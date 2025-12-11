Kebakaran Landa Mall di Tanjung Barat, Polisi: Tak Ada Korban Jiwa, Operasional Dihentikan Sementara

Ringkasan Berita: Petugas pemadam kebakaran menerima laporan kejadian pada pukul 13.43 WIB

Operasional Mall Tanjung Barat dihentikan sementara waktu

Seluruh pengunjung dan karyawan area mall sementara kami tutup hingga semua prosedur keselamatan dinyatakan aman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Insiden kebakaran melanda lantai dua sebuah restoran di satu Mall Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Laporan Command Center Damkar Jakarta Selatan, petugas pemadam kebakaran menerima laporan kejadian pada pukul 13.43 WIB.

Tim pemadam dari Pos Pasar Minggu mengerahkan 6 unit damkar dan 25 personel.

Si jago merah berhasil dipadamkan pukul 13.55 WIB

Untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan.

"Korban nihil," tulis keterangan Command Center Damkar Jakarta Selatan.

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi membenarkan peristiwa kebakaran tersebut.

Menurutnya tidak ada korban jiwa atas insiden yang terjadi.

"Nggak ada untuk korban, penyebab masih dicari," tutur Nurma kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Kompol Nurma menyebut operasional Mall Tanjung Barat dihentikan sementara waktu.

"Betul dikosongkan untuk sementara," ungkapnya.

Manajemen AEON Mall Tanjung Barat dalam keterangannya menyampaikan penutupan sementara operasional.

Hal itu disebabkan adanya gangguan teknis yang terjadi imbas kebakaran salah satu tenant.

"Untuk keamanan seluruh pengunjung dan karyawan area mall sementara kami tutup hingga semua prosedur keselamatan dinyatakan aman," tulis manajemen AEON Mall Tanjung Barat.