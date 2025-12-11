Ketua Komisi X DPR Minta Aparat Usut Dugaan Kelalaian Sopir Mobil MBG Tabrak Siswa di Cilincing

Ringkasan Berita: Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinan mendalam

Mendorong perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap tata prosedur, pengawasan, serta kompetensi petugas distribusi

Menekankan perlunya perbaikan sistem dan penegakan tanggung jawab dari pihak terkait agar peristiwa seperti ini tidak kembali terjadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta aparat penegak hukum mengusut secara transparan dugaan kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam insiden mobil berstiker Badan Gizi Nasional (BGN) yang menerobos masuk ke SDN 01 Pagi Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Mobil itu menabrak para siswa yang sedang mengikuti kegiatan di lapangan sekolah.

Sebanyak 20 siswa dan seorang guru menjadi korban dan kini dirawat di rumah sakit.

Hetifah menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut.

"Kami berharap, siswa maupun guru yang menjadi korban, dapat segera ditangani dan segera sehat kembali," kata Hetifah kepada Tribunnews.com, Kamis sore.

Baca juga: Wakil Gubernur Jakarta Ungkap Kondisi Korban Tertabrak Mobil MBG, Ada Guru yang Mengalami Patah Kaki

Ia menegaskan, keselamatan anak-anak dan guru di lingkungan sekolah adalah prioritas yang tidak dapat dinegosiasikan.

Rekomendasi Untuk Anda

Ia berharap insiden tersebut menjadi perhatian serius semua pihak.

"Kami meminta penyelidikan kepada penegak hukum, secara transparan dan tuntas agar jelas apakah terdapat kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam proses distribusi," ujar Hetifah.

Selain itu, Hetifah mendorong perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap tata prosedur, pengawasan, serta kompetensi petugas distribusi.

Baca juga: BGN Evaluasi Rekrutmen Sopir SPPG, Tabrak Siswa saat Antar MBG di Jakut, Diduga Salah Injak Gas

"Program sebesar dan sepenting ini tidak boleh berjalan tanpa memastikan keamanan maksimal bagi peserta didik," ucapnya.

Politikus Partai Golkar ini mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang menanggung seluruh biaya penanganan para korban.

Namun, ia menekankan perlunya perbaikan sistem dan penegakan tanggung jawab dari pihak terkait agar peristiwa seperti ini tidak kembali terjadi di sekolah mana pun.

"Pastinya kami akan mengawal dan memantau seluruh proses ini dan mendorong perbaikan kebijakan yang diperlukan. Setiap program pemerintah yang menyentuh langsung anak-anak Indonesia harus berjalan dengan standar keamanan tertinggi," tegas Hetifah.

Sebuah mobil MBG menerobos pagar SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, dan menabrak para siswa yang sedang mengikuti kegiatan literasi, Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 06.39 WIB.

Akibatnya, 20 orang mengalami luka-luka, terdiri dari 19 siswa dan satu guru.