Kebakaran Gedung Kantor di Jakarta Pusat

Bos Terra Drone Sempat Menolak Saat Ditangkap Polisi di Apartemen Jakarta Selatan

Polisi melakukan penangkapan terhadap Direktur Utama Terra Drone inisial MW di sebuah apartemen kawasan Setiabudi Jakarta Selatan.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Adi Suhendi
Bos Terra Drone Sempat Menolak Saat Ditangkap Polisi di Apartemen Jakarta Selatan
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
KEBAKARAN - Petugas pemadam kebakaran usai memadamkan kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Kebakaran tersebut menyebabkan 22 orang meninggal dunia. 

Ringkasan Berita:
  • Bos Terra Drone ditangkap di apartemennya
  • Bos Terra Drone telah ditetapkan menjadi tersangka kasus kebakaran
  • Penetapan tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi melakukan penangkapan terhadap Direktur Utama Terra Drone inisial MW di sebuah apartemen kawasan Setiabudi Jakarta Selatan.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra menjelaskan penangkapan dilakukan pada Kamis (11/12/2025) pagi.

"(Penangkapan) pagi tadi di apartemennya Setiabudi Jakarta Selatan," ujarnya.

Perihal kronologis penangkapan MW, belum diungkap pihak kepolisian.

"Nanti saja saat konferensi pers (detailnya, red)," ucap Roby.

Baca juga: Penyebab Kebakaran Gedung Terra Drone, 22 Korban Meninggal Akibat Hirup Gas Beracun

Dari video pendek terlihat MW sempat menolak ketika aparat kepolisian hendak menjemputnya.

"Saya dapat undangan kan besok jam 10.00 WIB," ucap MW yang terlihat mengenakan kaos biru navy.

Kemudian petugas kepolisian menunjukkan sejumlah dokumen terhadap MW perihal penetapan tersangka.

Diketahui, polisi menetapkan Direktur Utama Terra Drone inisial MW sebagai tersangka buntut kebakaran yang menewaskan 22 orang.

"Ya sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Dirut Terra Drone MW Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Tewaskan 22 Orang

AKBP Roby mengatakan penetapan tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara.

Gelar perkara dilaksanakan pada Rabu (10/12/2025) kemarin. 

Adapun tersangka dipersangkakan Pasal 187 KUHP tentang menimbulkan bahaya umum ,188 KUHP tentang kebakaran, dan 359 KUHP tentang kelalaian membuat orang meninggal dunia.

Penuhi Hak Karyawan

Manajemen Terra Drone menegaskan seluruh hak karyawan yang menjadi korban kebakaran kantor di Kemayoran akan dipenuhi sepenuhnya.

Hal itu disampaikan Human Resource & Business Partner Terra Drone, Umaidi Suhari, usai mendampingi keluarga korban di RS Polri, Rabu (10/12/2025).

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Terra Drone
Jakarta Pusat
Setiabudi
AKBP Roby Heri Saputra
kebakaran
Berita Terkini
