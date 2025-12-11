Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Mobil Pengangkut MBG Tabrak Siswa, Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Mobil Pengangkut MBG Tabrak Siswa, Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh
Tribunnews/Fersianus Waku
MOBIL TABRAK - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfanin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025). Ia mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. 

Ringkasan Berita:
  • DPR dorong  evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan program MBG
  • Program MBG seharusnya berjalan dengan pengawasan ketat dari pemerintah
  • Keamanan anak-anak dan tenaga pendidik merupakan hal utama yang wajib dijamin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Evaluasi tersebut dinilai penting terutama terkait standar operasional, pengawasan, hingga kompetensi para petugas distribusi.

Hal itu disampaikan Lalu menanggapi insiden mobil pengangkut menu MBG yang tiba-tiba menerobos masuk ke area SDN Kalibaru 01 Pagi, Jakarta Utara, dan menabrak belasan siswa serta guru.

"Terkait hal ini, saya mendorong evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan program MBG, terutama terkait standar operasional, pengawasan, serta kompetensi petugas distribusi," kata Lalu kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Lalu menegaskan program sebesar dan sepenting MBG seharusnya berjalan dengan pengawasan ketat dari pemerintah. 

Menurutnya, keselamatan peserta didik tidak boleh dikompromikan.

Baca juga: BGN Evaluasi Rekrutmen Sopir SPPG, Tabrak Siswa saat Antar MBG di Jakut, Diduga Salah Injak Gas

Rekomendasi Untuk Anda

"Program sebesar dan sepenting ini tidak boleh berjalan tanpa memastikan keamanan maksimal bagi peserta didik," ucapnya.

Politikus PKB yang juga Ketua DPW PKB NTB itu menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap para siswa dan guru yang menjadi korban. 

Dia mengingatkan bahwa keamanan anak-anak dan tenaga pendidik merupakan hal utama yang wajib dijamin.

Baca juga: Kronologi Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing Jakarta Utara, 20 Korban Luka-luka

Insiden tersebut, kata Lalu, harus menjadi perhatian serius pemerintah serta seluruh pihak terkait untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Kami meminta penyelidikan yang transparan dan tuntas agar jelas apakah terdapat kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam proses distribusi," ujarnya.

Selain itu, anggota DPR dari Dapil NTB II tersebut meminta pemerintah dan pihak terkait untuk bertanggung jawab penuh serta membenahi sistem distribusi program MBG.

"Kami meminta pemerintah dan pihak terkait bertanggung jawab serta segera memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang di sekolah manapun," ujarnya.

Kronologi Mobil MNG Tabrak Siswa di Cilincing 

Sebuah mobil pengangkut menu MBG menerobos pagar SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, dan menabrak para siswa yang sedang mengikuti kegiatan literasi, Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 06.39 WIB.

Akibatnya, 20 orang mengalami luka-luka, terdiri dari 19 siswa dan satu guru.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Nasional

PWNU Jakarta Desak Penyelesaian Konflik PBNU Melalui Mekanisme Konstitusional

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
MBG
BGN
Cilincing
Jakarta Utara
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas