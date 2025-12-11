Kronologi Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing Jakarta Utara, 20 Korban Luka-luka

Ringkasan Berita: Sebuah mobil menerobos pagar SDN Kalibaru 01 Pagi dan menabrak siswa yang sedang berkegiatan di lapangan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebuah mobil MBG menerobos pagar SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, dan menabrak sejumlah siswa yang sedang mengikuti kegiatan literasi, Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 06.39 WIB.

Akibatnya, 20 orang mengalami luka-luka, terdiri dari 19 siswa dan satu guru.

Peristiwa bermula ketika para siswa berkumpul di lapangan untuk mengikuti kegiatan membaca bersama.

Tanpa diduga, mobil MBG yang dikemudikan Adi Irawan (34) melaju ke arah pintu sekolah dan langsung menerobos pagar hingga masuk ke area lapangan.

“Saat kegiatan literasi berlangsung, tiba-tiba kendaraan masuk dari arah gerbang dan langsung menabrak anak-anak yang sedang berada di lapangan. Kejadiannya sangat cepat, sehingga banyak yang tidak sempat menghindar,” kata Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri saat dikonfirmasi.

Benturan tersebut membuat sejumlah siswa terpental dan mengalami luka serius.

Lima korban dirujuk ke RS Koja, termasuk seorang guru yang mengalami cedera pada kaki.

Sementara itu, 14 korban lain dirawat di RSUD Cilincing. Ada satu korban yang ditangani di Puskesmas Cilincing dan sudah diperbolehkan pulang.

Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan sopir beserta kendaraannya.

Polisi juga memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian.

Sopir saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk memastikan penyebab kelalaian yang membuat mobil masuk ke area sekolah.

“Pengemudi sudah kami amankan di Polsek Cilincing. Kami masih mendalami penyebab kelalaian, termasuk mengecek kondisi sopir dan kondisi teknis kendaraan. Penanganan kami lakukan sesuai prosedur,” ujar Kapolsek.

Dalam pemeriksaan awal, polisi mendapati bahwa sopir mengaku salah menginjak pedal mobil.