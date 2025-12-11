Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Ketua Komisi X DPR Minta Aparat Usut Dugaan Kelalaian Sopir Mobil MBG Tabrak Siswa di Cilincing

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, meminta aparat penegak hukum mengusut secara transparan dugaan kelalaian dalam insiden mobil tabrak siswa

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Ketua Komisi X DPR Minta Aparat Usut Dugaan Kelalaian Sopir Mobil MBG Tabrak Siswa di Cilincing
Tribunnews.com/Chaerul Umam
MOBIL TABRAK SISWA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Ia meminta aparat penegak hukum mengusut secara transparan dugaan kelalaian dalam insiden mobil tabrak siswa. 

Ringkasan Berita:
  • Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyampaikan keprihatinan mendalam
  • Mendorong perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap tata prosedur, pengawasan, serta kompetensi petugas distribusi
  • Menekankan perlunya perbaikan sistem dan penegakan tanggung jawab dari pihak terkait agar peristiwa seperti ini tidak kembali terjadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta aparat penegak hukum mengusut secara transparan dugaan kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam insiden mobil berstiker Badan Gizi Nasional (BGN) yang menerobos masuk ke SDN 01 Pagi Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025). 

Mobil itu menabrak para siswa yang sedang mengikuti kegiatan di lapangan sekolah.

Sebanyak 20 siswa dan seorang guru menjadi korban dan kini dirawat di rumah sakit. 

Hetifah menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut.

"Kami berharap, siswa maupun guru yang menjadi korban, dapat segera ditangani dan segera sehat kembali," kata Hetifah kepada Tribunnews.com, Kamis sore.

Baca juga: Wakil Gubernur Jakarta Ungkap Kondisi Korban Tertabrak Mobil MBG, Ada Guru yang Mengalami Patah Kaki

Ia menegaskan, keselamatan anak-anak dan guru di lingkungan sekolah adalah prioritas yang tidak dapat dinegosiasikan.

Rekomendasi Untuk Anda

Ia berharap insiden tersebut menjadi perhatian serius semua pihak.

"Kami meminta penyelidikan kepada penegak hukum, secara transparan dan tuntas agar jelas apakah terdapat kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam proses distribusi," ujar Hetifah. 

Selain itu, Hetifah mendorong perlunya evaluasi secara menyeluruh terhadap tata prosedur, pengawasan, serta kompetensi petugas distribusi.

Baca juga: BGN Evaluasi Rekrutmen Sopir SPPG, Tabrak Siswa saat Antar MBG di Jakut, Diduga Salah Injak Gas

"Program sebesar dan sepenting ini tidak boleh berjalan tanpa memastikan keamanan maksimal bagi peserta didik," ucapnya. 

Politikus Partai Golkar ini mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang menanggung seluruh biaya penanganan para korban. 

Namun, ia menekankan perlunya perbaikan sistem dan penegakan tanggung jawab dari pihak terkait agar peristiwa seperti ini tidak kembali terjadi di sekolah mana pun.

"Pastinya kami akan mengawal dan memantau seluruh proses ini dan mendorong perbaikan kebijakan yang diperlukan. Setiap program pemerintah yang menyentuh langsung anak-anak Indonesia harus berjalan dengan standar keamanan tertinggi," tegas Hetifah. 

Sebuah mobil MBG menerobos pagar SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, dan menabrak para siswa yang sedang mengikuti kegiatan literasi, Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 06.39 WIB.

Akibatnya, 20 orang mengalami luka-luka, terdiri dari 19 siswa dan satu guru.

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Nasional

Jadi Saksi, Jurnalis Ini Akui Liput Langsung Saat Hakim Perintahkan KPK Hadirkan Bobby Nasution

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Jakarta Utara
BGN
MBG
Cilincing
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas