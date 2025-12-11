Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Kronologi Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing Jakarta Utara, 20 Korban Luka-luka

Sebuah mobil MBG menerobos pagar SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, dan menabrak sejumlah siswa yang sedang berkegiatan di lapangan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Alfarizy A.F
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Kronologi Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing Jakarta Utara, 20 Korban Luka-luka
HO/ISTIMEWA
Sebuah mobil berjenis blind van menabrak siswa hingga guru yang sedang melaksanakan baris berbaris di lapangan sekolah SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Sebuah mobil menerobos pagar SDN Kalibaru 01 Pagi dan menabrak siswa yang sedang berkegiatan di lapangan.
  • Sopir mobil, Adi Irawan, mengaku salah menginjak pedal, mengira menekan rem namun ternyata menekan pedal gas sehingga kendaraan melaju tak terkendali ke area lapangan sekolah.
  • Polisi mengamankan sopir dan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebuah mobil MBG menerobos pagar SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, dan menabrak sejumlah siswa yang sedang mengikuti kegiatan literasi, Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 06.39 WIB.

Akibatnya, 20 orang mengalami luka-luka, terdiri dari 19 siswa dan satu guru.

Peristiwa bermula ketika para siswa berkumpul di lapangan untuk mengikuti kegiatan membaca bersama.

 

Tanpa diduga, mobil MBG yang dikemudikan Adi Irawan (34) melaju ke arah pintu sekolah dan langsung menerobos pagar hingga masuk ke area lapangan.

Rekomendasi Untuk Anda

“Saat kegiatan literasi berlangsung, tiba-tiba kendaraan masuk dari arah gerbang dan langsung menabrak anak-anak yang sedang berada di lapangan. Kejadiannya sangat cepat, sehingga banyak yang tidak sempat menghindar,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri saat dikonfirmasi.

Benturan tersebut membuat sejumlah siswa terpental dan mengalami luka serius.

Lima korban dirujuk ke RS Koja, termasuk seorang guru yang mengalami cedera pada kaki.

Sementara itu, 14 korban lain dirawat di RSUD Cilincing. Ada satu korban yang ditangani di Puskesmas Cilincing dan sudah diperbolehkan pulang.

Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan sopir beserta kendaraannya.

Polisi juga memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian.

Sopir saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk memastikan penyebab kelalaian yang membuat mobil masuk ke area sekolah.

“Pengemudi sudah kami amankan di Polsek Cilincing. Kami masih mendalami penyebab kelalaian, termasuk mengecek kondisi sopir dan kondisi teknis kendaraan. Penanganan kami lakukan sesuai prosedur,” ujar Kapolsek.

Dalam pemeriksaan awal, polisi mendapati bahwa sopir mengaku salah menginjak pedal mobil.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Pendidikan

Contoh Penulisan Deskripsi Penilaian Kokurikuler pada Rapor Semester 1 SD, SMP, SMA, Madrasah

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
mobil
Cilincing
Jakarta Utara
sopir
Membaca
gas
MBG
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Polisi Dalami Penyebab Mobil Tabrak Siswa di Cilincing Jakut, Termasuk soal Kecepatan Mobil

Polisi Dalami Penyebab Mobil Tabrak Siswa di Cilincing Jakut, Termasuk soal Kecepatan Mobil

Gubernur Jakarta Tanggung Sepenuhnya Biaya Perawatan Siswa dan Guru yang Tertabrak Mobil MBG

Gubernur Jakarta Tanggung Sepenuhnya Biaya Perawatan Siswa dan Guru yang Tertabrak Mobil MBG

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas