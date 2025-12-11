Pengakuan Korban Penipuan Ayu Puspita, Stres sampai Masuk Rumah Sakit: Wedding Saya Hancur

Ringkasan Berita: Eci menceritakan bahwa ia menjadi korban penipuan Wedding Organizer Ayu Puspita setelah membayar 85 persen biaya dan mendapat pelayanan buruk sejak tiga bulan sebelum acara.

Pada hari pernikahan, acara berantakan karena Ayu tidak hadir, catering tidak muncul, dan keluarga harus memesan makanan online untuk para tamu.

Eci merasa sangat terpukul hingga pingsan, menyebut pernikahannya hancur, dan berharap tidak ada lagi korban lain dari kasus serupa.

TRIBUNNEWS.COM - Eci, salah satu korban penipuan Ayu Puspita dengan modus Wedding Organizer (WO) mencurahkan isi hatinya.

Eci menceritakan awal menggunakan jasa Ayu untuk menggelar acara pernikahaan.

Ia mengakui Ayu cukup terkenal dikalangan calon pengantin sebagai Wedding Organizer.

Bahkan, acara pernikahan teman-teman Eci yang di-handle Ayu berjalan lancar tanpa kendala.

"Teman saya pakai AP (Ayu) dan kami juga dari setahun sebelumnya sudah cekcek wedding fair dan selalu ada mereka."

"Dan Google Review pun saat itu juga oke dan mereka juga selalu ada event. Jadi mungkin itu yang membuat kita kayak trust untuk memilih dia sih," kata Eci, dikutip dari kanal YouTube dr. Richard Lee, MARS, Kamis (11/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Singkat cerita, Eci memakai jasa Ayu untuk menggelar acara pernikahan pada 6 Desember 2025 kemarin.

Ia sudah membayar 85 persen tagihan, yakni Rp150 juta.

Sementara 15 persen lainnya dibayar 1 jam setelah acara selesai tanpa kendala.

Eci sudah merasa curiga dengan Ayu H-3 bulan sebelum acara.

Baca juga: Nasib Ayu Puspita Penipu WO Rp16 Miliar, Terancam Penjara 4 Tahun, Saldo Rekening Tinggal Rp463 Ribu

Semua tidak lepas dari pelayanan Ayu yang tidak memuaskan.

Sejak awal Ayu sudah sulit dihubungi oleh Eci.

"Komunikasinya cukup buruk dari awal di mana saya pun baru bisa fitting (baju pernikahan) seminggu sebelum acara."

"Kemudian juga dari sisi dekor juga ketika technical meeting tidak jelas, belum ada layout-nya seperti apa. Padahal technical meeting saya itu H-8. Kemudian beberapa request kami lainnya juga tidak jelas," tegas Eci.

Pada akhirnya, Eci nekat mendatangi Ayu ketika menggelar pameran.