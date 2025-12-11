Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Penipuan Wedding Organizer

Manajemen Keuangan Ayu Puspita Disebut Bobrok, 'Gatal' Lihat Duit Banyak, Vendor MC: Dia OKB

Pemilik WO Ayu Puspita dikenal sebagai pribadi yang baik di mata rekan kerjanya. Namun, ia disebut 'gatal' melihat uang banyak.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Nuryanti
zoom-in Manajemen Keuangan Ayu Puspita Disebut Bobrok, 'Gatal' Lihat Duit Banyak, Vendor MC: Dia OKB
HO/IST/Istimewa via Tribun Jakarta
PENGAKUAN AYU PUSPITA - Terkuak pengakuan Ayu Puspita, pemilik wedding organizer (WO) yang diduga melakukan penipuan kepada ratusan calon pengantin. Pemilik WO Ayu Puspita dikenal sebagai pribadi yang baik di mata rekan kerjanya. Namun, ia disebut 'gatal' melihat uang banyak. 

Ringkasan Berita:
  • Pemilik WO Ayu Puspita dikenal sebagai pribadi yang baik di mata rekan kerjanya.
  • Namun, ia disebut 'gatal' melihat uang banyak hingga melakukan penipuan kepada ratusan calon pengantin.
  • Vendor MC yang bekerjasama dengan WO itu menyebut, Ayu Puspita merupakan OKB.

TRIBUNNEWS.COM - Vendor master of ceremony (MC), Eza Putra mengungkap kepribadian pemilik wedding organizer (WO), Ayu Puspita.

Ayu Puspita bersama empat orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Hingga saat ini sedikitnya 300 orang menjadi korban penipuan WO Ayu Puspita, dengan kerugian mencapai Rp16 sampai Rp26 miliar.

Adapun modus penipuan WO Ayu Puspita yakni menawarkan paket pernikahan dengan harga murah.

Namun, pada kenyataannya, penawaran itu tidak dilakukan Ayu Puspita.

Di mata rekan bisnisnya, Ayu Puspita dikenal sebagai sosok yang baik. Namun, manajemen keuangan usahanya disebut bobrok.

Rekomendasi Untuk Anda

Eza diketahui sudah bekerja sama dengan Ayu Puspita sejak 2020 lalu.

"Kalau dari segi personality-nya beres tapi dari segi manajemennya mereka itu (bermasalah). Dan manajemen keuangannya itu bobrok sebobrok-bobroknya," kata Eza, dikutip Tribunnews dari YouTube Curhat Bang Denny Sumargo.

Eza mengurai, Ayu Puspita memiliki gaya hidup mewah. Pemilik PT Ayu Puspita Sejahtera itu sempat membeli dua mobil mewah dan dua rumah.

Tak hanya itu, belum lama ini, Ayu Puspita juga pelesiran ke Benua Eropa.

"Uang-uangnya itu ya, informasi dari karyawannya, 'eh kemarin Ibu (Ayu Puspita) beli Lexus lho', dia juga beli Alphard, terus beli rumah dua. Yang baru-baru ini, bulan Agustus kalau gak salah, jalan-jalan ke Eropa. Parah (flexing-nya)," terangnya.

Baca juga: Pengakuan Korban Penipuan Ayu Puspita, Stres sampai Masuk Rumah Sakit: Wedding Saya Hancur

Kendati demikian, Eza mengakui, Ayu Puspita memiliki jiwa sosial yang tinggi.

"Kalau dari segi personality-nya dia baik, jiwa sosial sama masyarakat dan anak yatim juga bagus."

"Tapi dia gak bisa ngontrol keuangan, jadi gatel kalau lihat duit," beber Eza.

Eza menduga, penipuan yang dilakukan Ayu Puspita tidak terencana. Namun, menurutnya, Ayu Puspita silau saat mendapat uang banyak.

Sport

Update Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Sore: Indonesia Sabet 72 Emas

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Halaman 1/3
123
Tags:
manajemen keuangan
Eza Putra
Ayu Puspita
wedding organizer
penipuan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Penipuan Wedding Organizer

Nasib Ayu Puspita Penipu WO Rp16 Miliar, Terancam Penjara 4 Tahun, Saldo Rekening Tinggal Rp463 Ribu

Nasib Ayu Puspita Penipu WO Rp16 Miliar, Terancam Penjara 4 Tahun, Saldo Rekening Tinggal Rp463 Ribu

Kasus Dugaan Penipuan WO Ayu Puspita Diambil Alih Ditreskrimum Polda Metro Jaya

Kasus Dugaan Penipuan WO Ayu Puspita Diambil Alih Ditreskrimum Polda Metro Jaya

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas