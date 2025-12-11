Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Ngaku Takut Nabrak, Sopir Mobil MBG Adi Irawan Salah Injak Gas hingga Seruduk Siswa SD Kalibaru

Sopir MBG yang menabrak belasan siswa di SDN Kalibaru 1 Jakut, mengaku salah injak gas.

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Ngaku Takut Nabrak, Sopir Mobil MBG Adi Irawan Salah Injak Gas hingga Seruduk Siswa SD Kalibaru
istimewa
MOBIL MBG - Satu unit mobil MBG hilang kendali dan menabrak siswa di lapangan upacara SDN Kalibaru 01, CIlincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025). Sopir mengaku salah menginjak pedal gas sehingga tabrakan terjadi. 

Ringkasan Berita:
  • Mobil MBG menabrak 19 siswa dan satu guru SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, saat mengantarkan makanan, Kamis (11/12/2025).
  • Sopir MBG mengaku salah menginjak pedal gas sehingga mobil melaju kencang.
  • Sopir saat kejadian diketahui merupakan sopir pengganti.

TRIBUNNEWS.com - Sopir mobil Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara, mengaku sempat takut menabrak saat mengantarkan menu MBG, Kamis (11/12/2025).

Hal ini dikatakan sopir bernama Adi Irawan (34) saat diperiksa oleh pihak kepolisian.

Adi diketahui masih menjalani pemeriksaan intensif hingga Kamis sekitar pukul 15.00 WIB.

Akibat takut menabrak, Adi pun berniat menginjak rem dalam-dalam.

Nahas, ia justru salah menginjak pedal gas sehingga mobil MBG semakin melaju kencang hingga menyeruduk belasan siswa SDN Kalibaru 01.

"Dia mau naik ke atas itu (sekolah), mau ngerem. Katanya rem (mobil) nggak pakem, karena takut nabrak, dia (niatnya) injak (rem) yang dalam."

Baca juga: Pengakuan Sopir Mobil MBG yang Seruduk Puluhan Murid SD di Jakarta Utara

"Nah, (dia) kira itu (yang diinjak rem) ternyata pedal gas," jelas Kapolsek Cilincing, AKP Bobi Subasri, Kamis.

Saat kejadian, Adi didampingi kenek berinisial MRR.

Adi juga diketahui merupakan sopir pengganti saat mengantarkan MBG ke SDN Kalibaru 01.

Bobi mengatakan Adi bertugas mengantarkan MBG sebab sopir yang asli sedang sakit.

"Sopir ini pengganti. Sopir utamanya sakit. Sudah dua kali dia (nyopir mobil MBG). Ini yang kedua," kata Bobi.

Hal serupa juga disampaikan Kepala SPPG Jakarta Utara, Sahrul Gunawan Siregar.

Sahrul menyebut Adi memang sopir pengganti yang menggantikan sopir utama jika berhalangan bekerja.

"Sopir kendaraan buka sopir sebenarnya, tapi sopir pengganti. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di bawah Yayasan Darul Esti," tutur Sahrul, Kamis.

Saat kejadian, siswa SDN Kalibaru 01 sedang berkumpul di halaman sekolah untuk mengikuti kegiatan literasi.

Halaman 1/2
12
Tribunnews
