Satlantas Wilayah Jakarta Utara dalam penyelidikan tersebut.

"Untuk dugaan rem blong masih dalam penyelidikan. Kecepatan kendaraan juga masih kami selidiki," ucapnya.

Sopir Mobil Diamankan Polisi, Akui Salah Injak Rem

Sementara itu, sopir mobil beserta satu orang pendamping di dalam mobil telah diamankan di Polsek Cilincing. Hal tersebut, dilakukan untuk proses pemeriksaan.

"Kendaraan sudah diamankan, sopir sedang dalam rangka pemeriksaan," kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erick Frendriz.