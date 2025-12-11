Bawa Mobil yang Tabrak Puluhan Siswa di Kalibaru, Adi Irawan Baru 2 Hari Jadi Sopir SPPG

Ringkasan Berita: Adi Irawan baru dua hari menjadi sopir SPPG ketika insiden terjadi.

Dia menjadi sopir pengganti karena sopir asil tidak masuk kerja lantaran sakit.

Badan Gizi Nasional mengatakan semua sopir SPPG harus memiliki SIM dan mahir mengemudi.

TRIBUNNEWS.COM - Adi Irawan (34), sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menabrak puluhan siswa di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025), ternyata baru dua hari menjadi sopir SPPG.

Dia bukan sopir asli atau sopir utama, melainkan sopir pengganti. Adapun sopir asli sudah dua hari tidak masuk kerja lantaran sakit.

"Sopir yang terlibat kecelakaan ini adalah sopir pengganti," kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya, Kamis siang, dikutip dari Warta Kota Live.

Adi Irawan ditunjuk sebagai sopir sementara. Dia ditugaskan hingga sopir tetap SPPG bisa kembali bekerja.

Sony berkata pihaknya bakal mendalami keterangan mitra dari BGN yang merekrut Adi Irawan. Akan diselidiki alasan Adi Irawan dipilih sebagai sopir pengganti.

Menurut Sony, BGN menjalankan aturan semua sopir yang direkrut SPPG wajb memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan mahir mengemudi.

"Ada 47 relawan yang direkrut oleh mitra, mekanisme rekrutmen tersebut juga melalui tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan dan lain-lain, untuk driver khususnya, wajib memiliki SIM," ujar Sony menjelaskan.

"Proses rekrutmen ini menjadi tanggung jawab mitra, kami belum melakukan pendalaman, apakah penunjukkan driver cadangan ini juga dilakukan oleh mitra."

Sony menyebut proses penyelidikan insiden itu diserahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian.

Seperti Sony, Kepala SPPG Jakarta Utara Sahrul Gunawan Siregar juga berkata Adi Irawan bukan sopir asli. Dia adalah sopir pengganti yang saat itu diminta membawa kendaraan.

"Sopir kendaraan bukan sopir sebenarnya, tapi sopir pengganti, SPPG tersebut di bawah Yayasan Darul Esti," ujar Sahrul dalam laporannya, Kamis.

Adi Irawan diperiksa

Adi Irawan saat ini masih diperiksa intensif oleh kepolisian.

Saat insiden terjadi, dia didampingi seorang kenek berinisial MRR. Keduanya diamankan setelah insiden.

Raut muka Adi Irawan terlihat lesu. Dia sudah menjelaskan kronologi insiden itu kepada polisi.

Berdasarkan hasil pendalaman oleh polisi, terdapat kesalahan yang dilakukan Adi Irawan ketika membawa mobil SPPG.