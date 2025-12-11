Tampang Adi Irawan, Sopir MBG yang Tabrak Belasan Siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Jakarta Utara

Ringkasan Berita: Sopir pembawa MBG yang tabrak siswa diketahui bernama Adi Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sopir pembawa Makanan Bergizi Gratis (MBG) diketahui bernama Adi Irawan (34) yang kini masih diperiksa intensif oleh kepolisian.

Adi Irawan saat kejadian didampingi kenek inisial MRR.

Keduanya diamankan usai insiden nahas berujung satu guru dan 19 siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Jakarta Utara dilarikan ke rumah sakit.

Wajah Adi Irawan tampak lesu usai kejadian tersebut.

Yang bersangkutan juga sudah menjelaskan kepada polisi perihal kronologis.

Hasil pendalaman polisi terhadap Adi Irawan bahwa terjadi kesalahan saat mengendarai mobil.

Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri mengatakan pengakuan sopir salah injak pedal rem.

Sang sopir yang harusnya menginjak pedal rem justru menginjak pedal gas.

Ketika itu jalanan di SDN Kalibaru pengakuan sopir posisi menanjak.

"Dia mau naik ke atas itu, mau ngerem katanya remnya gak pakem kan, karena takut mau nabrak, dia injek yang dalem, nah kirain itu (yang diinjek rem, red), ternyata gas," tutur AKP Bobi kepada wartawan.

Menurutnya, meski sudah mengambil keterangan dari sopir, polisi masih akan mendalami dari olah TKP.

Selain itu terungkap, bahwa sopir yang membawa mobil pembawa MBG ialah sopir pengganti.

"Benar sopir ini pengganti iya, sopir utamanya sakit, sudah dua kali dia, ini yang kedua," tukasnya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan polisi menyiapkan posko pelayanan bagi Korban dan tim trauma healing untuk membantu memulihkan psikis siswa siswi.