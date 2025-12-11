Detik-detik Penangkapan Bos Terra Drone di Apartemen Jaksel, Sempat Menolak, Kini Jadi Tersangka

Ringkasan Berita: Michael Wishnu Wardana ditangkap di sebuah apartemen mewah yang terletak di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sejumlah anggota kepolisian terlihat mendatangi kamar apartemen MW.

Dalam video yang beredar, MW terlihat sempat menolak ketika aparat kepolisian hendak menjemputnya.

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wishnu Wardana (MW), ditangkap terkait kebakaran di Gedung Terra Drone di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025) lalu.

Kebakaran Gedung Terra Drone tersebut menewaskan 22 orang.

Gedung itu diketahui berfungsi sebagai tempat servis drone sekaligus kantor.

Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Michael Wishnu Wardana di sebuah apartemen mewah yang terletak di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Pagi tadi. Di apartemennya, Jakarta Selatan, Setiabudi," ungkap Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, Kamis (11/12/2025), dilansir Wartakotalive.com.

Lantas, bagaimana momen penangkapannya?

Dalam percakapan antara pihak kepolisian dan MW, terungkap proses hukum tetap berlanjut meski sang direktur tidak memberikan keterangan.

Pihak kepolisian juga mengeluarkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan kasus ini.

Seperti laptop dan perangkat komunikasi yang diyakini dapat mendukung proses penyidikan lebih lanjut.

Berikut percakapan antara polisi dan Michael Wishnu Wardhana (MW):

"Kita harus ambil tindakan segera," ucap seorang polisi.

"Gini, Pak. Surat yang saya terima itu kan besok jam 10," balas MW.

"Iya, jadi gini, Pak. Proses hukum juga tetap berlanjut. Kita juga cari alat bukti-alat bukti. Harusnya kalau tadi Bapak datang, mungkin Bapak bisa ngasih pembelaan. Dalam perjalanannya kita ketemu alat bukti lagi yang sudah cukup menentukan Bapak sebagai tersangka," terang polisi.