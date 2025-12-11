Cegah Aksi Unjuk Rasa Anarkis, Peringatan Hari HAM Sedunia Didorong Lewat Ruang Diskusi

Ringkasan Berita: Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember 2025 diwarnai imbauan agar generasi muda menyalurkan aspirasi melalui ruang diskusi damai, bukan demonstrasi yang berpotensi ricuh.

Aktivis mahasiswa Gusti Nubaya menekankan bahaya provokasi dan hoaks yang sering menyusup dalam aksi jalanan.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menurunkan 6.403 personel gabungan untuk menjaga keamanan di sejumlah titik konsentrasi massa, dengan pendekatan humanis dan persuasif.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember 2025 dapat dilakukan melalui kegiatan ruang diskusi, bukan aksi demonstrasi yang berpotensi ricuh.

Hal ini seperti diutarakan Aktivis Mahasiswa asal Pamulang Gusti Nubaya yang mengajak generasi muda tidak turun ke jalan.

Menurutnya, aksi turun ke jalan kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk memprovokasi massa, baik langsung di lapangan maupun melalui media sosial.

Dia mengingatkan mahasiswa dan masyarakat agar waspada terhadap hoaks yang dapat memicu tindakan anarkis.

"Banyak pihak yang memanfaatkan aksi demonstrasi untuk menyebar provokasi," tuturnya dalam keterangan Kamis (11/12/2025).

Dia pun menegaskan penyampaian pendapat dijamin undang-undang, namun provokasi oknum hingga kerusuhan tidak bisa ditoleransi.

Diharapakan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan dengan cara damai dan terkoordinasi dalam menyampaikan aspirasi, termasuk rencana kegiatan di depan DPR RI.

Menurutnya, aksi tertib dapat mempersempit ruang gerak provokator.

"Kelompok-kelompok anarko biasanya hanya ingin memperkeruh suasana, memicu bentrokan lalu menghilang dan menyisakan kekacauan bagi masyarakat, mahasiswa, dan aparat," pungkasnya.

Insiden demonstrasi pada Agustus lalu yang diwarnai kerusakan fasilitas umum dan gangguan aktivitas warga menjadi pengingat bersama agar kejadian serupa tak berulang.

Siagakan Ribuan Personel

Polda Metro Jaya menurunkan ribuan personel untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang berujung ricuh.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menuturkan total personel gabungan yang dikerahkan 6.403 personel.

Menurutnya, kekuatan personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres jajaran, Mabes Polri, serta TNI tersebut ditempatkan di sejumlah titik konsentrasi massa guna memastikan seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif.

“Seluruh personel kami arahkan untuk mengutamakan pendekatan humanis, persuasif, dan profesional. Kami ingin memastikan ruang berekspresi publik tetap terjaga, namun tetap mengedepankan aspek keamanan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).

Diperkirakan sekitar 2.500 peserta aksi mengikuti kegiatan di sejumlah lokasi, antara lain Kompleks DPR/MPR RI, kawasan Monas, Balai Kota DKI, Gedung ATR/BPN, hingga Kedutaan Besar RRT.