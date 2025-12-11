Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Jenguk Siswa yang Tertabrak Mobil MBG, Gubernur Pramono: Biaya Pengobatan Ditanggung Pemprov Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh biaya pengobatan siswa yang tertabrak mobil MBG ditanggung Pemprov Jakarta.

Penulis: David AdiAdi
Editor: Garudea Prabawati
(Ho/Campus League)/Kanal YouTube KompasTV
MOBIL TABRAK SISWA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung saat memberikan penjelasan soal mobil MBG tabrak siswa SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025) pagi. 

Ringkasan Berita:
  • Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan seluruh biaya pengobatan siswa SDN 01 Kalibaru yang tertabrak mobil MBG akan ditanggung Pemprov
  • Pramono memastikan seluruh korban juga mendapat perawatan terbaik
  • Pramono mengaku kejadian tabrakan tersebut sangat tidak terduga.

TRIBUNNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung langsung bergerak cepat dengan mendatangi RSUD Cilincing dan RS Koja untuk menjenguk para siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Kalibaru, Jakarta Utara yang menjadi korban tabrakan mobil yang membawa Makan Bergizi Gratis pada Kamis (11/12/2025).

Ia memastikan seluruh korban bakal mendapat perawatan terbaik.

Pihak rumah sakit pun sudah diminta untuk memberikan pelayanan maksimal, termasuk tindakan operasi bila diperlukan.

Semua biaya pengobatan disebut Pramono akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Saya betul-betul berdoa untuk kesembuhan mereka dan seluruh biaya perawatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Pramono, dalam sebuah video reels yang diunggah di akun Instagram @pramonoanungw

Pramono menyebut bahwa kejadian ini memang tidak terduga. Pasalnya, saat kejadian berlangsung kondisi gerbang sekolah tertutup rapat.

Adapun mobil yang diketahui membawa Makan Bergizi Gratis itu ternyata dikemudikan oleh sopir baru.

“Kejadian mobil MBG yang memang sebenarnya setiap hari mengantar makanan di tempat itu, karena sopirnya ganti,” jelasnya.

Baca juga: Identitas dan Pengakuan Sopir Mobil MBG yang Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru

Kronologi Mobil MBG Tabrak Puluhan Siswa

Detik-detik mengerikan terjadi di SDN 01 Pagi Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, ketika sebuah mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) tiba-tiba hilang kendali dan menabrak sejumlah murid yang sedang berada di area sekolah.

Saksi di lokasi dan orangtua yang mendapatkan kabar tersebut langsung syok.

Peristiwa yang berlangsung begitu cepat itu memicu kepanikan hebat, baik di kalangan guru maupun orangtua siswa.

Sejumlah saksi di lokasi menggambarkan suasana mengerikan sesaat setelah mobil menghantam pagar sekolah kemudian melaju ke arah para siswa.

Jeritan anak-anak, teriakan guru, hingga kepanikan warga yang berusaha menolong korban membuat situasi berubah mencekam hanya dalam hitungan detik.

Hingga kini, kronologi lengkap dan penyebab mobil tersebut bisa melaju masuk ke area sekolah masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Pernyataan Wakil Kepala BGN

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Brigjen Pol. Sony Sonjaya mengunjungi TKP kecelakaan mobil yang menabrak siswa di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Tags:
Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
Mobil MBG Tabrak Siswa SD
makan bergizi gratis
SDN Kalibaru 01
