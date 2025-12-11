Polisi Belum Pastikan Penyebab Mobil MBG Tabrak Siswa, Sopir Masih Diperiksa Intensif

Ringkasan Berita: Sopir pengemudi MBG juga sedang menjalani pemeriksaan lengkap, termasuk kesehatan fisik dan pemeriksaan laboratorium

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendiz menyatakan hingga kini polisi belum bisa memastikan penyebab mobil MBG yang menerobos pagar SDN Kalibaru 01 Pagi dan menabrak siswa serta guru, Kamis (11/12/2025).

Kapolres menegaskan seluruh informasi mengenai dugaan rem mobil blong ataupun kondisi kendaraan belum dapat dipastikan, dan pemeriksaan masih berlangsung.

"Jadi begini, kami tidak main opini, main fakta. Untuk kondisi mobil nanti akan dicek oleh dealer nantinya bahwa itu layak atau tidak,” ujar Erick kepada awak media.

Ia menambahkan, sopir pengemudi MBG juga sedang menjalani pemeriksaan lengkap, termasuk kesehatan fisik dan pemeriksaan laboratorium.

“Kemudian ini juga untuk dari pelaku atau sopir nanti akan dicek juga kondisi kesehatannya baik untuk fisiknya ataupun cek urin dan lain-lain. Ya, cek darah, nanti kami cek semua. Jadi belum bisa kami sampaikan,” ucapnya.

Kapolres kembali menekankan seluruh informasi belum bisa diumumkan karena proses penyelidikan masih berjalan.

"Jadi jangan berasumsi dulu, jangan membuat statement-statement yang tidak benar dulu. Kami masih pendalaman, nanti apabila ada hasilnya kami sampaikan,” katanya.

Dalam pemeriksaan sementara, polisi memastikan bahwa sopir yang mengemudikan mobil tersebut merupakan sopir pengganti.

“Ya, bukan sopir utama, sopir utama sakit ini yang mengganti,” ujar Erick.

Kendati demikian, Erick mengatakan jika sopir pengganti tersebut telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Terkait dugaan-dugaan lain, dia kembali mengingatkan agar publik tidak menarik kesimpulan dini.

"Makanya jangan asumsi, nanti kami cek,” tutupnya.

Kapolsek Sebut Sopir Salah Injak Pedal

Polisi mengungkap hasil pendalaman terhadap sopir mobil inisial AI yang membawa Makanan Bergizi Gratis (MBG) berujung tabrak sejumlah guru-siswa SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri mengatakan bahwa sopir mulanya hendak mengantarkan MBG ke sekolah tersebut.

Posisi jalanan di SDN Kalibaru pengakuan sopir menanjak.