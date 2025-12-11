Cuaca Jabodetabek Jumat, 12 Desember 2025: Bekasi dan Kabupaten Bogor Hujan Sedang
BMKG mencatat wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang pada Jumat, 12 Desember 2025.
TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut wilayah Jabodetabek berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang pada Jumat, 12 Desember 2025.
Hujan dengan intensitas sedang ini bakal terjadi di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor.
Selain itu, BMKG menyebut wilayah Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan.
Untuk DKI Jakarta, wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu berpotensi terjadi hujan ringan.
Sementara di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat akan diselimuti awan tebal sepanjang hari besok.
Untuk mengetahui cuaca di wilayah DKI Jakarta, berikut rinciannya:
Jakarta Barat
Pagi Hari
07.00 WIB: berawan tebal
10.00 WIB: berawan tebal
Siang Hari
13.00 WIB: berawan tebal
Sore Hari
16.00 WIB: berawan
Malam Hari
19.00 WIB: berawan tebal
