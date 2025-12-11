Vendor MC Ngemis-ngemis Minta Bayarannya ke WO Ayu Puspita, Numpuk sampai Rp25 Juta

Ringkasan Berita: Vendor MC mengaku juga menjadi korban dari WO Ayu Puspita yang menipu ratusan pasangan calon pengantin.

Ia merasa dirugikan karena pembayaran dari Ayu Puspita kerap kali terlambat.

Bahkan, uang yang belum dibayarkan Ayu Puspita kepadanya menumpuk sampai Rp25 juta

TRIBUNNEWS.COM - Korban wedding organizer (WO) Ayu Puspita ternyata tidak hanya pasangan calon pengantin.

Kasus penipuan yang dilakukan WO Ayu Puspita diketahui setelah sejumlah acara pernikahan di Jakarta Barat dan Jakarta Utara batal terlaksana pada Sabtu (6/12/2025).

Saat acara pernikahan berlangsung, sejumlah tamu undangan tidak menerima makanan lantaran vendor yang dijanjikan tidak hadir.

Kasus ini lantas viral setelah seorang perias pengantin mengunggah kondisi acara pernikahan yang berantakan di media sosial TikTok.

Seorang vendor master of ceremony (MC) bernama Eza Putra mengaku juga menjadi korban Ayu Puspita.

Eza telah bekerja sama dengan WO Ayu Puspita sejak 2020 lalu.

Ia merasa dirugikan lantaran pembayaran dari Ayu Puspita kerap kali terlambat, katanya dalam tayangan YouTube Curhat Bang Denny Sumargo.

"Iya biasa (kerjasama sama Ayu Puspita), gue kerja sama dia itu dari tahun 2020. Dirugikan, dengan yang kayak pembayaran-pembayaran telat," ujarnya, dikutip Tribunnews, Kamis (11/12/2025).

Menurut Eza, WO Ayu Puspita punya Standar Operasional Prosedur (SOP) sendiri terkait pembayaran kepada vendor yang bekerjasama dengannya.

Pembayaran dilakukan tujuh hari setelah acara berlangsung.

Namun, pada kenyataannya pembayaran itu selalu terlambat, bahkan hingga satu bulan.

"Kan SOP dari dia sih katanya pembayaran itu harusnya h+1 minggu, ini kadang-kadang h+3 minggu, kadang-kadang sebulan," ungkap Eza.

Eza mengaku, pada 2020, uang pembayarannya tidak segera dibayar oleh Ayu Puspita hingga menumpuk sampai Rp25 juta.

"Bahkan pernah di tahun 2020 kemarin, gue numpuk uang di sana sampai dengan Rp25 juta, gak dibayar-bayar," terangnya.

"Selalu ngemis tiap hari 'kak bayar dong, kak bayar dong', jatuhnya kita yang ngemis sama dia, padahal kita udah kerja" imbuhnya.