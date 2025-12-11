Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Tampang Adi Irawan, Sopir MBG yang Tabrak Belasan Siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Jakarta Utara

Hasil pendalaman polisi terhadap Adi Irawan bahwa terjadi kesalahan saat mengendarai mobil. Sopir salah injak pedal rem.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Tampang Adi Irawan, Sopir MBG yang Tabrak Belasan Siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Jakarta Utara
Istimewa
INSIDEN MOBIL MBG - Sopir pembawa Makanan Bergizi Gratis (MBG) diketahui bernama Adi Irawan (34) yang kini masih diperiksa intensif oleh kepolisian usai tabrak belasan siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Sopir pembawa MBG yang tabrak siswa diketahui bernama Adi Irawan
  • Adi Irawan saat kejadian didampingi kenek inisial MRR
  • Hasil pendalaman polisi terhadap Adi Irawan bahwa terjadi kesalahan saat mengendarai mobil

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sopir pembawa Makanan Bergizi Gratis (MBG) diketahui bernama Adi Irawan (34) yang kini masih diperiksa intensif oleh kepolisian.

Adi Irawan saat kejadian didampingi kenek inisial MRR.

Baca juga: Identitas dan Pengakuan Sopir Mobil MBG yang Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru

Keduanya diamankan usai insiden nahas berujung satu guru dan 19 siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Jakarta Utara dilarikan ke rumah sakit.

Wajah Adi Irawan tampak lesu usai kejadian tersebut.

Yang bersangkutan juga sudah menjelaskan kepada polisi perihal kronologis.

Hasil pendalaman polisi terhadap Adi Irawan bahwa terjadi kesalahan saat mengendarai mobil.

Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri mengatakan pengakuan sopir salah injak pedal rem.

Sang sopir yang harusnya menginjak pedal rem justru menginjak pedal gas.

Ketika itu jalanan di SDN Kalibaru pengakuan sopir posisi menanjak.

"Dia mau naik ke atas itu, mau ngerem katanya remnya gak pakem kan, karena takut mau nabrak, dia injek yang dalem, nah kirain itu (yang diinjek rem, red), ternyata gas," tutur AKP Bobi kepada wartawan.

Baca juga: Gubernur Jakarta Tanggung Sepenuhnya Biaya Perawatan Siswa dan Guru yang Tertabrak Mobil MBG

Menurutnya, meski sudah mengambil keterangan dari sopir, polisi masih akan mendalami dari olah TKP.

Selain itu terungkap, bahwa sopir yang membawa mobil pembawa MBG ialah sopir pengganti.

"Benar sopir ini pengganti iya, sopir utamanya sakit, sudah dua kali dia, ini yang kedua," tukasnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan polisi menyiapkan posko pelayanan bagi Korban dan tim trauma healing untuk membantu memulihkan psikis siswa siswi.

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Mobil MBG Tabrak Siswa
MBG
Cilincing
Jakarta Utara
Adi Irawan
Berita Terkait :#Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Erwin Aksa Soroti 3 Hal Usai Mobil MBG Tabrak Siswa di Kalibaru: Keselamatan Murid Prioritas

Erwin Aksa Soroti 3 Hal Usai Mobil MBG Tabrak Siswa di Kalibaru: Keselamatan Murid Prioritas

Identitas dan Pengakuan Sopir Mobil MBG yang Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru

Identitas dan Pengakuan Sopir Mobil MBG yang Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru

