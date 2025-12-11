Manajemen Keuangan Ayu Puspita Disebut Bobrok, 'Gatal' Lihat Duit Banyak, Vendor MC: Dia OKB

Ringkasan Berita: Pemilik WO Ayu Puspita dikenal sebagai pribadi yang baik di mata rekan kerjanya.

Namun, ia disebut 'gatal' melihat uang banyak hingga melakukan penipuan kepada ratusan calon pengantin.

Vendor MC yang bekerjasama dengan WO itu menyebut, Ayu Puspita merupakan OKB.

TRIBUNNEWS.COM - Vendor master of ceremony (MC), Eza Putra mengungkap kepribadian pemilik wedding organizer (WO), Ayu Puspita.

Ayu Puspita bersama empat orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Hingga saat ini sedikitnya 300 orang menjadi korban penipuan WO Ayu Puspita, dengan kerugian mencapai Rp16 sampai Rp26 miliar.

Adapun modus penipuan WO Ayu Puspita yakni menawarkan paket pernikahan dengan harga murah.

Namun, pada kenyataannya, penawaran itu tidak dilakukan Ayu Puspita.

Di mata rekan bisnisnya, Ayu Puspita dikenal sebagai sosok yang baik. Namun, manajemen keuangan usahanya disebut bobrok.

Eza diketahui sudah bekerja sama dengan Ayu Puspita sejak 2020 lalu.

"Kalau dari segi personality-nya beres tapi dari segi manajemennya mereka itu (bermasalah). Dan manajemen keuangannya itu bobrok sebobrok-bobroknya," kata Eza, dikutip Tribunnews dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo.

Eza mengurai, Ayu Puspita memiliki gaya hidup mewah. Pemilik PT Ayu Puspita Sejahtera itu sempat membeli dua mobil mewah dan dua rumah.

Tak hanya itu, belum lama ini, Ayu Puspita juga pelesiran ke Benua Eropa.

"Uang-uangnya itu ya, informasi dari karyawannya, 'eh kemarin Ibu (Ayu Puspita) beli Lexus lho', dia juga beli Alphard, terus beli rumah dua. Yang baru-baru ini, bulan Agustus kalau gak salah, jalan-jalan ke Eropa. Parah (flexing-nya)," terangnya.

Kendati demikian, Eza mengakui, Ayu Puspita memiliki jiwa sosial yang tinggi.

"Kalau dari segi personality-nya dia baik, jiwa sosial sama masyarakat dan anak yatim juga bagus."

"Tapi dia gak bisa ngontrol keuangan, jadi gatel kalau lihat duit," beber Eza.

Eza menduga, penipuan yang dilakukan Ayu Puspita tidak terencana. Namun, menurutnya, Ayu Puspita silau saat mendapat uang banyak.