BGN Evaluasi Rekrutmen Sopir SPPG, Tabrak Siswa saat Antar MBG di Jakut, Diduga Salah Injak Gas

TRIBUNNWES.COM - Mobil yang mengantarkan Makan Bergizi Gratis (MBG) menerobos pagar SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 07.38 WIB.

Kendaraan melaju ke lapangan upacara hingga menabrak siswa yang sedang duduk.

Sebanyak 19 siswa dan satu guru yang menjadi korban tabrakan dibawa ke RSUD Koja dan RSUD Cilincing, Jakarta Utara.

Sopir berinisial AI (34) dan seorang penumpang diamankan petugas kepolisian.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, AI hendak memarkir mobil di depan gerbang sekolah.

Sopir salah menginjak gas sehingga mobil menabrak pagar serta kerumunan siswa.

AI merupakan sopir pengganti lantaran sopir utama sedang sakit.

MBG merupakan program makan siang gratis yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi masyarakat.

Sedangkan SPPG adalah unit operasional MBG yang bertugas menyiapkan, mengolah, dan mendistribusikan makanan bergizi ke sekolah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan sopir minim pengalaman karena statusnya sopir pengganti.

Menurutnya, sopir pengganti ditunjuk oleh Kepala SPPG ketika sopir utama berhalangan bekerja.

"Untuk yang kejadian kali ini, ini adalah kejadian pertama, sejak SPPG ini beroperasi sudah sejak 24 Maret, jadi sudah lama. Dan Kepala SPPG memang membuat satu kebijakan untuk mem-back up sopir jika dalam keadaan sakit," tuturnya.

Ia menyatakan AI memiliki SIM A dan telah mengikuti tahapan rekrutmen sopir.

"Jadi kita akan perketat, jangan sampai petugas pengiriman ini yang terlalu baru untuk mengirimkan makanan karena ini berkaitan dengan massa, ya. Harus yang lebih terampil," tandasnya.