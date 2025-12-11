BREAKING NEWS Dua Pria Diduga 'Mata Elang' Bersimbah Darah di Kalibata Jaksel

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat hujan turun aksi pengeroyokan terhadap dua pria terjadi di wilayah Kelurahan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) pukul 15.30 WIB.

Dua pria tersebut ditemukan dalam kondisi bersimbah darah tak jauh dari Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

Kapolsek Pancoran Kompol Mansur membenarkan peristiwa itu.

Dia menuturkan dua korban berasal dari mata elang (matel) yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan.

Menurutnya dari keterangan saksi, bahwa korban dikeroyok kelompok orang tidak dikenal (OTK) berjumlah sekira lima orang.

"Iya betul kronologisnya tadi ada salah satu pengguna sepeda motor tiba-tiba di-stop oleh teman-teman ini (korban) setelah itu menurut keterangan saksi pengguna jalan yang lain keluar dari mobil, mereka langsung ngeroyok dengan begitu sporadis, begitu cepat oleh kelompok-kelompok yang menyetop," ucap Kompol Mansur kepada wartawan.

Polisi belum mengetahui asal-usul kelompok OTK yang turun dari mobil tersebut.

Kompol Mansur mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan.

Dari dua korban, satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia.

"Sementara yang satu meninggal, yang satu masih hidup," tukasnya.

Lebih lanjut Kompol Mansur mengatakan pengendara motor yang awalnya disetop oleh korban sudah tidak ada di TKP.

Keberadaannya hingga kini belum diketahui.

Polisi belum mengetahui apakah pengedara motor yang disetop oleh korban bagian dari kelompok OTK.

"Keterangan saksi yang ada di TKP ya tidak mengetahui juga karena begitu cepat kejadiannya, mobil nggak tahu dari mana tiba-tiba turun untuk membantu. Terus dipukulin lah si matel itu," terangnya.

Dari video yang diterima wartawan, kedua korban tergeletak di warung tenda dekat TMP Kalibata.

Satu di antara korban tak mengenakan baju dan celana panjang dalam kondisi sobek.

Tampak warga berdatangan melihat kondisi kedua korban bersimbah darah.