Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Wakil Gubernur Jakarta Ungkap Kondisi Korban Tertabrak Mobil MBG, Ada Guru yang Mengalami Patah Kaki

Seorang guru yang tertabrak mengalami patah kaki, sedangkan ada empat siswa yang terluka.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Wakil Gubernur Jakarta Ungkap Kondisi Korban Tertabrak Mobil MBG, Ada Guru yang Mengalami Patah Kaki
(Ho/Campus League)
MOBIL MBG TABRAK SISWA - Warga dan guru berupaya mengevakuasi siswa SDN Kalibaru yang terjebak usai mobil MBG menyeruduk halaman sekolah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkap dari 21 korban yang tertabrak mobil pengantar paket Makan Bergizi Gratis (MBG), ada beberapa korban yang harus menjalani operasi.  

 

Ringkasan Berita:
  • Rano Karno mengungkap dari 21 korban yang tertabrak mobil pengantar paket Makan Bergizi Gratis (MBG)
  • Seorang guru yang tertabrak mengalami patah kaki
  • Rano menyebut siswa yang terluka pada bagian wajah ini alami cidera di bagian dagu

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkap dari 21 korban yang tertabrak mobil pengantar paket Makan Bergizi Gratis (MBG), ada beberapa korban yang harus menjalani operasi. 

Seorang guru yang tertabrak mengalami patah kaki, sedangkan ada empat siswa yang terluka.

Baca juga: Tampang Adi Irawan, Sopir MBG yang Tabrak Belasan Siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Jakarta Utara

Satu diantaranya terluka pada bagian wajah dan memerlukan tindakan operasi.

"Yang lain sudah boleh pulang, karena memang sebagian masuk di Cilincing, tidak di sini (RSUD Koja). Nah, di sini ada lima, yaitu yang satu guru, kakinya patah. Insya Allah tadi kita juga sudah ketemu, beliau sadar segala macam, dan insyaallah segera akan operasi," kata Rano saat menemui korban di RSUD Koja, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Baca juga: Mobil Program MBG Tabrak Siswa di SDN Kalibaru Jakut: Penguatan SOP Wajib Dilakukan

Rano menyebut siswa yang terluka pada bagian wajah ini alami cidera di bagian dagu yang diharuskan menjalani operasi ortopedi.

"Harus operasi. Saya tidak ingin menutup-nutupi karena ada impact di muka, ya. Untungnya, alhamdulillah tadi saya ketemu dengan Dokter Bedah, alhamdulillah kepala tidak ada masalah, otak tidak ada masalah. Cuman karena ada dagunya harus ortopedi khusus," katanya.

Rencana operasi ortopedi ini dijadwalkan dilakukan setelah korban membaik. 

"Kalau dari empat anak, yang satu memang memerlukan ya perawatan khusus. Mungkin akan besok setelah kondisinya membaik, akan ada tindakan. Karena memang ada impact di wajah, itu memerlukan perawatan yang khusus," ungkap dia. 

Polisi Sebut Sopir Salah Injak Pedal

Polisi mengungkap hasil pendalaman terhadap sopir mobil inisial AI yang membawa Makanan Bergizi Gratis (MBG) berujung tabrak sejumlah guru-siswa SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri mengatakan bahwa sopir mulanya hendak mengantarkan MBG ke sekolah tersebut.

Posisi jalanan di SDN Kalibaru pengakuan sopir menanjak.

Sedangkan kondisi rem mobil operasional disebut oleh sopir kurang pakem.

"Dia mau naik ke atas itu, mau ngerem katanya remnya gak pakem kan, karena takut mau nabrak, dia injek yang dalem, nah kirain itu (yang diinjek rem, red), ternyata gas," tutur AKP Bobi kepada wartawan.

Baca juga: BGN Evaluasi Rekrutmen Sopir SPPG, Tabrak Siswa saat Antar MBG di Jakut, Diduga Salah Injak Gas

Menurutnya, meski sudah mengambil keterangan dari sopir, polisi masih akan mendalami dari olah TKP.

Selain itu terungkap, bahwa sopir yang membawa mobil pembawa MBG ialah sopir pengganti.

AKP Bobi menerangkan saat mengantarkan MBG, sopir AI didampingi kenek inisial MRR.

"Benar sopir ini pengganti iya, sopir utamanya sakit, sudah dua kali dia, ini yang kedua," tukasnya.

 

 

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Mobil Tabrak Siswa SD
MBG
Rano Karno
patah kaki
Jakarta Utara
