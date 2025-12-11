Cuaca Jabodetabek Jumat, 12 Desember 2025: Bekasi dan Kabupaten Bogor Hujan Sedang

Ringkasan Berita: Dua wilayah di Jabodetabek, yakni Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor disebutkan BMKG akan diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Sementara Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan.

Untuk wilayah DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu berpotensi terjadi hujan ringan.

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut wilayah Jabodetabek berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang pada Jumat, 12 Desember 2025.

Hujan dengan intensitas sedang ini bakal terjadi di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor.

Selain itu, BMKG menyebut wilayah Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan.

Untuk DKI Jakarta, wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu berpotensi terjadi hujan ringan.

Sementara di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat akan diselimuti awan tebal sepanjang hari besok.

Untuk mengetahui cuaca di wilayah DKI Jakarta, berikut rinciannya:

Jakarta Barat

Pagi Hari

07.00 WIB: berawan tebal

10.00 WIB: berawan tebal

Siang Hari

13.00 WIB: berawan tebal

Sore Hari

16.00 WIB: berawan

Malam Hari

19.00 WIB: berawan tebal