Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Polisi Dalami Penyebab Mobil Tabrak Siswa di Cilincing Jakut, Termasuk soal Kecepatan Mobil

Polisi mendalami penyebab mobil warna putih menabrak siswa dan guru SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2026) pagi.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Polisi Dalami Penyebab Mobil Tabrak Siswa di Cilincing Jakut, Termasuk soal Kecepatan Mobil
Ho/Campus League
MOBIL TABRAK SISWA - Sebuah mobil berjenis blind van menabrak siswa hingga guru yang sedang melaksanakan baris berbaris di lapangan sekolah SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025). Polisi masih mendalami penyebab mobil warna putih menabrak siswa dan guru SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2026) pagi. 

Ringkasan Berita:
  • Mobil warna putih menabrak siswa dan guru SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2026) pagi.
  • Mobil pengantar makanan itu, melaju ke halaman sekolah hingga menerobos pagar sekolah sebelum akhirnya menabrak murid dan guru. 
  • Kini, polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan mobil tabrak di SD Kalibiru, termasuk soal kecepatan kendaraan.

TRIBUNNEWS.COM - Polisi kini tengah mendalami penyebab insiden mobil tabrak siswa dan guru SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2026) pagi.

Mobil warna putih tersebut, biasa digunakan untuk mengantar makanan setiap pagi ke SDN Kalibaru 01.

Hari ini, mobil itu, rupanya datang terlambat saat hendak mengantar makanan ke sekolah tersebut.

Menurut Kasatlantas Wilayah Jakarta Utara, Kompol Ridha Aditya, keterlambatan tersebut, yang membuat sopir sempat kelewatan gerbang dan berputar balik sebelum hilang kendali.

"Mobil memang biasa setiap pagi mengantarkan makanan ke sekolah ini, namun tadi agak telat. Kedatangan kendaraan MBG ini sedikit terlambat," kata Ridha di lokasi, Kamis, dilansir TribunJakarta.com.

"Kemudian kelewatan dari TKP, sempat berputar balik di depan sekolah," lanjutnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Nahas, setelah putar balik, mobil masuk ke area sekolah dan menghantam gerbang yang masih tertutup.

Mobil tak terkendali hingga melaju ke arah siswa dan menabraknya. Saat itu, puluhan siswa sedang mengikuti kegiatan literasi pagi.

Baca juga: Awal Mula Mobil MBG Tabrak Guru-Siswa di SD Kalibaru: Sopir Telat Antar Makanan, Salah Injak Gas

Ridha menjelaskan, mobil yang terus melaju ke halaman sekolah, langsung menabrak murid dan guru. 

"Seperti yang terlihat di CCTV, kendaraan ini menabrak pagar sekolah sehingga siswa yang ada di dalam sekolah juga tertabrak oleh kendaraan," jelas Ridha.

Penyebab Masih Diselidiki

Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan mobil tabrak di SD Kalibiru, termasuk soal dugaan rem blong dan kecepatan kendaraan.

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dibantu Satlantas Wilayah Jakarta Utara dalam penyelidikan tersebut.

"Untuk dugaan rem blong masih dalam penyelidikan. Kecepatan kendaraan juga masih kami selidiki," ucapnya. 

Sopir Mobil Diamankan Polisi, Akui Salah Injak Rem

Sementara itu, sopir mobil beserta satu orang pendamping di dalam mobil telah diamankan di Polsek Cilincing. Hal tersebut, dilakukan untuk proses pemeriksaan.

"Kendaraan sudah diamankan, sopir sedang dalam rangka pemeriksaan," kata Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erick Frendriz.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Halaman 1/2
12
Tags:
Viral Mobil Tabrak Siswa SD
Cilincing
Jakarta Utara
SDN Kalibaru 01
MBG
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Kondisi sebelum Insiden Mobil Tabrak Siswa di SD Kalibaru Jakut, Siswa Sedang Duduk di Lapangan

Kondisi sebelum Insiden Mobil Tabrak Siswa di SD Kalibaru Jakut, Siswa Sedang Duduk di Lapangan

Mobil MBG Tabrak Siswa, Wakil Kepala BGN: Sangat Mungkin karena Kelalaian

Mobil MBG Tabrak Siswa, Wakil Kepala BGN: Sangat Mungkin karena Kelalaian

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas