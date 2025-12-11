Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Bawa Mobil yang Tabrak Puluhan Siswa di Kalibaru, Adi Irawan Baru 2 Hari Jadi Sopir SPPG

Adi Irawan baru dua hari menjadi sopir SPPG untuk menggantikan sopir utama yang tidak masuk kerja karena sakit.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Febri Prasetyo
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Bawa Mobil yang Tabrak Puluhan Siswa di Kalibaru, Adi Irawan Baru 2 Hari Jadi Sopir SPPG
Istimewa
SOPIR SPPG - Adi Irawan (34), sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menabrak puluhan siswa di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis pagi, (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Adi Irawan baru dua hari menjadi sopir SPPG ketika insiden terjadi.
  • Dia menjadi sopir pengganti karena sopir asil tidak masuk kerja lantaran sakit.
  • Badan Gizi Nasional mengatakan semua sopir SPPG harus memiliki SIM dan mahir mengemudi.

TRIBUNNEWS.COM - Adi Irawan (34), sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menabrak puluhan siswa di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025), ternyata baru dua hari menjadi sopir SPPG.

Dia bukan sopir asli atau sopir utama, melainkan sopir pengganti. Adapun sopir asli sudah dua hari tidak masuk kerja lantaran sakit.

"Sopir yang terlibat kecelakaan ini adalah sopir pengganti," kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya, Kamis siang, dikutip dari Warta Kota Live.

Adi Irawan ditunjuk sebagai sopir sementara. Dia ditugaskan hingga sopir tetap SPPG bisa kembali bekerja.

Sony berkata pihaknya bakal mendalami keterangan mitra dari BGN yang merekrut Adi Irawan. Akan diselidiki alasan Adi Irawan dipilih sebagai sopir pengganti.

Menurut Sony, BGN menjalankan aturan semua sopir yang direkrut SPPG wajb memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan mahir mengemudi.

Rekomendasi Untuk Anda

"Ada 47 relawan yang direkrut oleh mitra, mekanisme rekrutmen tersebut juga melalui tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan dan lain-lain, untuk driver khususnya, wajib memiliki SIM," ujar Sony menjelaskan.

"Proses rekrutmen ini menjadi tanggung jawab mitra, kami belum melakukan pendalaman, apakah penunjukkan driver cadangan ini juga dilakukan oleh mitra."

Sony menyebut proses penyelidikan insiden itu diserahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian.

Seperti Sony, Kepala SPPG Jakarta Utara Sahrul Gunawan Siregar juga berkata Adi Irawan bukan sopir asli. Dia adalah sopir pengganti yang saat itu diminta membawa kendaraan.

"Sopir kendaraan bukan sopir sebenarnya, tapi sopir pengganti, SPPG tersebut di bawah Yayasan Darul Esti," ujar Sahrul dalam laporannya, Kamis.

Baca juga: Kronologi Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing Jakarta Utara, 20 Korban Luka-luka

Adi Irawan diperiksa

Adi Irawan saat ini masih diperiksa intensif oleh kepolisian.

Saat insiden terjadi, dia didampingi seorang kenek berinisial MRR. Keduanya diamankan setelah insiden.

Raut muka Adi Irawan terlihat lesu. Dia sudah menjelaskan kronologi insiden itu kepada polisi. 

Berdasarkan hasil pendalaman oleh polisi, terdapat kesalahan yang dilakukan Adi Irawan ketika membawa mobil SPPG.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

Jadi Saksi, Jurnalis Ini Akui Liput Langsung Saat Hakim Perintahkan KPK Hadirkan Bobby Nasution

Halaman 1/2
12
Tags:
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Program MBG
SDN 01 Kalibaru
Cilincing
Jakarta Utara
SPPG
Adi Irawan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Tampang Adi Irawan, Sopir MBG yang Tabrak Belasan Siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Jakarta Utara

Tampang Adi Irawan, Sopir MBG yang Tabrak Belasan Siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Jakarta Utara

5 Fakta Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Jakut: Telat Antar Makanan, Saksi Ungkap Kejanggalan

5 Fakta Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Jakut: Telat Antar Makanan, Saksi Ungkap Kejanggalan

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas