Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Polisi Periksa Sopir Mobil Pengantar MBG yang Tabrak Siswa SD, Bagaimana Hasil Tes Urinenya?

Selain pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), polisi juga meminta keterangan para guru dan saksi lain di lapangan.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Polisi Periksa Sopir Mobil Pengantar MBG yang Tabrak Siswa SD, Bagaimana Hasil Tes Urinenya?
Istimewa
SOPIR SPPG - Adi Irawan (34), sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menabrak puluhan siswa di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis pagi, (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Polisi melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan kernet mobil pengantar MBG
  • Polisi juga meminta keterangan para guru dan saksi lain di lapangan yang melihat kejadian secara langsung
  • Polisi memastikan bahwa sopir bernama Adi Irawan merupakan sopir cabutan alias sopir pengganti


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi melakukan pemeriksaan terhadap dua orang yakni sopir dan kernet mobil pengantar Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak sekumpulan anak sekolah dasar dan guru di SDN Kalibaru 01 Pagi, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

"Baru dua, sopir dan kernet, pasti kita melihat situasinya saat ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, di RSUD Koja, Jakarta Utara, Kamis.

Baca juga: Wakil Gubernur Jakarta Ungkap Kondisi Korban Tertabrak Mobil MBG, Ada Guru yang Mengalami Patah Kaki

Selain pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), polisi juga meminta keterangan para guru dan saksi lain di lapangan yang melihat kejadian secara langsung. 

"Pasti guru dan saksi lain pasti dimintai keterangan," kata dia.

Baca juga: Wapres Gibran Minta Maaf Atas Insiden Kecelakaan Mobil MBG dan Minta Diusut

Polisi memastikan bahwa sopir bernama Adi Irawan merupakan sopir cabutan alias sopir pengganti. 

Namun polisi tidak mempersoalkan terkait sopir pengganti. Hanya alasan mengenai pergantian sopir tersebut yang akan didalami. 

"Sudah, kalau masalah cabutan tidak masalah juga. Karena urgensi harus didalami," kata dia.

Adapun Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri menyatakan berdasarkan hasil tes urine dari sopir Adi Irawan, urine yang bersangkutan negatif mengandung alkohol atau narkotika.

"Cek urine negatif," kata Bobi saat dikonfirmasi, Kamis.

Polisi Sebut Sopir Salah Injak Pedal

Polisi mengungkap hasil pendalaman terhadap sopir mobil inisial AI yang membawa Makanan Bergizi Gratis (MBG) berujung tabrak sejumlah guru-siswa SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri mengatakan bahwa sopir mulanya hendak mengantarkan MBG ke sekolah tersebut.

Posisi jalanan di SDN Kalibaru pengakuan sopir menanjak.

Sedangkan kondisi rem mobil operasional disebut oleh sopir kurang pakem.

"Dia mau naik ke atas itu, mau ngerem katanya remnya gak pakem kan, karena takut mau nabrak, dia injek yang dalem, nah kirain itu (yang diinjek rem, red), ternyata gas," tutur AKP Bobi kepada wartawan.

Menurutnya, meski sudah mengambil keterangan dari sopir, polisi masih akan mendalami dari olah TKP.

Tags:
Mobil Tabrak Siswa SD
sopir
MBG
urine
Jakarta Utara
Kombes Budi Hermanto
