5 Fakta Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Jakut: Telat Antar Makanan, Saksi Ungkap Kejanggalan

Ringkasan Berita: Mobil pengantar MBG menerobos gerbang SDN Kalibaru 01 hingga menabrak puluhan murid dan guru yang sedang beraktivitas di halaman sekolah

Sebanyak 21 orang menjadi korban luka-luka, terdiri dari 20 murid dan 1 guru

Polisi menyebut mobil MBG terlambat mengantar dan sempat berputar balik sebelum kecelakaan

Sementara saksi menduga ada kejanggalan karena mobil melaju kencang tanpa berhenti.

TRIBUNNEWS.COM - Peristiwa mobil pengantar menu Makan Bergizi Gratis (MBG), yang melaju dan menabrak sejumlah siswa dan guru di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara (Jakut) tengah menjadi sorotan.

Mobil pembawa MBG tersebut tiba-tiba masuk ke halaman sekolah dan menabrak sejumlah murid yang tengah berada di area sekolah.

Suasana aktivitas belajar mengajar pun sesaat berubah menjadi mencekam.

Terlihat dalam potongan video, beberapa korban yang mayoritas merupakan siswa bahkan terlihat berada di kolong mobil.

Di potongan video lainnya, tampak para korban luka-luka, termasuk guru dan diangkut dalam ambulans.

Lantas berikut 5 fakta peristiwa mobil pengantar MBG yang menabrak siswa SDN Kalibaru 01 Pagi:

1. Kronologi

Awalnya peristiwa tersebut terjadi pukul 07.39 WIB pagi.

Peristiwa ini terjadi saat para murid sedang mengikuti kegiatan di halaman sekolah.

Tiba-tiba mobil GranMax berwarna terang menghantam pagar sekolah yang tertutup, tampak dalam unggahan intagram @jakarta.terkini.

Melaju kencang dan menabrak sekumpulan para siswa yang berada di lapangan sekolah.

Para guru, orangtua murid, dan petugas sekolah langsung berusaha mengevakuasi siswa yang menjadi korban.

Di video, sopir mobil terlihat nyaris diamuk warga dan dipaksa turun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Korban

Akibat insiden ini, sebanyak 20 orang murid dan seorang guru menjadi korban dan mengalami luka-luka.

Dari jumlah itu, sebanyak 11 korban masih dirawat intensif di rumah rumah sakit berbeda, yaitu di RS Koja dan RSUD Cilincing, mengutip TribunJakarta.com.