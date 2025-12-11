Mobil Pengangkut MBG Tabrak Siswa, Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh

Ringkasan Berita: DPR dorong evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan program MBG

Program MBG seharusnya berjalan dengan pengawasan ketat dari pemerintah

Keamanan anak-anak dan tenaga pendidik merupakan hal utama yang wajib dijamin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Evaluasi tersebut dinilai penting terutama terkait standar operasional, pengawasan, hingga kompetensi para petugas distribusi.

Hal itu disampaikan Lalu menanggapi insiden mobil pengangkut menu MBG yang tiba-tiba menerobos masuk ke area SDN Kalibaru 01 Pagi, Jakarta Utara, dan menabrak belasan siswa serta guru.

"Terkait hal ini, saya mendorong evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan program MBG, terutama terkait standar operasional, pengawasan, serta kompetensi petugas distribusi," kata Lalu kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Lalu menegaskan program sebesar dan sepenting MBG seharusnya berjalan dengan pengawasan ketat dari pemerintah.

Menurutnya, keselamatan peserta didik tidak boleh dikompromikan.

"Program sebesar dan sepenting ini tidak boleh berjalan tanpa memastikan keamanan maksimal bagi peserta didik," ucapnya.

Politikus PKB yang juga Ketua DPW PKB NTB itu menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap para siswa dan guru yang menjadi korban.

Dia mengingatkan bahwa keamanan anak-anak dan tenaga pendidik merupakan hal utama yang wajib dijamin.

Insiden tersebut, kata Lalu, harus menjadi perhatian serius pemerintah serta seluruh pihak terkait untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Kami meminta penyelidikan yang transparan dan tuntas agar jelas apakah terdapat kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam proses distribusi," ujarnya.

Selain itu, anggota DPR dari Dapil NTB II tersebut meminta pemerintah dan pihak terkait untuk bertanggung jawab penuh serta membenahi sistem distribusi program MBG.

"Kami meminta pemerintah dan pihak terkait bertanggung jawab serta segera memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah manapun," ujarnya.

Kronologi Mobil MNG Tabrak Siswa di Cilincing

Sebuah mobil pengangkut menu MBG menerobos pagar SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, dan menabrak para siswa yang sedang mengikuti kegiatan literasi, Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 06.39 WIB.

Akibatnya, 20 orang mengalami luka-luka, terdiri dari 19 siswa dan satu guru.