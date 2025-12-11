Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kebakaran Landa Mall di Tanjung Barat, Polisi: Tak Ada Korban Jiwa, Operasional Dihentikan Sementara

Insiden kebakaran melanda lantai dua sebuah restoran di satu Mall Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025)

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Kebakaran Landa Mall di Tanjung Barat, Polisi: Tak Ada Korban Jiwa, Operasional Dihentikan Sementara
Tribunnews.com/ Johnson Simanjutak
KEBAKARAN - Insiden kebakaran melanda lantai dua sebuah restoran di satu Mall Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025). 
Ringkasan Berita:
  • Petugas pemadam kebakaran menerima laporan kejadian pada pukul 13.43 WIB
  • Operasional Mall Tanjung Barat dihentikan sementara waktu
  • Seluruh pengunjung dan karyawan area mall sementara kami tutup hingga semua prosedur keselamatan dinyatakan aman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Insiden kebakaran melanda lantai dua sebuah restoran di satu Mall Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Laporan Command Center Damkar Jakarta Selatan, petugas pemadam kebakaran menerima laporan kejadian pada pukul 13.43 WIB.

Tim pemadam dari Pos Pasar Minggu mengerahkan 6 unit damkar dan 25 personel.

Si jago merah berhasil dipadamkan pukul 13.55 WIB

Untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan.

"Korban nihil," tulis keterangan Command Center Damkar Jakarta Selatan.

Baca juga: Penyebab Kebakaran Gedung Terra Drone, 22 Korban Meninggal Akibat Hirup Gas Beracun

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi membenarkan peristiwa kebakaran tersebut.

Menurutnya tidak ada korban jiwa atas insiden yang terjadi.

"Nggak ada untuk korban, penyebab masih dicari," tutur Nurma kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Kompol Nurma menyebut operasional Mall Tanjung Barat dihentikan sementara waktu.

Baca juga: Kekecewaan Keluarga Korban Kebakaran Gedung Terra Drone pada Perusahaan: Tak Ada Kalimat Duka Cita

"Betul dikosongkan untuk sementara," ungkapnya.

Manajemen AEON Mall Tanjung Barat dalam keterangannya menyampaikan penutupan sementara operasional.

Hal itu disebabkan adanya gangguan teknis yang terjadi imbas kebakaran salah satu tenant.

"Untuk keamanan seluruh pengunjung dan karyawan area mall sementara kami tutup hingga semua prosedur keselamatan dinyatakan aman," tulis manajemen AEON Mall Tanjung Barat.

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Tanjung Barat
Jakarta Selatan
Jagakarsa
Pasar Minggu
Tribunnews
